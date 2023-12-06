2023'ün dünyanın en değerli otomotiv markası açıklandı! 19 senedir liderliğini kaptırmıyor

Dünyanın En Değerli Markaları (Best Global Brands) araştırmasının 2023 sonuçlarına göre, dünyadaki en değerli otomotiv markası, 64 milyar 504 milyon dolarla Toyota oldu. Toyota, 2004 yılından bu yana sektöründe birinci sırada yer alıyor.

KAYNAK: AA
2023'ün dünyanın en değerli otomotiv markası açıklandı! 19 senedir liderliğini kaptırmıyor

Interbrand tarafından her yıl gerçekleştirilen Dünyanın En Değerli Markaları listesi açıklandı. Listede, 100 marka arasında 6’ncı sırada yer alan Toyota, yeniden otomotiv sektörünün lideri oldu.

Toyota, geçen yılki sıralamasını korumayı başarırken yüzde 8 artışla marka değerini geçen yılın da üzerine taşıdı. Şirketin değeri, 59 milyar 757 milyon dolardan 64 milyar 504 milyon dolara yükseldi.

Toyota, 2004 yılından bu yana sektöründe birinci sırada yer alıyor.

2026 YILINA KADAR YAKLAŞIK 15 FARKLI SIFIR EMİSYONLU ARAÇ

Bununla birlikte Toyota, 2026 yılına kadar binek otomobillerden hafif ticari araçlara kadar yaklaşık 15 farklı sıfır emisyonlu araç sunacak. Bu araçlardan 6 adedi ise özel olarak geliştirilen elektrikli araç platformu üzerine yapılacak. Bununla birlikte bu dönemde Toyota’nın Avrupa’da yıllık satış oranının yüzde 20’sinin tam elektrikli olması, yıllık 250 binden fazla tam elektrikli satışının gerçekleşmesi bekleniyor.

Interbrand tarafından paylaşılan liste içerisinde diğer sektörlerdeki şirketleri de kapsayan sıralamada ilk 5’i ise sırasıyla Apple, Microsoft, Amazon, Google ve Samsung oluşturdu.

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