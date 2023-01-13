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  • Çiğ inek sütüne büyük zam geldi. 2023'te de zam fırtınası durmuyor

Çiğ inek sütüne büyük zam geldi. 2023'te de zam fırtınası durmuyor

Üreticinin litresini 8 lira 50 kuruşa sattığı çiğ inek sütünün fiyatı, gelen zamla birlikte 11 lira oldu.

Haber Giriş: 13 Ocak 2023 Cuma - 20:30
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2023 zamlarla geldi. Çiğ inek sütüne zam

Çiğ inek sütüne büyük zam geldi. 2023'te de zam fırtınası durmuyor
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Tarım Kooperatifleri Merkez Birliği Başkanı Ahmet Erken, “1 Ocak’tan itibaren süt müstahsilleri bu şekilde devam edecektir. Tabii ki bu referans fiyatı. Bundan aşağı olmamak şartıyla oluşan bir fiyattır” dedi.

Litre başına 50 kuruş devlet desteği devam ederken zammın yılbaşından itibaren geçerli olacağı bildirildi.

“ÇİFTLİK VE ÖZEL ŞİRKETLERİN FARKLI FİYATLARI OLUŞACAKTIR"

Tarım Kooperatifleri Merkez Birliği Başkanı Ahmet Erken, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“1 Ocak 2023 itibariyle oluşmuş süt fiyatlarının müstahsil fiyatı 11 lira. Artı devlet desteği 50 kuruş. Artı soğutma bedelleri, yapmış olduğumuz girişimler sonucunda belirlenmiştir. 1 Ocak’tan itibaren süt müstahsilleri bu şekilde devam edecektir. 

Tabii ki bu referans fiyatı. Bundan aşağı olmamak şartıyla oluşan bir fiyattır. Tabii ki çiftlik ve özel şirketlerin farklı fiyatları oluşacaktır. Ama bizim tabanda örgütlü üreticimizin, Ahmet Ağa’mızın, Ayşe Teyze’mizin ineğinden üretmiş olduğu sütün fiyatı, net 11 lira olarak teşhir edilmiştir. Bunun da Türkiye genelindeki üreticilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum.

“YÜZDE 30’A DENK GELİYOR"

Oluşan enflasyon, asgari ücrete, diğer mamullere göre yüzde 30’a tekabül eden bir fiyat bu. Ama yine de aylık, bundan sonra daha güçlü bir şekilde takip edilecek. Herhangi bir olumsuzluk durumunda tekrar toplanıp, değerlendirme yapılıp fiyatların ona göre güncelleneceğini de…

Ankara’da şu ortaya çıktı; Ulusal Süt Konseyi’nin bundan sonra daha güçlü ve daha geniş kapsamlı belirlenmesi için her ay veya 3 ay toplanıp bu konuları görüşmesi için de karara varıldı.” (ANKA)

 

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Vatansever
13.01.2023 20:43
Uçan Türkiye!  
 
İNEKLER SÜTTENMİ KESİLDİ? INEKLERMİ KESIME GIDE GIDE SÜTE ZAM GELDİ
13.01.2023 20:38
KARDA KIŞTA İNEKLER OT BULAMAZ KAR MI MI YESİN KARDA KIŞTA  
 
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