2023 yılı trafik ücretleri ne kadar oldu? MTV ve trafik cezası ücretlerine ne kadar zam geldi?

Yeniden Değerleme Oranı 2023 yılı için belli olmasıyla trafik cezası ücretleri de belli oldu. Ücretlerde en yüksek ceza 20 bin 977 lira ile uyuşturucu ve uyarıcı madde etkisinde araç kullanmaya kesilecek.

CUMHURBAŞKANI'NIN ARTTIRMA YETKİSİ VAR

Vergi Usul Kanunu uyarınca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, vergi ve harçlarda yeniden değerleme oranını yüzde 50 azaltma ve yüzde 50 artırma yetkisi bulunuyor. Motorlu Taşıtlar Vergisi’nde ise Cumhurbaşkanının artırma yetkisi yüzde 50 olmakla birlikte, indirme yetkisi yüzde 80 düzeyinde. Cezalarda ise ilan edilen yeniden değerleme oranları değiştirilemiyor.

2023 KIRMIZI IŞIKTA GEÇME CEZASI

Artış oranıyla birlikte 2022 yılında 427 TL olan kırmızı ışıkta geçmek 2023 yılında 951 TL olacak. Aynı şekilde hız sınırını yüzde 10 - yüzde 30'a kadar aşmanın cezası da 951 TL oldu.

2023 HIZ SINIRINI YÜZDE 50'DEN FAZLA AŞMANIN CEZASI

Hız sınırını yüzde 30 - yüzde 50'ye kadar aşmak 888 TL'den 1979 liraya, hız sınırını yüzde 50'den fazla aşmak 1823 TL'den 4 bin 64 TL'ye yükseldi.

Alkollü araçla ilk yakalanmada 4 bin 64 TL, ikinci defa alkollü araç kullanmaktan yakalanma 2 bin 286 TL'den 5 bin 96 TL olacak.

2023 EMNİYET KEMERİ TAKMAMA CEZASI

Birçok sürücünün uymadığı emniyet kemeri ihlaline de yüksek ceza geliyor. 2022 yılında 196 TL olan emniyet kemeri takmamak, yapılan değerleme oranıyla 2023 yılında 436 TL'ye yükseldi.

2023 ARAÇ SÜRERKEN TELEFON KULLANMANIN CEZASI

KGYS'ler tarafından tespit edilen ve sürücülerin birçok kez ceza yediği seyir halinde cep telefonu kullanma cezası 427 TL'den 951 TL'ye kadar artış gösterecek.

2023 ALKOL TESTİNE İTİRAZ ETME CEZASI

Alkol testine itiraz etmek 3 bin 836 TL'den 8 bin 551 TL'ye, muayenesiz araçla trafiğe çıkmak ve yasak olan yerde sollama yapmak 427 TL'den 951 TL'ye yükseldi.

2023 YETKİ DIŞINDA SİREN KULLANMANIN CEZASI

Yetkisi dışında çakar veya siren kullananlara da ağır cezalar geliyor. 2022 yılında 1823 TL olan ceza tutarı 2023 yılında 4 bin 64 TL olacak.

2023 EHLİYETSİZ ARAÇ KULLANMA CEZASI

Yurttaşların çokça maruz kaldığı cezalardan bir tanesi de ehliyetsiz araç kullanmak. Yapılan Yeniden Değerleme Oranı ile birlikte ehliyetsiz araç kullanmak 8 bin 90 TL'ye yükselecek.

2023 DRİFT ATMA CEZASI

Belirlenen yeni cezaların arasında en yüksek tutarlardan bir tanesi de drift atmak. 2022 yılında 9 bin 125 TL olan ceza tutarı, artışla birlikte 20 bin 342 TL oldu.

2023 UYUŞTURUCU MADDE ALARAK ARAÇ KULLANMA CEZASI

2023 yılında belirlenen ceza tutarında en yüksek ceza, uyuşturucu ve uyarıcı madde alarak araç kullanmak oldu. 2023 yılında bu suçtan ceza alanlar 20 bin 977 TL ceza ödeyecek.

2023 EMNİYET ŞERİDİNİ İHLAL ETMENİN CEZASI

Emniyet şeridini ihlal etmek 1823 TL'den 4 bin 64 TL'ye, trafik sigortası olmadan trafiğe çıkmak 196 TL'den 436TL'ye, takip mesafesine uymamak 196 TL'den 436 TL'ye, plakanın okunur olmasını engelleyecek değişiklikleri cezası 750 TL'den 1671 TL'ye yükseldi.

2023 SAHTE PLAKA CEZASI

Araca sahte plaka takmanın cezası 20 bin 302 TL olurken, aracı plakasız kullanmak 2 bin 312 TL oldu.