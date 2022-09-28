'2023'te rekor oyla kazanacağız' diyen Erdoğan'a kötü haberi Turhan Çömez verdi

Bir dönem daha Cumhurbaşkanlığı yapıp yapamayacağı tartışmaları sürerken Erdoğan, tüm kozunu bir kez daha seçimleri kazanabilmek üzerine oynuyor.



Anketlerde AKP yüzde 30’un altına inerken Erdoğan da tek başına yüzde 51 çoğunluğa ulaşamıyor. Türkiye’de yaşanan derin ekonomik krize karşı bir “bütçe disiplini” almak yerine “har vurup harman savurma ekonomisine” devam eden AKP iktidarı, anketlerde düşmeye devam ediyor.



Katıldığı programda, “İnşallah 2023 seçimleri ülkemizdeki pek çok dönüm noktasıyla birlikte takoz siyasetinin de çöp sepetine atıldığı bir milat olacaktır. Ben inanıyorum, 2023 seçimlerini rekor oyla kazanacağız. Bu kadro bu işi başarır, ben size inanıyorum. Ve kararlı bir şekilde yolumuza devam edeceğiz. Biz milleten kopuk siyasetçi değiliz unutmayın, milletten kopuk siyasetçi olmaz.” diyen Erdoğan’a Op. Dr. Turhan Çömez yanıt verdi.



Erdoğan’ın eski doktoru ve 22. Dönem milletvekili Çömez, Erdoğan, “2023'te rekor oyla kazanacağız.” sözlerine “Olmaz o iş…” diyerek yanıt verdi.



İşte o paylaşım:





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