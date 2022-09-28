28 Eylül 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 22°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Siyaset
  • >
  • '2023'te rekor oyla kazanacağız' diyen Erdoğan'a kötü haberi Turhan Çömez verdi

'2023'te rekor oyla kazanacağız' diyen Erdoğan'a kötü haberi Turhan Çömez verdi

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ben inanıyorum, 2023 seçimlerini rekor oyla kazanacağız.” dedi. Erdoğan’a kötü haberi eski doktoru ve aynı zamanda bir dönem AKP’de milletvekilliği yapan Turhan Çömez verdi: “Olmaz o iş…”

Haber Giriş: 28 Eylül 2022 Çarşamba - 15:27
Takip Et

'2023'te rekor oyla kazanacağız' diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kötü haberi Turhan Çömez verdi

'2023'te rekor oyla kazanacağız' diyen Erdoğan'a kötü haberi Turhan Çömez verdi
+
Aa
-

Bir dönem daha Cumhurbaşkanlığı yapıp yapamayacağı tartışmaları sürerken Erdoğan, tüm kozunu bir kez daha seçimleri kazanabilmek üzerine oynuyor.

Anketlerde AKP yüzde 30’un altına inerken Erdoğan da tek başına yüzde 51 çoğunluğa ulaşamıyor. Türkiye’de yaşanan derin ekonomik krize karşı bir “bütçe disiplini” almak yerine “har vurup harman savurma ekonomisine” devam eden AKP iktidarı, anketlerde düşmeye devam ediyor.

Katıldığı programda, “İnşallah 2023 seçimleri ülkemizdeki pek çok dönüm noktasıyla birlikte takoz siyasetinin de çöp sepetine atıldığı bir milat olacaktır. Ben inanıyorum, 2023 seçimlerini rekor oyla kazanacağız. Bu kadro bu işi başarır, ben size inanıyorum. Ve kararlı bir şekilde yolumuza devam edeceğiz. Biz milleten kopuk siyasetçi değiliz unutmayın, milletten kopuk siyasetçi olmaz.” diyen Erdoğan’a Op. Dr. Turhan Çömez yanıt verdi.

Erdoğan’ın eski doktoru ve 22. Dönem milletvekili Çömez, Erdoğan, “2023'te rekor oyla kazanacağız.” sözlerine “Olmaz o iş…” diyerek yanıt verdi.

İşte o paylaşım:

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Akın
28.09.2022 16:11
ALDINMI AĞZININ PAYINI  
 
REİS
28.09.2022 15:55
Bakın göreceksiniz erdoğan başkan yine kazanacak.  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Motorin ve benzinde büyük oyun. Sürücüler en az 5 TL indirim bekliyordu 
1
﻿Motorin ve benzinde büyük oyun. Sürücüler en az 5 TL indirim bekliyordu 
﻿Motorin ve benzinde büyük oyun. Sürücüler en az 5 TL indirim bekliyordu 
﻿Tapuda yeni dönem başladı. Resmi Gazete'de yayımlandı
2
﻿Tapuda yeni dönem başladı. Resmi Gazete'de yayımlandı
﻿Tapuda yeni dönem başladı. Resmi Gazete'de yayımlandı
﻿ MSB acı haberi duyurdu. 1 asker şehit oldu 1 asker de yaralandı
3
﻿ MSB acı haberi duyurdu. 1 asker şehit oldu 1 asker de yaralandı
﻿ MSB acı haberi duyurdu. 1 asker şehit oldu 1 asker de yaralandı
﻿Dünyanın en güzel Müslüman kadını seçildi. Birinci olan isim herkesi şaşırttı
4
﻿Dünyanın en güzel Müslüman kadını seçildi. Birinci olan isim herkesi şaşırttı
﻿Dünyanın en güzel Müslüman kadını seçildi. Birinci olan isim herkesi şaşırttı
﻿İndirimli halı izdihama neden oldu. Beklerken cam çerçeve indirdiler. Ağla Türkiyem ağla
5
﻿İndirimli halı izdihama neden oldu. Beklerken cam çerçeve indirdiler. Ağla Türkiyem ağla
﻿İndirimli halı izdihama neden oldu. Beklerken cam çerçeve indirdiler. Ağla Türkiyem ağla
﻿Son hedef İrem Derici oldu. Kökten dincilerin mahalle baskısı her yerde. Konseri iptal oluyor
6
﻿Son hedef İrem Derici oldu. Kökten dincilerin mahalle baskısı her yerde. Konseri iptal oluyor
﻿Son hedef İrem Derici oldu. Kökten dincilerin mahalle baskısı her yerde. Konseri iptal oluyor
﻿ Erdoğan asgari ücret için yeni tarih verdi: Ciddi şekilde yükselteceğiz
7
﻿ Erdoğan asgari ücret için yeni tarih verdi: Ciddi şekilde yükselteceğiz
﻿ Erdoğan asgari ücret için yeni tarih verdi: Ciddi şekilde yükselteceğiz
﻿Çiftçi enflasyona meydan okudu. Marketler şok geçirdi
﻿Çiftçi enflasyona meydan okudu. Marketler şok geçirdi
﻿Çiftçi enflasyona meydan okudu. Marketler şok geçirdi
﻿Adıyaman'da korkutan yangın
﻿Adıyaman'da korkutan yangın
﻿Adıyaman'da korkutan yangın
﻿Meteorolojiden, Balıkesir'de kuvvetli yağış uyarısı
﻿Meteorolojiden, Balıkesir'de kuvvetli yağış uyarısı
﻿Meteorolojiden, Balıkesir'de kuvvetli yağış uyarısı
﻿UEFA Uluslar Ligi'nde yarı finalistler belli oldu. İşte final programı
﻿UEFA Uluslar Ligi'nde yarı finalistler belli oldu. İşte final programı
﻿UEFA Uluslar Ligi'nde yarı finalistler belli oldu. İşte final programı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.