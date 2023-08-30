2023’ün saat trendleri belli oldu. İşte bu yıla damga vuran lüks saatler

9. Audemars Piguet Code 11.59 Universelle RD#4
Bu ürün, markanın şu ana kadarki en karmaşık saati. Aslında yeni Kalibre 1000, geri dönüş işlevine sahip bölünmüş saniye kronografı, dakika tekrarlayıcı, yarı Gregoryen sürekli takvim, doğru astronomik ay evresi ve otomatik kurma dahil olmak üzere 23 şaşırtıcı karmaşık özellik içerir. Bu, saat yapımında iddialı olmayı temsil ediyor ama daha da iddialı olanı, Maison'un 1.155 bileşenin tamamını yalnızca 42 mm genişliğinde ve 15,5 mm kalınlığındaki bir kasaya sığdırabilmesi; merakılarına göre gerçek bir işçilik harikası. Fiyatı da o nedenle tuzlu.