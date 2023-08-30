2023’ün saat trendleri belli oldu. İşte bu yıla damga vuran lüks saatler

11. Breitling Navitimer B01 Chronograph 43 Boeing 747

Boeing yakın zamanda modern jet çağının başlamasına neden olan son 747'yi teslim etti. "Göklerin Kraliçesi" ile hiç uçmamış olanlar için bu haber o kadar da etkili olmayabilir. Ancak havacılık meraklıları için 747 döneminin sonu ve emekliliği bir dönüm noktası. Ve bunu Breitling Navitimer B01 Chronograph 43 Boeing 747 model bir saat ile kutlamaktan daha iyi bir yol olamaz. Oldukça belirgin 747 parçayla sınırlı olan ikonik pilot saati koleksiyonunun bu versiyonunda krem rengi ön plana çıkıyor.