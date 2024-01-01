2023 yılında yaşamını yitiren hayatımıza damga vuran isimler

DENİZ BAYKAL

Antalya'da 1938 yılında doğan Deniz Baykal, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. AKP’nin iktidara geldiği 3 Kasım 2002 genel seçimlerinde CHP’nin oyu yüzde 19.4’te kaldı. Baykal, 22. dönemde TBMM’de ana muhalefet partisinin genel başkanı olarak görev yaptı. Genel başkanlık görevinden 72 yaşında gündeme gelen kamera kayıtlarının ardından istifa etti. Görüntüleri, “komplo” olarak değerlendiren Baykal, istifasının ardından da milletvekilliği görevine devam etti. 16 Ekim 2017'de beynindeki ana damarın tıkalı olması nedeniyle Ankara Üniversitesi İbni Sina Hastanesi’nde yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. Buradaki 51 günlük tedavi sürecinin ardından, Almanya'da da yaklaşık 2,5 ay fizik tedavi gördü. 20 Mart 2018 tarihinde Türkiye'ye dönen Baykal'ın tedavisi devam etti. 2018 Genel Seçimleri öncesinde, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tedavisi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde süren Baykal'ı ziyaret ederek Antalya'dan birinci sıradan adaylık teklif etti. 24 Haziran 2018 seçiminde Antalya milletvekili olarak seçilen Baykal, sağlık sorunları nedeniyle ancak 21 Şubat 2019'da Meclis'te yemin edebildi. Deniz Baykal'ın en yaşlı üye olmasına rağmen sağlık sorunları gerekçesiyle özür beyan etmesi üzerine ikinci en yaşlı üye olarak Durmuş Yılmaz, meclisin geçici başkanı oldu. Deniz Baykal, 11 Şubat 2023’te Ankara’da tedavi gördüğü evinde yaşamını yitirdi.