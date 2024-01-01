2023 yılında yaşamını yitiren hayatımıza damga vuran isimler

2023 yılında yaşamını yitiren hayatımıza damga vuran isimler
Kaynak: Haber Merkezi
Siyasetçiden gazeteciye, sanatçıdan Türk televizyonculuğunun unutulmaz ismine kadar hayatıma damga vuran birçok isim 2023 yılında hayatını kaybetti.
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2023 yılında yaşamını yitiren hayatımıza damga vuran isimler 1

Dünya genelinde 2024 yılına giriş coşkuyla kutlandı.

Geride bıraktığımız yılda ise hayatımıza damga vuran birçok insanı yitirdik.

İşte 2023 yılında yaşamını yitiren hayatımıza damga vuran isimler:

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2023 yılında yaşamını yitiren hayatımıza damga vuran isimler 2

Burhan Çaçan

Halk müziği sanatçısı Burhan Çaçan, 12 Ocak 2023'te hayata gözlerini yumdu.

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2023 yılında yaşamını yitiren hayatımıza damga vuran isimler 3

ORHAN ERİNÇ

Balıkesir’de 4 Ocak 1936’da doğan Orhan Erinç, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Başkanlığını 2001-2013 yılları arasında yürüttü. 1994’de Genel Yayın Yönetmenliği’ne getirildi. 2001’de köşe yazarı olarak görev yapmaya başladı. 6 Temmuz 2010’da Cumhuriyet Vakfı Başkanlığı’na seçildi ve Cumhuriyet Gazetesi İmtiyaz Sahipliği’ne getirildi. Cumhuriyet Gazetesi’nde Ekim 1963 ile Eylül 2018 arasındaki iki dönemde toplam 43 yıl muhabir, istihbarat şefi, editör, yazı işleri müdürü, genel yayın danışmanı, genel yayın yönetmeni, yazar ve imtiyaz sahibi olarak görev yapan ilk çalışan oldu. Erinç bu süreçte Cumhuriyet Gazetesi davasında yargılandı. Hüküm giydi ancak ceza Yargıtay tarafından bozuldu. Orhan Erinç, yönetim değişikliğinin ardından 8 Eylül 2018’de Cumhuriyet gazetesinden ayrıldı. Orhan Erinç 22 Ocak 2023 Pazar günü hayatını kaybetti

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2023 yılında yaşamını yitiren hayatımıza damga vuran isimler 4

DENİZ BAYKAL

Antalya'da 1938 yılında doğan Deniz Baykal, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. AKP’nin iktidara geldiği 3 Kasım 2002 genel seçimlerinde CHP’nin oyu yüzde 19.4’te kaldı. Baykal, 22. dönemde TBMM’de ana muhalefet partisinin genel başkanı olarak görev yaptı. Genel başkanlık görevinden 72 yaşında gündeme gelen kamera kayıtlarının ardından istifa etti. Görüntüleri, “komplo” olarak değerlendiren Baykal, istifasının ardından da milletvekilliği görevine devam etti. 16 Ekim 2017'de beynindeki ana damarın tıkalı olması nedeniyle Ankara Üniversitesi İbni Sina Hastanesi’nde yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. Buradaki 51 günlük tedavi sürecinin ardından, Almanya'da da yaklaşık 2,5 ay fizik tedavi gördü. 20 Mart 2018 tarihinde Türkiye'ye dönen Baykal'ın tedavisi devam etti. 2018 Genel Seçimleri öncesinde, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tedavisi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde süren Baykal'ı ziyaret ederek Antalya'dan birinci sıradan adaylık teklif etti. 24 Haziran 2018 seçiminde Antalya milletvekili olarak seçilen Baykal, sağlık sorunları nedeniyle ancak 21 Şubat 2019'da Meclis'te yemin edebildi. Deniz Baykal'ın en yaşlı üye olmasına rağmen sağlık sorunları gerekçesiyle özür beyan etmesi üzerine ikinci en yaşlı üye olarak Durmuş Yılmaz, meclisin geçici başkanı oldu. Deniz Baykal, 11 Şubat 2023’te Ankara’da tedavi gördüğü evinde yaşamını yitirdi.

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2023 yılında yaşamını yitiren hayatımıza damga vuran isimler 5

KAZIM AKŞAR

Mafya dizilerinin vazgeçilmez ismi Kazım Akşar, 28 Şubat 2023 tarihinde hayatını kaybetti.

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2023 yılında yaşamını yitiren hayatımıza damga vuran isimler 6

KÖKSAL ENGÜR

Leyla İle Mecnun dizisindeki Ak Sakallı Dede olarak hatırladığımız oyuncu Köksal Engür, 26 Mart 2023'te vefat etti.

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2023 yılında yaşamını yitiren hayatımıza damga vuran isimler 7

RANA CABBAR

Ünlü saatçı Rana Cabbar, 20 Nisan 2023'te hayatını kaybetti. Uğur Mumcu'nun 1977'de yayımlanan "Sakıncalı Piyade" kitabından uyarlanan Sakıncalı Piyade oyununda "sakıncalı" rolünü canlandırdı. Aşkı Memnu televizyon dizisindeki Süleyman Efendi karakteri ile hafızalara kazındı.

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2023 yılında yaşamını yitiren hayatımıza damga vuran isimler 8

NURİ SESİGÜZEL

Türk Halk Müziği’nin en tanınmış isimlerinden olan Nuri Sesigüzel, 20 Mayıs 2023’te kalp yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdiğinde 85 yaşındaydı. 1963’te sinemaya dünyasına giren Nuri Sesigüzel, çok sayıda filmde yer aldı. “Kore Dağlarında Kar Bölük Bölük” adlı ilk plağını çıkardıktan sonra “Sarı Sabahlık“, “Ağlayan Gözlerim“, “Aynaya Baktım Saç Beyaz Olmuş” türküleriyle altın plak ödülünü kazanan Sesigüzel, söylediği türkülerin çoğunun bestesi kendi yaptı. Sanatçı 1963’ten 1995’e kadar 57 türkü besteledi.

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2023 yılında yaşamını yitiren hayatımıza damga vuran isimler 9

İLHAMİ GECER

Türkiye'nin ilk piyanist şantörlerinden, caz sanatçısı Bozkurt İlhami Gencer, 25 Mayıs 2023'te 100 yaşında hayata veda etti.

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2023 yılında yaşamını yitiren hayatımıza damga vuran isimler 10

Nurhan Damcıoğlu

Türkiye'nin en ünlü kantocusu olan ses sanatçısı, tiyatro ve sinema oyuncusu Nurhan Damcıoğlu, kalp yetmezliği nedeniyle 5 Haziran 2023'te 82 yaşında hayatını kaybetti.

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2023 yılında yaşamını yitiren hayatımıza damga vuran isimler 11

SUNA KAN

Türkiye'nin dünyada tanınan keman virtüözü Suna Kan 11 Haziran 2023'te hayatını kaybetti. İlk resitalini 18 Nisan 1946’da Ankara Devlet Konservatuvarı’nın konser salonunda veren Kan, Mozart’ın 5. Keman Konçertosunu seslendirdiği bu resital nedeniyle “Harika Çocuk” olarak anıldı. 1948’de isme-özel olarak çıkarılan “İdil Biret ve Suna Kan’ın yabancı memleketlere müzik tahsiline gönderilmesine dair kanun” (Harika Çocuk Yasası) ile yurt dışında öğrenim görmek için devlet bursu alma imkânı doğdu. Yasanın çıkmasından bir süre sonra ailesiyle birlikte önce Roma’ya gitti; birlikte çalışacağı eğitimcinin hayatını kaybettiğini öğrenince Paris Konservatuvarı’na gönderildi. Paris’te Gabriel Bouillon ile çalışan Suna Kan, 1952 yılında konservatuvarı birincilikle bitirdi.

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2023 yılında yaşamını yitiren hayatımıza damga vuran isimler 12

ÖZKAN UĞUR

MFÖ grubunun efsanesi Özkan Uğur, 2010 yılında lenf kanserine yakalandı, ancak bu hastalığı yenmeyi başardı. Uğur 2020 yılında tekrar kanser tedavisi görmeye başladı. 2023 yılında, yaklaşık iki buçuk ay süren yoğun bakım tedavisinin ardından lenfoma hastalığı gerilemeye başladı, ancak akciğerinde oluşan başka problemler nedeniyle tedavilere yeterli yanıt veremedi. Uğur, 8 Temmuz 2023’te tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

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2023 yılında yaşamını yitiren hayatımıza damga vuran isimler 13

TANJU TUNÇEL

"Yalancı Yarim", "Geniş Aile", "Dadı", "Eyvah Eyvah 2" ve "Üvey Baba" gibi sayısız projeyle hafızalara kazınan usta oyuncu Tanju Tuncel, 15 Temmuz 2023'te 83 yaşında aramızdan ayrıldı.

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2023 yılında yaşamını yitiren hayatımıza damga vuran isimler 14

YILMAZ GRUDA

Yeşilçam'ın çınarı Yılmaz Gruda, 25 Temmuz 2023'te hayatını kaybetti. “Yabancı Damat”, “İşler Güçler”, “Kavak Yelleri” gibi dizilerde aldığı rollerle hafızalarda yer etti.

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2023 yılında yaşamını yitiren hayatımıza damga vuran isimler 15

ERKİN KORAY

Türk rock müziğinin sevilen sanatçısı Erkin Koray, Anadolu rock, psychedelic rock ve hard rock gibi farklı müzik türlerinde özgün eserler ortaya koyarak dinleyicilerin gönlünde taht kurdu. Ayrıca, Türk halk müziği ve Türk sanat müziği eserlerini Anadolu rock tarzında yorumlayarak bu müzik türlerini birleştirmiş ve dinleyiciyle buluşturdu. Erkin Koray, 7 Ağustos 2023 tarihinde Toronto, Kanada’da hayatını kaybetti. Cenazesi Kanada’da defnedildi.

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2023 yılında yaşamını yitiren hayatımıza damga vuran isimler 16

ÜNAL SİLVER

Ünlü oyuncu Ünal Silver, 29 Ağustos 2023'te hayatını kaybetti. Ünal Silver'in rol aldığı dizi filmler arasında "Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz", "Kurşun", "Diriliş Ertuğrul", "Poyraz Karayel", "Kuzey Güney", "Deli Saraylı", "Gönülçelen", "Bir Bulut Olsam", "Sessiz Fırtına" yer alıyor. Sinema filmleri arasında ise "Gölge", "Hokkabaz", "Beni Unutma", "Dedemin İnsanları", "Çarşı Pazar", "Çakallarla Dans 3", "Deliormanlı" bulunuyor.

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2023 yılında yaşamını yitiren hayatımıza damga vuran isimler 17

MEHMET ULAY

Ünlü oyuncu Mehmet Ulay, 5 Eylül 2023'te Almanya'da hayata gözlerini yumdu. "Mahkum", "Seni Çok Bekledim", "Hükümsüz", "Hakan: Muhafız", "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz", "Baba Candır", "Muhteşem Yüzyıl", "Galip Derviş", "Mavi Kelebekler", "Ezel", "Arka Sıradakiler", "Emret Komutanım", "Oğlum İçin", "Kurşun Asker", "Yarım Elma", "Üvey Baba", "Küçük Besleme", "Ruhsar", "Kurtuluş", "Süper Baba", "Yıldızlara Bak", "Çiçero", "Emret Komutanım Şah Mat", "Komik-i Şehir", "Meyhanecinin Kızı", "Beyza'nın Kadınları", "Keloğlan" gibi dizilerde sayısız karaktere hayat verdi.

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2023 yılında yaşamını yitiren hayatımıza damga vuran isimler 18

GÖKHAN ABUR

15 Eylül 2023’te aramızdan ayrılan Gökhan Abur, müzik kariyerinin yanı sıra 2002’den 79 yaşında vefat edene kadar NTV’de sunduğu hava durumu bültenleriyle akıllar kazındı.

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2023 yılında yaşamını yitiren hayatımıza damga vuran isimler 19

HIFZI TOPUZ

Hıfzı Topuz 25 Ocak 1923’te dünyaya geldi. 1947-58 yıllarında Akşam gazetesinde önce istihbarat şefi, sonra yazı işleri müdürü olarak çalışan Topuz, İstanbul Gazeteciler Sendikası’nın kurucuları arasında yer alan ve başkanlığını yapan Topuz, yılından 1983 yılına kadar Paris’te UNESCO Genel Merkezi’nde özgür haber dolaşımı şefi olarak çalıştı. Topuz, Vatan, Milliyet ve Cumhuriyet gazeteleriyle çeşitli dergilerde diziler ve inceleme yazıları yazdı. Anadolu Üniversitesi, Galatasaray Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi iletişim fakültelerinde basın, radyo-televizyon tarihi, uluslararası iletişim ve siyasal iletişim dersleri verdi. Topuz, 26 Eylül 2023’te İstanbul’da tedavi gördüğü hastanede 100 yaşında hayatını kaybetti.

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2023 yılında yaşamını yitiren hayatımıza damga vuran isimler 20

SEDA FETTAHOĞLU

Sihirli Annem ve Çocuklar Duymasın gibi yapımlardan hatırladığımız Seda Fettahoğlu, 27 Eylül 2023'te hayatını kaybetti

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2023 yılında yaşamını yitiren hayatımıza damga vuran isimler 21

METİN UCA

“Günaydın Türkiye” adlı sabah haberleri sunan Uca, üç sene süren bu programda Haka dansını Türkiye’ye tanıtmasıyla meşhur oldu. 2002 yılında Star TV’de yayımlanmaya başlayan, sunuculuğunu yaptığı “Passaparola” adlı yarışmayla şöhretine şöhret katan Uca, Reha Muhtar ve Hülya Avşar ile Pişti adında bir program da yaptı. Uca, Dilovası ilçesinde araç kullanırken bilincini kaybetmesi sonucunda geçirdiği trafik kazası sonrası İstanbul’da tedavi altına alındı. Tedavisi kapsamında 15 Kasım 2023 günü yapılan ameliyat sonrasında yoğun bakıma alındı. Ameliyat sonrası gelişen komplikasyonlar sonucu 17 Kasım 2023 tarihinde tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

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2023 yılında yaşamını yitiren hayatımıza damga vuran isimler 22

CAN GÜRZAP

‘Kurtlar Vadisi Pusu’, ‘Bir Avuç Deniz’, ‘Aşk Beklemez’, ‘Medcezir’, ‘Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ dizilerine rol alan usta oyuncu Can Gürzap, 1 Aralık 2023'te hayatını kaybetti.

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2023 yılında yaşamını yitiren hayatımıza damga vuran isimler 23

HASAN BİTMEZ

Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez, 12 Aralık Salı günü TBMM’de 2024 bütçesi görüşüldüğü sırada iktidarın İsrail politikasını eleştiriyordu. 7 Ekim’de Hamas’ın İsrail’in işgali altındaki topraklara yönelik başlattığı “Aksa Tufanı” harekatı sonrası Gazze’de sivil yerleşimleri hedef alan Tel Aviv yönetimiyle ticari ilişkilerin durdurulmamasına tepki gösteren Bitmez, iktidarı işbirlikçilikle itham etmişti. Bitmez’in “Katil İsrail, İşbirlikçi AKP” yazılı pankartla Meclis kürsüsünde konuşma yapması iktidar partisinden milletvekillerini kızdırmıştı. Hasan Bitmez konuşmasını yaptığı esnada AK Partili milletvekilleri Bitmez’e tepki gösterdi. Bitmez ise Sezai Karakoç’un şiirini okuduktan sonra sözlerini tamamlarken, “Tarihin azabından kurtulsanız Allah’ın gazabından kurtulamayacaksınız” ifadelerini kullandı. Ardından fenalaşarak bayılan Bitmez’in yere düşmesi üzerine AK Parti sıralarından ise “Allah’ın gazabı böyle olur işte” sözleri Meclis tutanaklarına yansıdı. Bitmez 14 Aralık 2023'te hayatını kaybetti.

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2023 yılında yaşamını yitiren hayatımıza damga vuran isimler 24

BİLAL ÇETİN

Yeni Asır, Cumhuriyet, Dünya, Yeni Yüzyıl, Yeni Binyıl, Radikal, Sabah, Vatan gazetelerinde muhabirlik, Ankara temsilciği, köşe yazarlığı görevlerinde bulunan 65 yaşındaki Bilal Çetin, İstanbul’da bir süredir karaciğer kanseri tedavisi gördüğü Koç Üniversitesi Hastanesi’nde 18 Aralık 2023’te hayatını kaybetti.

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2023 yılında yaşamını yitiren hayatımıza damga vuran isimler 25

YAŞAR OKUYAN

Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan 26 Aralık 2023'te çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Yaşar Okuyan MHP, ANAP, DYP, HYP ve CHP dahil olmak üzere dokuz farklı partide siyaset yaptı.

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