2024-2025 televizyon sezonu sona erdi

Geçen yıl Eylül ayında başlayan 2024-2025 televizyon sezonu, önceki akşam ‘Arka Sokaklar’ın (Kanal D) sezon finali bölümüyle tamamlandı. Dizi, Total’de aldığı 3.48 reytingle 2., AB’de aldığı 1.99 reytingle 4. ve ABC1’de aldığı 2.68 reytingle 3. oldu.

Sezonun başlangıcını geçtiğimiz günlerde final yapan ‘Bir Gece Masalı’ (atv) yapmıştı. En nihayetinde yaklaşık 10 aylık maraton sona erdi. Sezon boyunca onlarca yapım izledik. Kâh güldük kâh eğlendik kâh duygusal anlar yaşadık. Akılda kalan sahneler, iz bırakan işler, performansıyla dikkat çeken oyuncular elbette oldu. Birçoğunu zaman zaman köşemde yazdım. Yazamadıklarımı da sezon başlayana kadar ara sıra kaleme almayı planlıyorum.

2025-2026 televizyon sezonu, yine Eylül’de başlayacak. Bakalım, yeni sezonda hangi yapımları izleyeceğiz?

Simge Sağın, ‘Mucize’sini arıyor

Türk Pop Müziği’nin son yıllardaki en dikkat çeken isimlerinden Simge Sağın, yeni şarkısı ‘Mucize’yi DMC etiketiyle yayınladı.

Sözleri ve müziği Selim Siyami Sümer’e ait şarkının düzenlemesini Ozan Bayraşa yapmış. Şarkıya Melih Kundakcıoğlu’nun yönetmenliğinde bir de klip çekilmiş. Enerjik bir şarkı olan ‘Mucize’, ruh ikizini arayan birinin bunun mucizeyle gerçekleşmesini beklemesini anlatıyor.

Yaza ‘Mucize’yle giriş yapan Simge Sağın, müzik listelerinin zirvesine göz kırpıyor.

Şöhret basamaklarını bir bir çıkıyor

Çocuk oyuncu İpek Güleken, tiyatro sahnelerindeki enerjisi ve yeteneğiyle izleyicileri büyülemeye devam ediyor. Küçük yaşına rağmen profesyonel bir duruş sergileyen Güleken, hem izleyicilerden hem de sanat camiasından takdir topluyor.

Son olarak Bakırköylü Sanatçılar Derneği’nin düzenlediği organizasyonda sahne alan İpek Güleken, etkileyici performansıyla geceye damga vurdu. Gösterisi sırasında seyirciler tarafından büyük ilgi gören Güleken, doğal oyunculuğu ve sahne hâkimiyetiyle bir kez daha yeteneğini kanıtladı. Organizasyonda sergilediği rol, Güleken’in duygusal derinlik ve karakter yorumlama konusundaki başarısını gözler önüne serdi.

Çeşitli tiyatro oyunlarında ve projelerde yer alarak deneyim kazanan minik yetenek, her yeni rolünde kendini geliştirmeyi sürdürüyor. Sanat dünyasında geleceğin parlak yıldızlarından biri olarak görülen İpek Güleken, yaşıtlarına da ilham kaynağı oluyor. Oyuncunun önümüzdeki dönemde yeni projelerde yer alması bekleniyor.