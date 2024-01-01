2023 yılında yaşamını yitiren hayatımıza damga vuran isimler

MEHMET ULAY
Ünlü oyuncu Mehmet Ulay, 5 Eylül 2023'te Almanya'da hayata gözlerini yumdu. "Mahkum", "Seni Çok Bekledim", "Hükümsüz", "Hakan: Muhafız", "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz", "Baba Candır", "Muhteşem Yüzyıl", "Galip Derviş", "Mavi Kelebekler", "Ezel", "Arka Sıradakiler", "Emret Komutanım", "Oğlum İçin", "Kurşun Asker", "Yarım Elma", "Üvey Baba", "Küçük Besleme", "Ruhsar", "Kurtuluş", "Süper Baba", "Yıldızlara Bak", "Çiçero", "Emret Komutanım Şah Mat", "Komik-i Şehir", "Meyhanecinin Kızı", "Beyza'nın Kadınları", "Keloğlan" gibi dizilerde sayısız karaktere hayat verdi.