Milli Piyango İdaresi, 2023 milli piyango yılbaşı çekilişine ilişkin duyuru paylaştı. 2023 Milli Piyango çekilişine az bir süre kalmışken vatandaşlar 2023 yılbaşı milli piyango çekilişinin ne kadar olacağını merak ediyor. Peki, 2023 Milli Piyango yılbaşı biletleri satışa çıktı mı? Milli Piyango yılbaşı büyük ikramiye ne kadar?

Her sene vatandaşın zengin olma umuduyla aldığı milli piyango biletleri için 2023 Milli Piyango Yılbaşı Çekilişinde geri sayım başladı. Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan duyuruda, 2023 yılbaşı piyango büyük ikramiye bedelinin 200 milyon TL olduğu açıklandı.

MİLLİ PİYANGO TOPLAM 1 MİLYAR 395 MİLYON 900 BİN TL DAĞITACAK

Milli Piyango tarafından yapılan açıklamada, yılbaşı özel çekilişinde dağıtılacak toplam ikramiye tutarının 1 milyar 395 milyon 900 bin TL olacağı açıklandı.

İkramiye kategori sayısı 13’ten 15’e çıkarılırken, çekilecek olan kod sayısı da 622’den 1.012’ye yükseltildi. Böylece daha fazla sayıda kişi daha fazla ikramiye kazanma şansına sahip olacak.

2023 MİLLİ PİYANGO BİLET FİYATLARI NE KADAR?

2023 Milli Piyango bilet fiyatları çeyrek 50 TL, yarım 100 TL ve tam 200 TL olarak belirlendi.

Mili Piyango yılbaşı biletleri gezici bayi ve sabit bayilerinden ve online olarak www.millipiyangoonline.com adresinden, Milli Piyango Şans Oyunları uygulamasından ve sabit bayilerdeki oyun terminallerinden dijital bilet olarak alınabilecek.

BÜYÜK İKRAMİYEDE USÜL DEĞİŞTİ

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde 200 milyon TL’lik büyük ikramiyenin tamamı dağıtım garantili olacak. Bu yıla özel olarak belirlenen kuralla birlikte bilet payına bakılmaksızın, büyük ikramiye, isabet ettiği satılan bilet ya da biletler arasında eşit olarak paylaştırılacak.

Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi büyük ikramiye satılan bilete çıkana kadar devam edecek.

ÇEKİLİŞ CANLI YAYINDA GERÇEKLEŞECEK

Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi, 31 Aralık 2022 gecesi televizyonda canlı olarak yayınlanacak ve tüm çekiliş sonuçları www.millipiyangoonline.com adresinden açıklanacak.

Oyun severler, amorti sonuçları da dahil olmak üzere biletlerine ikramiye çıkıp çıkmadığını www.millipiyangoonline.com’dan kolaylıkla öğrenebilecek.