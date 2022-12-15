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2023 yılı tanıklık ücret tarifesi belli oldu

Ceza muhakemesi sırasında Cumhuriyet savcısı, mahkeme başkanı veya hakim tarafından çağrılan tanıklara, günlük 40 ila 80 liraya kadar ücret ödenecek.

Haber Giriş: 15 Aralık 2022 Perşembe - 06:18
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2023 yılı tanıklık ücret tarifesi belli oldu

2023 yılı tanıklık ücret tarifesi belli oldu
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Ceza muhakemesi sırasında tanığa verilecek tazminatın miktarı ile ödenmesine ilişkin usul ve esasları belirleyen 2023 yılı Tanıklık Ücret Tarifesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

Ceza muhakemesi sırasında Cumhuriyet savcısı, mahkeme başkanı veya hakim tarafından çağrılan tanıklara verilecek tazminatı kapsayan tarifeye göre, tanıklık nedeniyle kaybettiği zamanla orantılı olarak tanığa günlük 40 ila 80 liraya kadar ücret ödenecek.

Tanık hazır olabilmek için seyahat etmek zorunda kalmışsa, yol giderleriyle tanıklığa çağrıldığı yerdeki ikamet ve beslenme giderleri de karşılanacak.

Tanığa verilmesi gereken tazminat ve giderler hiçbir vergi ve harç alınmaksızın ödenecek. Tarife uyarınca devlet hazinesinden yapılan harcamalar Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 324'üncü maddesi uyarınca yargılama giderlerinden sayılacak.

Tarife, 1 Ocak 2023'te yürürlüğe girecek. (AA)

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