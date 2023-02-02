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2023 zamlı emekli memur maaşları belli oldu. İşte unvanlara göre maaşlar

Memur ve memur emekli maaşlarına yapılan yüzde 30’luk zam sonrası en düşük emekli memur maaşı 7 bin 901 lira olmuştu. Açıklanan zam sonrası unvanlara göre emekli memur maaşları belli oldu.

Haber Giriş: 2 Şubat 2023 Perşembe - 09:22
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2023 zamlı emekli memur maaşları belli oldu

2023 zamlı emekli memur maaşları belli oldu. İşte unvanlara göre maaşlar
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Kamu memurlarının ve emeklilerinin aylıklarına yapılan %30’luk zam, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı tarafından açıklanmıştı. En düşük memur aylığı 11,848 liraya, en düşük memur emeklisi aylığı 7,901 liraya yükselmişti.

Ocak ayından geçerli olmak üzere kamu görevlileri ile memur emeklilerinin tamamının aylık ve ücretlerinde yüzde 8 oranında artış öngörülmüştü. 2022 yılı ikinci altı aylık döneminde enflasyon yüzde 15,40 olarak gerçekleşmişti. Gerçekleşen bu enflasyon oranından kaynaklı olarak ilave yüzde 8,48 artışla birlikte kamu görevlileri ile memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde Ocak 2023'ten geçerli olmak üzere toplamda yüzde 16,48, SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarında ise gerçekleşen enflasyona bağlı olarak yüzde 15,40 artış sağlanması planlanmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasıyla bu oranlar yüzde 30 olarak uygulanmasına karar verilmişti.

UNVANLARA GÖRE ZAMLI EMEKLİ MEMUR MAAŞLARI BELLİ OLDU

Emekli memur maaşlarının unvanlara göre son durumu belli oldu. En düşük emekli memur maaşı 7 bin 901 lira oldu.  İşte 2023 yılının ilk yarısında unvanlara göre emekli memur maaşları:

Genel Müdür: 25 bin 167
Şube Müdürü: 9 bin 718
Memur: 7 bin 812
Öğretmen: 9 bin 718
Kaymakam: 16 bin 493
Başkomiser: 9 bin 902
Polis memuru: 9 bin 902
Profesör: 20 bin 282
Mühendis: 11 bin 848
Hemşire: 9 bin 446
Avukat: 9 bin 718
En düşük memur emekli maaşı: 7 bin 901

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