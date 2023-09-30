Brand Awards 2023 ödülü Türk kuruluşa gitti

Uluslararası finans çevrelerinin saygın yayın gruplarından Global Brand Magazine’in “Brand Awards 2023” ödülleri kapsamında Eva Gayrimenkul Değerleme, 2017 ve 2018 yıllarında almış olduğu Global Brand Magazine ödüllerine bir yenisini ekleyerek 2023 yılında Türkiye'nin En İyi Gayrimenkul Danışmanı firması seçildi.

Brand Awards 2023 ödülü Türk kuruluşa gitti

Eva Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık, İngiltere’nin önde gelen global yayın gruplarından Global Brands Magazine’nin her yıl düzenlediği ve dünyanın önde gelen sektörleri içerisinde en iyilerini seçtiği "Global Brand Awards 2023" ödüllerinde, Türkiye'nin en iyi Gayrimenkul Danışmanlık firması seçildi.

Eva Gayrimenkul Değerleme bugüne kadar 25’in üzerinde ödüle layık görüldü

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Global Brand Magazine’in “Global Brand Awards 2023” ödülleri kapsamında, Türkiye'nin en iyi Gayrimenkul Danışmanlık firması seçildi. Eva Gayrimenkul Değerleme Genel Müdürü Cansel Turgut Yazıcı, “Bu aldığımız ilk ödül değil son ödül de olmayacak. Uluslararası 25 ödülümüz bulunuyor. İşimizi iyi yapmaya devam ettikçe başka ödüller de alacağız” dedi.

Türkiye’ye ödül getirmeye devam edeceğiz

Türkiye’ye kendi alanlarında ödül getirmeye devam edeceklerini de sözlerine ekleyen Yazıcı, “Artık değerleme sistemi kendini her geçen gün daha çok geliştirmekte ve dünya standartlarına yaklaşmaktadır, bugün birçok Türk sermayeli Değerleme ve danışmanlık kurumu artık Türkiye’de görev alan yabancı kökenli değerleme kurumlarında daha da fazla itibar görmektedir. Geçmişte aldığımız ödüller ve bu ödül buna en güzel örnektir” şeklinde konuştu.

Adaylıklar ilgili ulusal düzeyde alındı

Global Brand Magazine dergisi, merkezi İngiltere'de bulunan ve dünyanın önde gelen markaları hakkında güncel haberler, incelemeler, görüşler ve anketler sunmaktadır. Global Brand Awards, performansta mükemmelliği onurlandırmak ve farklı sektörlerdeki Şirketleri ödüllendirmek amacıyla kurulmuştur. Ödül, Finans, Eğitim, Ağırlama, Yaşam Tarzı, Otomobil ve Teknoloji alanlarında olağanüstü iyi performans gösteren şirketleri onurlandırmaktadır.

Kurum ödülü, yıl boyunca farklı ülke ve bölgelerdeki şirketlerden geniş bir kategori yelpazesinde adaylıkları kabul ederek ve İlgili ulusal düzeyde alınan adaylıklar, bağımsız dış araştırma ajansı tarafından değerlendirerek vermektedir.

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