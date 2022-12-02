Renk otoritesi Pantone Color Institute her yıl Aralık ayında yılın rengini açıklıyor. Yeni yılın rengini belirleyen Pantone Color Institute 2023 yılının rengini duyurdu. Peki, 2023 yılının rengi ne? Pantone 2023 rengi belli oldu

Her yılın trend rengini belirleyen Pantone Color Institute, 2023 yılının rengini açıkladı. Peki, 2023 yılının rengi ne?

Pantone Renk Enstitüsünden her yıl aralık ayında yapılan açıklamaya göre 2023 yılının rengi 'Viva Magenta' oldu.

VİVA MAGENTA NEYİ İFADE EDİYOR?

Güç ve canlılığı ifade eden Viva Magenta rengi 2023 yılının trend rengi oldu.

Sıcak ve soğuğu dengeleyen 'incelikli bir kızıl ton' olarak tanımlanan Viva Magenta için "Alışılmadık bir zaman için alışılmadık bir renk" yorumu yapıldı.

Pantone Renk Enstitüsü Başkan Yardımcısı Laurie Pressman, Viva Magenta'nın devam eden salgının ortasında, yeniden ayağa kalkmaya çalışan bir dünyada güveni temsil ettiğini söyledi.

BÖCEKTEN İLHAM ALINDI

Pantone Renk Enstitüsü İcra Direktörü Leatrice Eiseman, 2023'ün rengi için "Cesur, korkusuz, iyimserliği ve neşeyi tasvir ediyor. Buna hepimizin çok ihtiyacı olduğunu biliyoruz" dedi.

Leatrice Eiseman, renk için 'koşinil' adı verilen küçük böceklerden elde edilen doğal kırmızı boyadan ilham alındığını belirtti ve şöyle devam etti:

"Sanal dünyalar günlük hayatımızın daha belirgin bir parçası haline geldikçe, doğadan ve gerçek olandan ilham almaya çalışıyoruz. Kökleri ilkel olana dayanan Viva Magenta, bizi orijinal maddeye yeniden bağlıyor. Doğanın güçlerini çağırarak ruhumuzu canlandırıyor ve içsel gücümüzü geliştirmemize yardımcı oluyor."

Pantone Renk Enstitüsü'nün yılın renkleri moda, güzellik, teknoloji, tasarım ve ev dekorasyonu gibi sektörlerdeki en son trendleri yansıtmayı amaçlıyor.

Enstitü geçtiğimiz yıl, mevcut renkler arasından bir tonu seçmek yerine ilk kez sıfırdan renk üretmeyi tercih ederek 'Very Peri'yi 2022'nin rengi olarak ilan etmişti.

2022'NİN RENGİ

Pantone Color Institute, geçen yılın rengini 'Very Peri' olarak belirlemişti.