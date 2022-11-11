11 Kasım 2022 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Filenin Sultanları'nın rakipleri belli oldu

Filenin Sultanları'nın rakipleri belli oldu

Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) tarafından organize edilen Voleybol Milletler Ligi’nde A Milli Kadın Voleybol Takımının rakipleri belli oldu.

Haber Giriş: 11 Kasım 2022 Cuma - 20:58
Takip Et

2023 FIVB Milletler Ligi'ndeki rakiplerimiz belli oldu

Filenin Sultanları'nın rakipleri belli oldu
+
Aa
-

Türkiye Voleybol Federasyonundan (TVF) yapılan açıklamaya göre, turnuvanın 2023 edisyonunda gruplar ile ev sahipliği yapacak şehirler belirlendi.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, ilk hafta Ankara'da organizasyonun ev sahipliğini üstlenecek. 30 Mayıs-4 Haziran 2023 tarihlerinde oynanacak ilk hafta müsabakalarında İtalya, ABD, Sırbistan, Tayland, Polonya, Güney Kore ve Kanada yer alacak.

Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nin ikinci haftasında 13-18 Haziran 2023 tarihlerinde karşılaşmalarını Hong Kong'ta oynayacak. Millilerin ikinci hafta grubunda Çin, Dominik Cumhuriyeti, Hollanda, İtalya, Kanada, Polonya ve Bulgaristan bulunacak.

Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nin üçüncü haftasında ise 27 Haziran-2 Temmuz 2023 tarihlerinde karşılaşmalarını Tayland'da oynayacak. Filenin Sultanlarının üçüncü hafta grubunda Tayland, Brezilya, Japonya, Hollanda, Kanada, İtalya ve Hırvatistan takımları yer alacak.

FIVB Voleybol Milletler Ligi Finalleri ise 12-16 Temmuz 2023 tarihlerinde yapılacak. Finallerin düzenleneceği yer, aralık ayında açıklanacak.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Dev timsah 8 yaşındaki çocuğu tek hamlede yuttu
1
﻿Dev timsah 8 yaşındaki çocuğu tek hamlede yuttu
﻿Dev timsah 8 yaşındaki çocuğu tek hamlede yuttu
﻿Sayıştay 8 sözleşmeli personel alacak
2
﻿Sayıştay 8 sözleşmeli personel alacak
﻿Sayıştay 8 sözleşmeli personel alacak
﻿Bitcoin için yaklaşan fırtınayı açıkladılar. Uluslararası kuruluştan korkutan değerlendirme
3
﻿Bitcoin için yaklaşan fırtınayı açıkladılar. Uluslararası kuruluştan korkutan değerlendirme
﻿Bitcoin için yaklaşan fırtınayı açıkladılar. Uluslararası kuruluştan korkutan değerlendirme
﻿Ümit Özdağ, Bahçeli hakkındaki sessizliğini bozdu! ''Kendisine verilen görevi yerine getiriyor''
4
﻿Ümit Özdağ, Bahçeli hakkındaki sessizliğini bozdu! ''Kendisine verilen görevi yerine getiriyor''
﻿Ümit Özdağ, Bahçeli hakkındaki sessizliğini bozdu! ''Kendisine verilen görevi yerine getiriyor''
﻿Ünlü turizm firması iflas bayrağını çekti: Tüm çalışanları işten çıkarıldı, sahibine ulaşılamıyor
5
﻿Ünlü turizm firması iflas bayrağını çekti: Tüm çalışanları işten çıkarıldı, sahibine ulaşılamıyor
﻿Ünlü turizm firması iflas bayrağını çekti: Tüm çalışanları işten çıkarıldı, sahibine ulaşılamıyor
﻿IMF’den ‘enflasyon’ uyarısı: En büyük ve acil zorunluluk...
6
﻿IMF’den ‘enflasyon’ uyarısı: En büyük ve acil zorunluluk...
﻿IMF’den ‘enflasyon’ uyarısı: En büyük ve acil zorunluluk...
﻿MEB’in yapacağı sınav için şaibe iddiası: Sorular elden ele dolaşıyor
7
﻿MEB’in yapacağı sınav için şaibe iddiası: Sorular elden ele dolaşıyor
﻿MEB’in yapacağı sınav için şaibe iddiası: Sorular elden ele dolaşıyor
﻿Kılıçdaroğlu’ndan Kolivar’ın ailesine geçmiş olsun telefonu
﻿Kılıçdaroğlu’ndan Kolivar’ın ailesine geçmiş olsun telefonu
﻿Kılıçdaroğlu’ndan Kolivar’ın ailesine geçmiş olsun telefonu
﻿Michael Schumacher'in Formula 1 aracı rekor ücrete satıldı
﻿Michael Schumacher'in Formula 1 aracı rekor ücrete satıldı
﻿Michael Schumacher'in Formula 1 aracı rekor ücrete satıldı
﻿Erzincan'da 3.8 büyüklüğünde deprem
﻿Erzincan'da 3.8 büyüklüğünde deprem
﻿Erzincan'da 3.8 büyüklüğünde deprem
﻿Gaziantep'te 16 kişinin öldüğü kazada otobüs şoförüne istenen ceza belli oldu
﻿Gaziantep'te 16 kişinin öldüğü kazada otobüs şoförüne istenen ceza belli oldu
﻿Gaziantep'te 16 kişinin öldüğü kazada otobüs şoförüne istenen ceza belli oldu
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.