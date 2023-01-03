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Uyuşturucuyla mücadelede geçen yıl 278 bin 882 şüpheli yakalandı

Narkotik birimlerince, geçen yıl uyuşturucuyla mücadeleye yönelik 217 bin 529 olayda 278 bin 882 şüpheli gözaltına alındı.

Haber Giriş: 3 Ocak 2023 Salı - 12:44
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2022'de uyuşturucuyla mücadeleye yönelik 217 bin 529 olayda 278 bin 882 şüpheli gözaltına alındı

Uyuşturucuyla mücadelede geçen yıl 278 bin 882 şüpheli yakalandı
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Alınan bilgiye göre, uyuşturucu satıcılarına yönelik mücadelesini aralıksız sürdüren narkotik ekipleri, 2022 yılında 217 bin 529 olaya müdahale etti.

Düzenlenen operasyonlarda 278 bin 882 şüpheli yakalandı.

Operasyonlarda, 4,9 ton eroin, 16,2 ton esrar, 7,7 milyon uyuşturucu hap, 793 kilogram kokain, 5,8 ton skunk, 799 bin kök kenevir, 10,6 ton sentetik uyuşturucu ile 9 milyon sentetik ecza ele geçirildi.

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