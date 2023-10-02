2023 Nobel Tıp Ödülü'nü kazananlar açıklandı

NTV'de yer alan habere göre, bilim dünyasının en prestijli ödülleri arasında yer alan Nobel Tıp Ödülü'nün kazananları açıklandı.

İsveç'in Karolinska Enstitüsü Tıp Üniversitesi'nin Nobel Meclisi tarafından verilen ödülü, Covid-19'a karşı etkili mRNA aşılarının geliştirilmesini sağlayan keşifler nedeniyle Katalin Karikó ve Drew Weissman kazandı.

Karolinska Enstitüsü tarafından yapılan açıklamada, "2023 Nobel Tıp Ödülü, Covid-19'a karşı etkili mRNA aşılarının geliştirilmesini sağlayan nükleozit baz modifikasyonlarına ilişkin keşifleri nedeniyle Katalin Karikó ve Drew Weissman'a verildi." denildi.

Bununla birlikte tıp ve fizyoloji alanındaki kalan beş ödül de önümüzdeki günlerde açıklanacak.

Nobel Ödülleri

İsveçli Alfred Nobel'in vasiyeti üzerine ölümünden sonra 9 Haziran 1900'de kurulan Nobel Vakfının insanlığa hizmette bulunanlara verdiği ödüller, dünyada en saygın ödüller olarak kabul ediliyor.

Nobel Ödülleri, İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi, İsveç Akademisi, Karolinska Enstitüsü ve Norveç Nobel Komitesi tarafından, kişiler veya kuruluşlara fizik, kimya, edebiyat, barış ve tıp olmak üzere 5 ayrı dalda en başarılı kabul edilen isimlere veriliyor.

Bunlara ek olarak, Nobel Ekonomi Ödülü, 1968'de İsveç Merkez Bankası'nın Alfred Nobel'in anısına ekonomi dalında da ödül verilmesini kararlaştırmasıyla ilk kez 1969'da verildi.