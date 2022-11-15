15 Kasım 2022 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Keşfet
  • >
  • 2023 Milli Piyango yılbaşı biletleri satışa çıktı mı? Milli Piyango yılbaşı büyük ikramiye ne kadar?

2023 Milli Piyango yılbaşı biletleri satışa çıktı mı? Milli Piyango yılbaşı büyük ikramiye ne kadar?

Yılbaşı yaklaştıkça her sene gerçekleşen Yılbaşı Milli Piyango çekilişleri de konuşulmaya başladı. Milli Piyango İdaresi tarafından ikramiyeye ilişkin paylaşılan bilgiler merak ediliyor. Peki, 2023 Milli Piyango yılbaşı biletleri satışa çıktı mı? Milli Piyango yılbaşı büyük ikramiye ne kadar?

Haber Giriş: 15 Kasım 2022 Salı - 12:45
Takip Et

2023 Milli Piyango yılbaşı biletleri satışa çıktı mı? Milli Piyango yılbaşı büyük ikramiye ne kadar?

2023 Milli Piyango yılbaşı biletleri satışa çıktı mı? Milli Piyango yılbaşı büyük ikramiye ne kadar?
+
Aa
-

Milli Piyango İdaresi, 2023 milli piyango yılbaşı çekilişine ilişkin duyuru paylaştı. 2023 Milli Piyango çekilişine az bir süre kalmışken vatandaşlar 2023 yılbaşı milli piyango çekilişinin ne kadar olacağını merak ediyor. Peki, 2023 Milli Piyango yılbaşı biletleri satışa çıktı mı? Milli Piyango yılbaşı büyük ikramiye ne kadar?

Her sene vatandaşın zengin olma umuduyla aldığı milli piyango biletleri için 2023 Milli Piyango Yılbaşı Çekilişinde geri sayım başladı. Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan duyuruda, 2023 yılbaşı piyango büyük ikramiye bedelinin 200 milyon TL olduğu açıklandı.

MİLLİ PİYANGO TOPLAM 1 MİLYAR 395 MİLYON 900 BİN TL DAĞITACAK

Milli Piyango tarafından yapılan açıklamada, yılbaşı özel çekilişinde dağıtılacak toplam ikramiye tutarının 1 milyar 395 milyon 900 bin TL olacağı açıklandı.

İkramiye kategori sayısı 13’ten 15’e çıkarılırken, çekilecek olan kod sayısı da 622’den 1.012’ye yükseltildi. Böylece daha fazla sayıda kişi daha fazla ikramiye kazanma şansına sahip olacak.

2023 MİLLİ PİYANGO BİLET FİYATLARI NE KADAR?

2023 Milli Piyango bilet fiyatları çeyrek 50 TL, yarım 100 TL ve tam 200 TL olarak belirlendi.

Mili Piyango yılbaşı biletleri gezici bayi ve sabit bayilerinden ve online olarak www.millipiyangoonline.com adresinden, Milli Piyango Şans Oyunları uygulamasından ve sabit bayilerdeki oyun terminallerinden dijital bilet olarak alınabilecek.

BÜYÜK İKRAMİYEDE USÜL DEĞİŞTİ

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde 200 milyon TL’lik büyük ikramiyenin tamamı dağıtım garantili olacak. Bu yıla özel olarak belirlenen kuralla birlikte bilet payına bakılmaksızın, büyük ikramiye, isabet ettiği satılan bilet ya da biletler arasında eşit olarak paylaştırılacak.

Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi büyük ikramiye satılan bilete çıkana kadar devam edecek.

ÇEKİLİŞ CANLI YAYINDA GERÇEKLEŞECEK

Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi, 31 Aralık 2022 gecesi televizyonda canlı olarak yayınlanacak ve tüm çekiliş sonuçları www.millipiyangoonline.com adresinden açıklanacak.

Oyun severler, amorti sonuçları da dahil olmak üzere biletlerine ikramiye çıkıp çıkmadığını www.millipiyangoonline.com’dan kolaylıkla öğrenebilecek.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Görüntüleri Gelecek Partili Başkan paylaştı. CHP’li isim AKP'li çıktı
1
﻿Görüntüleri Gelecek Partili Başkan paylaştı. CHP’li isim AKP'li çıktı
﻿Görüntüleri Gelecek Partili Başkan paylaştı. CHP’li isim AKP'li çıktı
﻿E-Devlet'te yeni hizmet. Bugün itibarıyla başladı
2
﻿E-Devlet'te yeni hizmet. Bugün itibarıyla başladı
﻿E-Devlet'te yeni hizmet. Bugün itibarıyla başladı
﻿Kardeşini tabancayla vurdu 
3
﻿Kardeşini tabancayla vurdu 
﻿Kardeşini tabancayla vurdu 
﻿Twitter'da yaptıklarıyla tepki çeken Elon Musk şimdi de Haluk Levent'i üzdü
4
﻿Twitter'da yaptıklarıyla tepki çeken Elon Musk şimdi de Haluk Levent'i üzdü
﻿Twitter'da yaptıklarıyla tepki çeken Elon Musk şimdi de Haluk Levent'i üzdü
﻿Amerika'da yaşayan Tolga Karel'den ilginç paylaşım. Herkesin kafası karıştı
5
﻿Amerika'da yaşayan Tolga Karel'den ilginç paylaşım. Herkesin kafası karıştı
﻿Amerika'da yaşayan Tolga Karel'den ilginç paylaşım. Herkesin kafası karıştı
﻿Yunanistan eski Savunma Bakanı: Türkiye er ya da geç F-16 alacak
6
﻿Yunanistan eski Savunma Bakanı: Türkiye er ya da geç F-16 alacak
﻿Yunanistan eski Savunma Bakanı: Türkiye er ya da geç F-16 alacak
﻿Son çaresi sosyal medya oldu. Her gece tırlarla getirilen mültecileri ifşa etti
7
﻿Son çaresi sosyal medya oldu. Her gece tırlarla getirilen mültecileri ifşa etti
﻿Son çaresi sosyal medya oldu. Her gece tırlarla getirilen mültecileri ifşa etti
﻿Köpek çocuğu ısırdı ortalık savaş alanına döndü
﻿Köpek çocuğu ısırdı ortalık savaş alanına döndü
﻿Köpek çocuğu ısırdı ortalık savaş alanına döndü
﻿Çocuklarınızın dikkatine dikkat kesilin
﻿Çocuklarınızın dikkatine dikkat kesilin
﻿Çocuklarınızın dikkatine dikkat kesilin
﻿6 yıldır FETÖ'den aranan çift yakalandı
﻿6 yıldır FETÖ'den aranan çift yakalandı
﻿6 yıldır FETÖ'den aranan çift yakalandı
﻿İTO’da başkan değişmedi
﻿İTO’da başkan değişmedi
﻿İTO’da başkan değişmedi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.