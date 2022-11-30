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Bakan Koca'dan MHRS ve randevu açıklaması

Bakan Koca, 2022'nin 10 aylık döneminde Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden 200 milyon randevu alındığı bilgisini paylaştı.

Haber Giriş: 30 Kasım 2022 Çarşamba - 20:20
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2022'nin ilk 10 ayında MHRS üzerinden 200 milyon randevu alındı

Bakan Koca'dan MHRS ve randevu açıklaması
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2022'nin 10 aylık döneminde MHRS'den üzerinden 200 milyon randevu alındığını, günlük randevu sayısının COVID-19 salgınından öncesine kıyasla yüzde 40 artışla 945 bine ulaştığını duyurdu.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Bu yılın ilk 10 ayında MHRS üzerinden 200 milyon randevu alındı. Günlük randevu sayısı salgından öncesine kıyasla yüzde 40 artışla 945 bine ulaştı. Buna rağmen, ihtiyacı öncelikli çok sayıda kişi randevu almakta zorlanıyor. Gitmeyeceğiniz randevuyu MHRS üzerinden iptal edin." (AA)

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