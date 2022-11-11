Filenin Sultanları'nın rakipleri belli oldu

Türkiye Voleybol Federasyonundan (TVF) yapılan açıklamaya göre, turnuvanın 2023 edisyonunda gruplar ile ev sahipliği yapacak şehirler belirlendi.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, ilk hafta Ankara'da organizasyonun ev sahipliğini üstlenecek. 30 Mayıs-4 Haziran 2023 tarihlerinde oynanacak ilk hafta müsabakalarında İtalya, ABD, Sırbistan, Tayland, Polonya, Güney Kore ve Kanada yer alacak.

Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nin ikinci haftasında 13-18 Haziran 2023 tarihlerinde karşılaşmalarını Hong Kong'ta oynayacak. Millilerin ikinci hafta grubunda Çin, Dominik Cumhuriyeti, Hollanda, İtalya, Kanada, Polonya ve Bulgaristan bulunacak.

Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nin üçüncü haftasında ise 27 Haziran-2 Temmuz 2023 tarihlerinde karşılaşmalarını Tayland'da oynayacak. Filenin Sultanlarının üçüncü hafta grubunda Tayland, Brezilya, Japonya, Hollanda, Kanada, İtalya ve Hırvatistan takımları yer alacak.

FIVB Voleybol Milletler Ligi Finalleri ise 12-16 Temmuz 2023 tarihlerinde yapılacak. Finallerin düzenleneceği yer, aralık ayında açıklanacak.