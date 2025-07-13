2024-2025 dizi sezonunun öne çıkanları

Her yıl, televizyon dizi sezonu biter. Geçen koskoca senenin ardından yılın öne çıkanları masaya yatırılır, tartışılır, paylaşılır, yayınlanır. Gelenek yine bozulmadı. Bu sene de öyle oldu.

Burak Sakar, her yılın Temmuz ayında yayınladığı ‘Türkiye TV Dizi Sezonu Genel Değerlendirme Raporu’nun 2024-2025 versiyonunu yayınladı. Rapora göre, sezon boyunca 44 dizi ekranlara gelirken bunlardan yalnızca 15’inin yeni sezon onayı aldığı yazıyor. Fakat, kadrosunun büyük çoğunluğu değişen ‘Leyla Hayat Aşk Adalet’ dizisi halen devam ettiği için bu sayı 14 olarak kayıtlara geçti. Ortalama dizi bütçesinin bölüm başı 14 milyon TL olduğu sektörün toplam büyüklüğü ise 12 milyar TL’nin üzerine çıktı. Raporda bir diğer dikkat çeken konu ise, Türk televizyonlarında sezonluk dizi sayısı yüzde 16 düşüşle 44’e geriledi. Benzer şekilde yayınlanan bölüm sayısı da yüzde 15 düşüşle 860’a düştü. Sektör, son 3 sezonda ilk kez bin bölüm barajının altında kaldı. Doğal olarak bu düşüşte reklam gelirlerinin artan prodüksiyon maliyetlerini karşılayamaması da etkili oldu.

Bu rapordan önemli bulduğu noktaları ilerleyen günlerde paylaşmaya devam edeceğim.

Nükhet Duru’dan ‘Aklım Seferde’ sürprizi

Nükhet Duru, yeni şarkısı ‘Aklım Seferde’yi Sony Music Türkiye etiketiyle yayınladı.

Sözleri ve müziği Mabel Matiz’e ait şarkının düzenlemesini Emre Malikler yapmış. Şarkıya Rezan İde ve Erhan Yalçın’ın yönetmenliğinde hoş da bir klip çekilmiş. İddialı sözleriyle dikkat çeken şarkı, Nükhet Duru’nun eşsiz yorumuyla dinleyicileri; bu sıcak yaz günlerinde püfür püfür esen bir sahilde kurulu dostlar masasında meşke götürüyor.

70’ler, 80’ler döneminde sahnede olan alımlı, edalı bir dönem sanatçısı olarak izlediğimiz Nükhet Duru’nun klibinde Yeşilçam sinemasının duygulu atmosferine göndermelerin de yapılmış. Keyifle dinledim.

‘Yaşam Üçgeni’nin çekimleri tamamlandı

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü tarafından yapım desteğine layık görülen ‘Yaşam Üçgeni’ filminin çekimleri tamamlandı. Filmin yönetmen koltuğunda ödüllü projeleriyle adını duyuran Volkan Karataş bulunuyor. Yapım, güçlü oyuncu kadrosu ve sinematografik diliyle şimdiden dikkatleri üzerine çekiyor.

Başrollerinde usta oyuncular Halil Ergün, Anta Toros ve 2019 Türkiye Güzeli Simay Rasimoğlu’nun yer aldığı filmde ayrıca başarılı oyuncu Aslı Saçar ve Ayşe Boyraz da rol alıyor. Film, distopik bir atmosferde, özellikle su ve gıda kaynaklarının azalmasına odaklanan görünmeyen krizleri sade, metaforik ve çarpıcı bir anlatımla ele alıyor.

2026 yılında ulusal ve uluslararası film festivallerinde izleyiciyle buluşmaya hazırlanan ‘Yaşam Üçgeni’, bireysel olduğu kadar toplumsal bir yüzleşmeye de alan açmayı hedefliyor.