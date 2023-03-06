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Bilgisayar satışları bu yıl artacak mı

Global anlamda bilgisayar satışlarını inceleyen Chou, bu yıl da beklenen bilgisayar satış miktarına ulaşılamayacağını ifade etti. Üstelik satışların düşeceği belirtildi.

Haber Giriş: 6 Mart 2023 Pazartesi - 10:27
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2023 yılında bilgisayar satışları artacak mı

Bilgisayar satışları bu yıl artacak mı
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Analiz şirketi IDC, küresel bilgisayar sevkiyatlarının bu yıl yüzde 4,2 oranında düşmesini beklediğini belirtti.

Ancak 2024 ve 2025 yıllarında "genişleyen iş yükü gereksinimlerinin" toparlanmaya yol açmasıyla işlerin düzelmeye başlayacağını da söylüyor. 2022 yılını değerlendiren IDC, yılın güçlü başladığını ancak 4’üncü çeyrekte birim sevkiyatların bir önceki yıla göre yüzde 22,2 düştüğünü söyledi.

Dünya Çapında İstemci Cihazları İzleyicisi Araştırma Müdürü Jay Chou tahminler hakkında şu ifadeleri kullandı: 

"2021'in 2’inci çeyreğinden 2022'nin 2’inci çeyreğine kadar sevkiyatların 2 milyon adedi aştığı art arda 4 çeyrek geçirdik. Bu, tarihsel normların çok üzerindeydi ve sıkılaşan bütçeler ve devam eden enflasyon karşısında sürdürülemez olduğunu kanıtladı. 2 yıllık güçlü alımların ardından, kurumsal BT'nin uç nokta cihazlarından uzaklaşmasını ve 2023 hacminin yüzde 4,2 oranında daralmasını bekliyoruz. Bu, daha hafif bir daralma bekleyen önceki tahminimize göre küçük bir değişiklik. Ancak, kısa vadeli zorlukların ötesinde, yeni model lansmanlarının, Windows 11 geçişinin ve diğer itici güçlerin 2024'ten itibaren büyümeye yol açacağına inanıyoruz."

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