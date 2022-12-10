Kuzey ayrım kürede kış dönümünde en uzun gece gerçekleşmektedir. Bu tarihin denk geldiği en uzun geceyi merak edenler arama motorlarında araştırıyor. Peki, 2022’nin en uzun gecesi ne zaman? 21 Aralık kış gündönümü en uzun gece nedir?

Her yıl kuzey yarımkürede kış gündönümü olarak gerçekleşen 21 Aralık aynı zamanda yılın en uzun gecesi oluyor. Güneş ışıklarının Oğlak Dönencesi’nde dik olarak geldiği günde en uzun gece yaşanırken bu tarih bazı ülkelerde kışın başlangıcı bazı ülkelerde ise kışın ortası olarak kabul ediliyor. Aynı tarih güney yarımkürede ise yaz gün dönümüne denk geliyor.

21 ARALIK KIŞ GÜNDÖNÜMÜ NEDİR?

21 Aralık’ta kuzey yarımkürede gündüzler uzamaya başlarken güney yarımkürede ise gündüzler kısalmaya başlıyor. Kuzey yarımkürede 21 Aralık tarihi gölgelerin uzun olduğu gün olarak adlandırılıyor. Yaz gün dönümünde ise yarımkürelerde yaşanan olayların tam tersi yaşanıyor. Kuzey yarımkürede 21 Haziran tarihi ise yaz gün dönümü olarak kabul ediliyor.

DİĞER EKİNOKS VE GÜN DÖNÜMÜ TARİHLERİ NELER?

21 Mart ekinoksu: Gece ve gündüz eşit olur, bizim bulunduğumuz Kuzey yarım kürede ilkbahar başlarken Güney yarım küre sonbahara girer.

21 Haziran yaz gün dönümü: Yılın en uzun gündüzü ve en kısa gecesinin yaşandığı zamandır. Bir diğer adı da yaz gün dönümüdür. Kuzey yarım kürede yaz başlarken Güney yarım kürede kış başlar.

23 Eylül ekinoksu: Gece ve gündüz eşit olur. Kuzey yarım kürede yaz biter, sonbahar başlar. Güney yarım kürede ise bahara geçiş olur.