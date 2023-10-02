2023 Nobel Tıp Ödülü'nü kazananlar açıklandı

2023 Nobel Tıp Ödülü'nü Macar asıllı Katalin Kariko ve ABD'li Drew Weissman kazandı.

2023 Nobel Tıp Ödülü'nü kazananlar açıklandı

NTV'de yer alan habere göre, bilim dünyasının en prestijli ödülleri arasında yer alan Nobel Tıp Ödülü'nün kazananları açıklandı.

İsveç'in Karolinska Enstitüsü Tıp Üniversitesi'nin Nobel Meclisi tarafından verilen ödülü, Covid-19'a karşı etkili mRNA aşılarının geliştirilmesini sağlayan keşifler nedeniyle Katalin Karikó ve Drew Weissman kazandı.

Karolinska Enstitüsü tarafından yapılan açıklamada, "2023 Nobel Tıp Ödülü, Covid-19'a karşı etkili mRNA aşılarının geliştirilmesini sağlayan nükleozit baz modifikasyonlarına ilişkin keşifleri nedeniyle Katalin Karikó ve Drew Weissman'a verildi." denildi.

Bununla birlikte tıp ve fizyoloji alanındaki kalan beş ödül de önümüzdeki günlerde açıklanacak.

Nobel Ödülleri

İsveçli Alfred Nobel'in vasiyeti üzerine ölümünden sonra 9 Haziran 1900'de kurulan Nobel Vakfının insanlığa hizmette bulunanlara verdiği ödüller, dünyada en saygın ödüller olarak kabul ediliyor.

Nobel Ödülleri, İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi, İsveç Akademisi, Karolinska Enstitüsü ve Norveç Nobel Komitesi tarafından, kişiler veya kuruluşlara fizik, kimya, edebiyat, barış ve tıp olmak üzere 5 ayrı dalda en başarılı kabul edilen isimlere veriliyor.

Bunlara ek olarak, Nobel Ekonomi Ödülü, 1968'de İsveç Merkez Bankası'nın Alfred Nobel'in anısına ekonomi dalında da ödül verilmesini kararlaştırmasıyla ilk kez 1969'da verildi.

thumbs-b-c-ec2845fad982f636f5df9d6c0371bd71.jpg

Öne Çıkanlar
Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk soru nedir? Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk ABD iç savaşı sorusunun cevabı ne?
Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk soru nedir? Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk ABD iç savaşı sorusunun cevabı ne?
MasterChef All Star 106 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 106 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef Uğur kimdir? MasterChef All Star Uğur Kardaş kaç yaşında nereli?
MasterChef Uğur kimdir? MasterChef All Star Uğur Kardaş kaç yaşında nereli?
MasterChef All Star’da kim elendi? MasterChef’te eleme gecesinde veda eden yarışmacı kim?
MasterChef All Star’da kim elendi? MasterChef’te eleme gecesinde veda eden yarışmacı kim?
Bağımsız bir gazeteci oy vereceği siyasiyi açıklar mı Candaş bey?
Bağımsız bir gazeteci oy vereceği siyasiyi açıklar mı Candaş bey?
Yağmur yağdı seller bastı ama barajlar tınmadı
Yağmur yağdı seller bastı ama barajlar tınmadı
Son Haberler
Ceviz ağacı 74 yaşındaki adamın sonu oldu Gündem
Ceviz ağacı 74 yaşındaki adamın sonu oldu
Yamaçtan gümbür gümbür indi. Araçları silindir gibi ezdi Gündem
Yamaçtan gümbür gümbür indi. Araçları silindir gibi ezdi
İYİ Partili Özlale: İzmir’de adaylığım müzakere konusu olursa partideki tüm görevlerimden ayrılırım Siyaset
İYİ Partili Özlale: İzmir’de adaylığım müzakere konusu olursa partideki tüm görevlerimden ayrılırım
Genç çifti çivili sopa ve şişelerle öldüresiye dövdüler Gündem
Genç çifti çivili sopa ve şişelerle öldüresiye dövdüler
Ağzı açık ayran delisi deyiminin anlamı nedir? Atasözleri ve Deyimler
Ağzı açık ayran delisi deyiminin anlamı nedir?
Aboubakar'ın golünü Sapla TV spikeri anlattı. İzleyenler kahkahaya boğuldu Spor
Aboubakar'ın golünü Sapla TV spikeri anlattı. İzleyenler kahkahaya boğuldu
Emniyet uyardı! Dikkat oltalamaya gelmeyin, cebinizdeki paradan olmayın Teknoloji
Emniyet uyardı! Dikkat oltalamaya gelmeyin, cebinizdeki paradan olmayın