Maratonda sona gelindi. 2023 Yılı Bütçesi'nin maddeleri Meclis'te kabul edildi

TBMM Genel Kurulu'nda, 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin maddeleri üzerindeki görüşmeler tamamlandı. Bütçe maddeleri kabul edildi.

Teklifin maddeleri üzerinde söz alan İYİ Parti İstanbul Milletvekili Abdul Ahat Andican, 2023 yılı seçimlerine giderken, iktidarın bir taraftan "2053 hayallerini satmaya", bir taraftan da "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir dünya lideri olduğu illüzyonunu yaratmaya" çalıştığını söyledi.

Andican, "Gerçek bir dünya lideri '3 milyar dolar para alacağım' diye Avrupa Birliği ile bir geri iade anlaşması yaparak dış dünyada Türkiye'yi para karşılığında bir göçmen deposu olarak kullanabilecekleri izlenimini yaratır mı? Gerçek bir dünya lideri, Rus uçağı düşürülünce 'Emri ben verdim' diye kahramanlık gösterileri yapıp Rusya ambargo uygulamaya başlayınca da arayı düzeltme rüşveti olarak, daha sonra depolara koyacağı S-400'leri alır mı?" sorularını yöneltti.

Söz alan AKP Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç, Andican'a karşılık olarak, "Gerçek bir dünya liderine Sayın Andican değil, milletimiz karar vermiştir." ifadesini kullandı.

Yılmaz Tunç, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Gerçek bir dünya lideri, dünyanın eli kolu bağlıyken, sizler 'Rusya'ya yaptırım uygulayalım' diye sözler sarf ederken, arabulucu rolüyle bütün dünyanın takdirini kazanan, tahıl krizini çözen, esir takasını çözen, hem Birleşmiş Milletlerin hem bütün dünyanın takdirini kazanan bir dünya lideridir. Suriye'de terör devletine müsaade etmeyen, Mavi Vatan'a sahip çıkan bir liderdir. Azerbaycan'da 30 yıllık işgali sona erdiren ve kardeşlerimize destek olan bir liderdir. Türk Devletleri Topluluğu Teşkilatını kuran bir liderdir. Gerçek dünya lideri ülkesini 3-4 kat büyüten ve halkın refahını artıran bir liderdir. Vesayetçi, darbeci anlayışı sona erdiren bir liderdir. Andican'ın söyledikleri doğru olsaydı milletimiz bize 21 kez bütçe yapma imkanı vermezdi."

"AK PARTİ NE MİLLİDİR NE MUHAFAZAKARDIR"

İYİ Parti Erzurum Milletvekili Muhammet Naci Cinisli, Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Erkem İmamoğlu hakkında verdiği mahkumiyet kararıyla ilgili, "Kime söylendiği muğlak bu 'ahmak' lafına eğer üç seneye yakın hapis cezası, siyaset yasağı getiriliyorsa Meclis Genel Kurulunda yapılan eşkıyalığa ne verilmesi lazım, müebbet mi verilmesi lazım?" diye sordu.

Verilen karardan AKP'nin korktuğunun anlaşıldığını iddia eden Cinisli, "Kimden korkuyor? Milletin kendisinden korkuyor. Yirmi senedir oynanan demokratlık tiyatrosunda da maske fena halde düşmüş durumda. Bu kürsüden önceden de birkaç defa dile getirdiğim gibi AK Parti ne millidir ne muhafazakardır ne de demokrattır." değerlendirmesini yaptı.

"SAYIN BAKANIMIZA OLAN GÜVENİMİZ BU KONUDA TAMDIR"

MHP Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan, sağlıkta insan merkezli yaklaşımla birey ve toplumun sağlık hakkını en üst düzeyde korumanın, sağlık sorunlarına zamanında, uygun ve etkin çözümleri yüksek hizmet kalitesiyle sunmanın, sağlık hizmet politikasının temel amacı olması gerektiğini söyledi.

Sağlık hizmetlerinde sürekliliği ve erişilebilirliği sağlamak amacıyla 2018 yılında verdikleri istihdam uygulaması sözünün bugünlerde peyderpey gerçekleştiğini ifade eden Taşdoğan, Sağlık Bakanlığı tarafından 85 bin personel alımının ilk etabı olan 42 bin 500 personel alımı kapsamında, 31 bin 183 personelin pozisyonlarına yerleştiğini anımsattı. Taşdoğan, İŞKUR üzerinden alınacak diğer personellere ilişkin kura çekimlerinin de gelecek haftalarda tamamlanacağını aktardı.

İlaç temini konusunda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın çözüm noktasındaki sözlerini anımsatan Taşdoğan, "Sağlık Bakanlığımıza ve Sayın Bakanımıza olan güvenimiz bu konuda tamdır." dedi.

"BUNDAN ASLA AMA ASLA VAZGEÇMEYECEĞİZ, HİÇ DURMAYACAĞIZ"

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, dün 6 yaşındaki çocuğa yönelik adaletsizliği konuşurken bugün Türkiye'nin en büyük kentinin belediye başkanının uğradığı adaletsizliği konuştuklarını söyledi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun haksızlıklar karşısında adalet yürüyüşleri yaptığını anımsatan Özkoç, "Bugün Ekrem İmamoğlu için verdiğimiz mücadele aslında kimsesiz, yoksul ve çaresiz bırakılan çocuklar içindir. Aslında bugünkü mücadele şiddete uğrayan, hor görülen kadınlar içindir; adalet içindir. Allah şahidimiz olsun bundan asla ama asla vazgeçmeyeceğiz, hiç durmayacağız." diye konuştu.

İktidara geldiklerinde insanlık onurunu koruyacaklarını, bu nedenle ilk önce adaleti tesis edeceklerini dile getiren Özkoç, "Önce adalet olacak ki bu topraklarda, yavrular böyle şeylere muhatap olmasın, bu milletin seçimle getirdiği başkanlar siyasi kararlarla görevlerinden alınmasın." dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda, 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin maddeleri üzerindeki görüşmeler tamamlandı. Bütçe maddeleri kabul edildi. 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin maddelerinin görüşmelerinin tamamlanmasının ardından 2021 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin maddelerinin görüşmelerine geçildi.