2023 zamlı emekli memur maaşları belli oldu. İşte unvanlara göre maaşlar



Kamu memurlarının ve emeklilerinin aylıklarına yapılan %30’luk zam, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı tarafından açıklanmıştı. En düşük memur aylığı 11,848 liraya, en düşük memur emeklisi aylığı 7,901 liraya yükselmişti.

Ocak ayından geçerli olmak üzere kamu görevlileri ile memur emeklilerinin tamamının aylık ve ücretlerinde yüzde 8 oranında artış öngörülmüştü. 2022 yılı ikinci altı aylık döneminde enflasyon yüzde 15,40 olarak gerçekleşmişti. Gerçekleşen bu enflasyon oranından kaynaklı olarak ilave yüzde 8,48 artışla birlikte kamu görevlileri ile memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde Ocak 2023'ten geçerli olmak üzere toplamda yüzde 16,48, SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarında ise gerçekleşen enflasyona bağlı olarak yüzde 15,40 artış sağlanması planlanmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasıyla bu oranlar yüzde 30 olarak uygulanmasına karar verilmişti.

UNVANLARA GÖRE ZAMLI EMEKLİ MEMUR MAAŞLARI BELLİ OLDU

Emekli memur maaşlarının unvanlara göre son durumu belli oldu. En düşük emekli memur maaşı 7 bin 901 lira oldu. İşte 2023 yılının ilk yarısında unvanlara göre emekli memur maaşları:

Genel Müdür: 25 bin 167

Şube Müdürü: 9 bin 718

Memur: 7 bin 812

Öğretmen: 9 bin 718

Kaymakam: 16 bin 493

Başkomiser: 9 bin 902

Polis memuru: 9 bin 902

Profesör: 20 bin 282

Mühendis: 11 bin 848

Hemşire: 9 bin 446

Avukat: 9 bin 718

En düşük memur emekli maaşı: 7 bin 901