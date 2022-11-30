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2023 ehliyet kurs ücretleri ne kadar? 2023 ehliyet kurs ücretlerine zam mı geldi?

Ocak ayından itibaren sürücü adayları 2023 yılı için ehliyete ve ehliyet kursuna yeni fiyattan ödeme yapacak. Ehliyet almak isteyen sürücü adayları 2023 ehliyet kurs ücretlerini araştırıyor. Peki, 2023 ehliyet kurs ücretleri ne kadar? 2023 ehliyet kurs ücretlerine zam mı geldi?

Haber Giriş: 30 Kasım 2022 Çarşamba - 16:44
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2023 ehliyet kurs ücretleri ne kadar? 2023 ehliyet kurs ücretlerine zam mı geldi?

2023 ehliyet kurs ücretleri ne kadar? 2023 ehliyet kurs ücretlerine zam mı geldi?
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Ehliyet almak isteyen sürücü adayları Ocak ayından itibaren ehliyet kurslarına farklı bir fiyat ödemek zorunda. Sürücü adayları 2023 ehliyet kurs ücretlerini arama motorlarında araştırıyor. Peki, 2023 ehliyet kurs ücretleri ne kadar? 2023 ehliyet kurs ücretlerine zam mı geldi?

Ehliyet alabilmek için ödenen sürücü kursu ücretleri belli oldu. Sürücü kursu ücretleri zamlanarak 7 bin TL'yi aştı. Peki, 2023 ehliyet kurs ücretleri ne kadar?

EHLİYET KURS ÜCRETLERİNE YÜZDE 66 ZAM GELDİ

Mevcut durumda ortalama 4 bin 250 lira olan ehliyet kurs fiyatları 7 bin liraların üzerine çıktı. Bu da yüzde 66 seviyelerinde bir zam anlamına geliyor. 2023 yılında ehliyet sınavların zorlaşması, ehliyet kursu ders sayılarının artması bunun da masrafları artırmasının beklendiği kaydedildi.

EHLİYET KURSU DİREKSİYON DERS SAAT ÜCRETİ 382 LİRA

Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursları 2023 Yılı Ücret Tablosu'na göre; A ve B1 sınıfı ehliyet kursu ücreti 7.048 liraya yükseldi. Teorik ders saat ücreti 50 lira, ders ücreti 1700 lira, direksiyon ders saat ücreti 382 lira, ders ücreti de 5,348 lira oldu. Engelli sürücü kurslarında fiyat 6,692 lirayken, teorik ders saat ücreti 50 lira, ders ücreti 1700 lira, direksiyon ders saat ücreti 312 lira, ders ücreti 4,992 lira oldu.

2023 SÜRÜCÜ KURSU FİYATLARI NE KADAR?

Teorik ders saat ücreti 50 TL, ders ücreti 1700 TL.

Direksiyon ders saat ücreti 241 TL, der s ücreti 3,374 TL

A1 SINIFI SÜRÜCÜ KURSU FİYATI 5074 TL

Teorik ders saat ücreti 50 TL, ders ücreti 1700 TL.

Direksiyon ders saat ücreti 241 TL, ders ücreti 3,374 TL

A2 SINIFI SÜRÜCÜ KURSU FİYATI 5900 TL

Teorik ders saat ücreti 50 TL, ders ücreti 1700 TL.

Direksiyon ders saat ücreti 300 TL, ders ücreti 4,200 TL

A SINIFI SÜRÜCÜ KURSU FİYATI 7048 TL

Teorik ders saat ücreti 50 TL, ders ücreti 1700 TL.

Direksiyon ders saat ücreti 382 TL, ders ücreti 5,348 TL

B SINIFI OTOMOBİLLER İÇİN

Otomatik sürücü kursu fiyatı 2900 TL,

Teorik ders saat ücreti 50 TL, ders ücreti 1700 TL.

Direksiyon ders saat ücreti 335 TL, ders ücreti 5,360 TL

ENGELLİ SÜRÜCÜ KURSU FİYATI 6,692 TL

Teorik ders saat ücreti 50 TL, ders ücreti 1700 TL.

Direksiyon ders saat ücreti 312 TL, ders ücreti 4,992 TL

B1 SINIFI SÜRÜCÜ KURSU FİYATI 7048 TL

Teorik ders saat ücreti 50 TL, ders ücreti 1700 TL.

Direksiyon ders saat ücreti 382 TL, ders ücreti 5,348 TL

F SINIFI SÜRÜCÜ KURSU FİYATI 5,886 TL

Teorik ders saat ücreti 50 TL, ders ücreti 1700 TL.

Direksiyon ders saat ücreti 299 TL, ders ücreti 4,186 TL

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