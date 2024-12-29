2024 biterken...

Elbette 2024 yılının tüm gelişmelerini tek bir yazı içerisinde ele almak pek mümkün değil. Ancak 2024’ün de önceki bir kaç yıl gibi ana gündem maddesinin ekonomi olduğu açıkken, yılın son pazar gününde, gelir dağılımındaki adaletsizlikten ve yargıdaki adaletsizlikten bahsedelim isterim.

Adaletsizlik: Gelir dağılımında eşitliksizlik

2024’e veda ederken de toparlanacağı ileri sürülen ekonomiye göre tahmini enflasyon üzerinden yapılan ve yakınlarda bir seçimin olmayacağının da habercisi olan asgari ücretteki düşük zammın gündemin en önde gelen konusu olduğunu görüyoruz.

Belli ki yeni yıla da gündemimizde ekonomiyle gireceğiz ve belli ki 2025 yılında da en çok konuştuğumuz konu yine ekonomi olacak. Zira ülkenin yarısı için, ağır bir yoksullaşma krizi mevcut.

TÜİK’in hafta içi yayınladığı gelir dağılımı istatistiğine göre, Türkiye’de en yüksek gelir grubunun toplam gelirden aldığı pay yüzde 48,1.

Yani ülke nüfusunun beşte biri, toplam gelirin yarısını elde ediyor.

Bu sınırlı kesim dışındakiler için, yüksek yaşam maliyetleri yüzünden düşen alım gücü ise, ekonominin en büyük sorunlu olmayı sürdürüyor.

Adaletsizlik: Bir yanda baskı bir yanda cezasızlık

Gelir eşitsizliği ve sosyal adaletsizlik, toplumsal başka sorunları da beraberinde arttırdı. Şiddet suçlarında artma görülürken, bu suçların cezasız kalması toplumdaki adalet inancını daha da zayıflattı.

Şiddet içeren, cinsel nitelikte veya büyük paraların konuşulduğu dolandırıcılık, kara para gibi suçlarla suçlanan kimseler tutuksuz yargılanırken, siyasi suçlarla kişilerin kolayca tutuklanması, adaletsizlik duygusunu pekiştirdi.

Eleştirel basın mensuplarına ve muhalif siyasetçilere baskı arttı ve önümüzdeki süreçte daha da artacak gibi görünüyor.

Bu kapsamda 2025’in en merak edilen konularından biri Anayasa değişikliği olacak. Ancak bu değişiklik isteminin hukuk adına bir iyileştirme değil, siyasi açıdan bir güçlendirme amacı taşıması, 2025’te hukuka dair umutları da kırıyor.

Hukukun herkese doğru şekilde uygulanmasını sağlayamamanın ve siyaset ile yargı arasında bağımsızlığı karşılayamamanın ekonomi üzerindeki etkisi de düşünüldüğünde, ekonomik ve toplumsal sorunlarımızın temelinde hukukun doğru işlememesi yatıyor. Ancak ne yazık ki, burada olumlu dönüşüm adına hiçbir çaba görülmüyor…