2023’te bitkisel üretim tablosu

Tarım ve Orman Bakanlığı, 2023 yılı bitkisel üretim tablosu kapsamında, çıkan sonuçlarda tahıl üretiminin daha baskın olduğu görülüyor.

BİTKİSEL ÜRÜNLERDE ARTIŞ

Üretim miktarları, 2023’te bir önceki seneye oranla tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerde (yem bitkileri hariç) %10,3; sebzelerde %0,6; meyveler, içecek ve baharat bitkilerinde %2,3 oranında artış kaydetti.

Bu verilere göre 2023’te tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerde 77,7 milyon ton; sebzelerde 31,8 milyon ton; meyveler, içecek ve baharat bitkilerinde 27,4 milyon ton üretim yaşandı.



TAHIL ÜRETİMİ ARTIŞTA

Tahıl ürünleri üretim miktarları 2023’te bir önceki yıla kıyasla %9,1 oranında artışla yaklaşık 42,2 milyon ton oldu.



Bir önceki seneye oranla, buğday üretimi %11,4 oranında artışla 22 milyon ton, arpa üretimi %8,2 oranında artarak 9,2 milyon ton oldu.

Çavdar üretimi %11,7 oranında artarak 305 bin ton, yulaf üretimi %12,3 oranında artarak 410 bin ton olarak kaydedildi.

Kuru baklagiller grubunda nohut, kuru fasulye ve kırmızı mercimek üretimi sırasıyla 580 bin ton, 240 bin ton ve 424 bin ton olarak hesaplandı. Yumru bitkilerden patates ise bir önceki yıla göre %9,6 oranında artarak 5,7 milyon ton oldu.



Yağlı tohumlardan soya üretimi %11,3 oranında azalışla 137,5 bin ton, ayçiçeği üretimi ise %13,8 azalarak yaklaşık 2,2 milyon ton olarak kaydedildi.



Şeker pancarı üretimi %22,1 oranında artışla 23,5 milyon ton oldu.

SEBZE ÖNCEKİ YILA GÖRE ARTTI

Sebze ürünleri üretim miktarı 2023’te bir önceki yıla oranla %0,6 artışla yaklaşık 31,8 milyon ton oldu.

Sebzeler grubu ürünlerinden domateste %2,3, kuru soğanda %10,6, salçalık kapya biberde %8,2 oranında üretim artışı; karpuzda %7,3, kavunda %11,6, hıyarda %3,4 oranında üretim azalışı görüldü.