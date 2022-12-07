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2023 Formula 1'de 6 kez sprint yarışı yapılacak

Formula 1 yönetimi, 2023 yılı sezonunda 6 kez sprint yarışının yapılacağını açıkladı.

Haber Giriş: 7 Aralık 2022 Çarşamba - 20:51
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2023 Formula 1'de 6 kez sprint yarışı yapılacak

2023 Formula 1'de 6 kez sprint yarışı yapılacak
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Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, ilk kez 2021 sezonunda düzenlenen sprint yarışlarının sayısı, gelecek yıl 3'ten 6'ya yükselecek.

"İlk gün sıralama turları, ikinci gün ise sprint yarışı düzenlenecek"

Azerbaycan, Avusturya, Belçika, Katar, ABD ve Brezilya grand prix'lerinde hafta sonunun ilk günü sıralama turları, ikinci günü ise sprint yarışı düzenlenecek.

Sprint yarışlarında ilk 8'e giren pilotlar, puan kazanıyor

Sprint yarışlarında ilk 8'e giren pilotlar, 8'den 1'e kadar puan kazanıyor. Sürücüler, pazar günündeki yarışa, sprintte elde ettikleri dereceye göre yerleştirildikleri cepten başlıyor.

Sprint yarışı nedir?

motorsport'un haberine göre; F1, ilk defa 2021 sezonunda, Silverstone, Monza ve Interlagos'ta düzenlenen sprint yarışlarına bu sezon da devam edecek. Bu hafta sonu Imola'da düzenlenecek Emilia Romagna GP'si, 2022'deki ilk sprint yarışına ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Bir sprint yarışı, esasen normal bir yarışın kısaltılmış bir versiyonudur, daha kısa bir mesafede gerçekleşmektedir. 

Sprint yarışları 100 km'nin üzerinden(normal yarış mesafesi olan 305 km'den aşağı) gerçekleştirilecek ve yaklaşık 25-30 dakika sürecek. Sprint yarışının gridi, Cuma öğleden sonra yapılacak sıralama seansı ile belirlenecek.

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