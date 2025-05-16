2024 Gülten Dayıoğlu İlk Gençlik Romanı Ödülü sahibini buldu

Gülten Dayıoğlu’nun 2007’de kurduğu vakıf, Türkçeyi doğru ve etkili kullanan yeni yazarları desteklemek, çocuk ve gençlik edebiyatına nitelikli eserler kazandırmak için her yıl yarışma düzenliyor. Bu yıl “İlk Gençlik Romanı” kategorisinde yaklaşık elli eser değerlendirildi.

Tören, Kıbrıs Atatürk Öğretmen Akademisi’nde, edebiyat ve eğitim dünyasının önemli isimlerinin katılımıyla gerçekleşti. Milli Eğitim Bakanlığı temsilcileri, Dayıoğlu ailesi, akademi yöneticileri ve sanatseverler yoğun ilgi gösterdi.

Yarışmanın Ön Seçici Kurulunda Hülya Şat ve Ayşegül Uçan yer alırken, Seçici Kurul Prof. Dr. Selahattin Dilidüzgün, Zekeriya Kaya, Ömür Kurt, Doç. Dr. Özgül İnce Samur ve Prof. Dr. Sedat Sever’den oluştu.

Filiz Gündoğan’ın ödüllü eseri “Buradayım”, Altın Kitaplar etiketiyle yayımlanarak genç okurlarla buluşacak ve gençlik edebiyatında kalıcı bir yer edinmeye aday.

CUMHURBAŞKANLIĞI NEZDİNDE ONURLANDIRILAN SANAT YOLCULUĞU

Tören sonrası Gülten Dayıoğlu, oğlu Murat, gelini Zeynep ve torunları, Kıbrıs Cumhurbaşkanı tarafından Cumhurbaşkanlığı’nda özel olarak ağırlandı. Cumhurbaşkanı, Dayıoğlu’nun çocuk ve gençlik edebiyatına katkılarını överek, vakfın evrensel değerlerini vurguladı.

Aynı akşam, vakfın düzenlediği gala yemeği Grand Sapphire Hotel’de yapıldı. Cumhurbaşkanı ve heyeti onur konuğuydu. Gecede, Dayıoğlu’nun 63. sanat yılı ve 90. doğum günü kutlandı. Sanatın ve dilin birleştirici gücü vurgulandı.