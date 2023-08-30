2023’ün saat trendleri belli oldu. İşte bu yıla damga vuran lüks saatler

Lüks saat merakı sadece bir tüketim alışkanlığı değil aynı zamanda da bir yatırım aracı. Peki bu yılın en hit erkek saat modelleri hangileri? Lüks deyince akla gelen markaların hangi ürünleri ön plana çıktı? Patronlar Dünyası’nın özel haberi…

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2023’ün saat trendleri belli oldu. İşte bu yıla damga vuran lüks saatler 1
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2023’ün saat trendleri belli oldu. İşte bu yıla damga vuran lüks saatler 2

1. Rolex Yacht-Master Titanium

Rolex bu yıl yeni saatler piyasaya sürdü, ancak meraklıların favorisi titanyumdan yapılmış Yacht-Master 42mm' modeli oldu. Daha önce bu saat yalnızca beyaz veya altın sarısı olarak mevcuttu, ancak yeni titanyum kasası özellikle denizcillik meraklılarının ilgisini çekti. Saat, 100 m (330 ft) derinliğe kadar su geçirmez ve Rolex’in piayasaya sürdüğü en rahat kayışlarından birine sahip.

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2023’ün saat trendleri belli oldu. İşte bu yıla damga vuran lüks saatler 3

2. Parmigiani Fleurier Tonda PF Minute Rattrapante

Yakın zamana kadar, Patek Philippe ve Audemars Piguet gibi markaları sadece saat tutkunları ve ultra zenginler bilirdi. Ancak o günler geride kaldı. Dikkat çekmeyen, yüksek teknolojili işlevsel bir spor saat isteyenler için Parmigiani Fleurier'in Tonda koleksiyonu önemli bir tercih oldu. Ve marka az evvel bahsettiğimiz önemli markaların klasmanında çoktan yerini aldı. Markanın PF Minute Rattrapante modelinde zamanlayıcı olarak kullanılabilen 18 ayar pembe altından ikinci bir dakika ibresi bulunuyor.

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2023’ün saat trendleri belli oldu. İşte bu yıla damga vuran lüks saatler 4

3. Norqain Independence Skeleton 42mm Blue Steel

Norqain, beşinci yılını Independence modelinin koleksiyonuyla kutluyor. Saat darbelere dayanıklı ve 100 metre derinliğe kadar su geçirmiyor. Independence, mikro ayarlanabilir bir bilekliğin yanı sıra hoş bir mavi tonunda kauçuk kayışla da sunuluyor.

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2023’ün saat trendleri belli oldu. İşte bu yıla damga vuran lüks saatler 5

4.Tudor White Dial GMT

Tudor Black Bay GMT, 2018'de piyasaya sürüldüğünde harika bir saat olarak meraklıların en hit saatler listesinde üst sıralara yerleşti. Ancak 2023 için House of Wilsdorf, tasarımı yepyeni bir beyaz kadranla eşleştirdi. 41 mm'lik kasa 200 metreye (660 ft) kadar su geçirmez ve çerçevesi mavi ve kırmızı renk seçeneklerine sahip.

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2023’ün saat trendleri belli oldu. İşte bu yıla damga vuran lüks saatler 6

5. H. Moser Endeavour Perpetual Calendar Tantalum Blue Enamel

Moser'in basitleştirilmiş dizaynı neredeyse fazla temiz bir görünüm sağlıyor. Ortadaki küçük bir ibre, 12 aydan birini temsil edecek şekilde kadranın etrafında hareket ediyor; saat 3 konumundaki büyük tarih penceresi ise gece yarısı anında tarih değişikliği sağlıyor Yüzde dört ibre daha var: Merkezi iki ibre saati ve dakikayı gösteriyor; saat altıda saniye ibresi var; ve saat dokuzda da bir gösterge beliriyor.

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2023’ün saat trendleri belli oldu. İşte bu yıla damga vuran lüks saatler 7

6. Ming World Timer

Bu saatin muhteşem kasası üst sınıf titanyumdan yapılmış. İçeride, İsviçreli mekanizma üreticisi Schwarz-Etienne tarafından sadece Ming için yapılmış (ASE 222) mikro rotorlu otomatik kalibreyi, safir kasa arkasından görülebilecek şekilde bulacaksınız. Safir kadranda, yine safir olan ve HyCeram X1 lume ile doldurulmuş ibreler ve kadranlar var. Fakat bu saatten satın almak isteyenlere bir kötü haberimiz var: Üretimi gelecek yıl başında başlayacak ve adınızı bir bekleme listesine yazırmanız gerek.

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2023’ün saat trendleri belli oldu. İşte bu yıla damga vuran lüks saatler 8

7. TAG Heuer Monza Flyback Chronometer

Tag Heuer neredeyse yarışla eşanlamlı bir marka ve yeni Monza modeli, en yeni Red Bull F1 otomobilinin motor bölümünü açmışsınız gibi görünüyor. Dönen karbon fiber kasa düz bir hızı çağrıştırırken, iskeletleştirilmiş kadran motorda zirveye ulaşıyor. Yaklaşık 16 mm yüksekliğinde, kalın bir parça ancak hafif karbon yapısı sayesinde bileğinizin çevresinide asla hissetmezsiniz. Saat, 100 metreye kadar suya dayanıklılık ve 80 saatlik güç rezervine sahip olduğundan birden fazla yarış türü için uygun.

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2023’ün saat trendleri belli oldu. İşte bu yıla damga vuran lüks saatler 9

8. Blancpain Fifty Fathoms 70th Anniversary Act I

Bu model, markanın ilk dalış saatlerinden biri. Act 1, cilalı paslanmaz çelikten 42,3 mm'lik bir kasaya sahip (standart boyut artık 45 mm, orijinali ise 41 mm) 300 metreye kadar da su geçirmiyor. Parça, tamamen geri dönüştürülmüş balık ağlarından oluşan kumaştan yapılmış NATO tarzı bir kayışla geliyor. Yetmişinci yılın şerefine üretilen bu saat aradan geçen onca yıla rağmen iyi görünen, takması kolay ve çivi kadar sağlam bir saat.

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2023’ün saat trendleri belli oldu. İşte bu yıla damga vuran lüks saatler 10

9. Audemars Piguet Code 11.59 Universelle RD#4

Bu ürün, markanın şu ana kadarki en karmaşık saati. Aslında yeni Kalibre 1000, geri dönüş işlevine sahip bölünmüş saniye kronografı, dakika tekrarlayıcı, yarı Gregoryen sürekli takvim, doğru astronomik ay evresi ve otomatik kurma dahil olmak üzere 23 şaşırtıcı karmaşık özellik içerir. Bu, saat yapımında iddialı olmayı temsil ediyor ama daha da iddialı olanı, Maison'un 1.155 bileşenin tamamını yalnızca 42 mm genişliğinde ve 15,5 mm kalınlığındaki bir kasaya sığdırabilmesi; merakılarına göre gerçek bir işçilik harikası. Fiyatı da o nedenle tuzlu.

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2023’ün saat trendleri belli oldu. İşte bu yıla damga vuran lüks saatler 11

10. Cartier Tank Américaine Large

2023 için Cartier, Tank serisinin en iddialı parçalarından olan Américaine'in kıvrımlarını biraz daha belirginleştirerek modeli bilekte daha da çekici hale getirdi. Ancak kasadaki ince ayarlar tek yenilik değil. Yeni sürümde tarih işlevi kayboluyor ve bu da onu yalnızca zamana dayalı bir parça haline getiriyor. Saat 30 metreye kadar suya dayanıklı ancak timsah derisi kayışla geldiğinden havuza atlamadan önce onu kauçuk veya naylonla değiştirmek isteyebilirsiniz. Çelik ve altın kasası için ayrı fiyatlar mevcut. Önümüzdeki ay satışa sunulacak.

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2023’ün saat trendleri belli oldu. İşte bu yıla damga vuran lüks saatler 12

11. Breitling Navitimer B01 Chronograph 43 Boeing 747

Boeing yakın zamanda modern jet çağının başlamasına neden olan son 747'yi teslim etti. "Göklerin Kraliçesi" ile hiç uçmamış olanlar için bu haber o kadar da etkili olmayabilir. Ancak havacılık meraklıları için 747 döneminin sonu ve emekliliği bir dönüm noktası. Ve bunu Breitling Navitimer B01 Chronograph 43 Boeing 747 model bir saat ile kutlamaktan daha iyi bir yol olamaz. Oldukça belirgin 747 parçayla sınırlı olan ikonik pilot saati koleksiyonunun bu versiyonunda krem rengi ön plana çıkıyor.

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2023’ün saat trendleri belli oldu. İşte bu yıla damga vuran lüks saatler 13

12. Zodiac Super Sea Wolf Skeleton 6-15

Bu yıl 70. yılını kutlayan bir diğer dalış saati markası ise Zodiac Sea Wolf. Hem modaya uygun hem de eğlenceli olan kristal çerçeve, Zodiac'ın "Süper Renk" adını verdiği gökkuşağı efektine sahip. Bu tür saatlerde okunabilirlik bir sorun olabilir, ancak bu modelde 200 metreye dahi daldığınızda akrep ve yelkovanı okumak çok kolay. Zodiac'ın sınırlı sayıdaki birçok sürümü gibi, saat de markanın sitesinde tükendi ancak yine de başka alışveriş sitelerinden sipariş verebilirsiniz.

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2023’ün saat trendleri belli oldu. İşte bu yıla damga vuran lüks saatler 14

13. Zenith Pilot Big Date Flyback

Zenith Pilot Big Date Flyback, markanın çağdaş serisine daha iyi uyan yeni bir siluet kullanan, markanın yeniden tasarlanan pilot serisinin bir parçası. Saatin siyah kadranında yatay oluklar, beyaz renkli büyük kontrastlı rakamlar ve saat 3 ve 9 pozisyonlarında büyük kronograf sayaçları bulunuyor. Parçayı bileğinizde güvende tutmak için Zenith, PVD kaplamalı çelikten yapılmış üçlü katlanır tokalara sahip, biri siyah, diğeri haki olmak üzere iki tarz kayış üretti.

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