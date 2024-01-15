2024 Günlük Yemek Bedeli Belirlendi!

2024 yılında günlük yemek bedeli 170,00 TL olarak belirlendi. Yemek ücretlerini yemek kartıyla ödeyen firmalar için bu tutar 187,00 TL (170 TL + %10 KDV).

2024 yılında geçerli olacak günlük yemek bedeli 30 Aralık 2023 tarihinde Resmi Gazete’de 170 TL olarak açıklandı. Buna göre çalışanlarına yemek ödemelerini yemek kartıyla gerçekleştiren işletmeler için bu ücret 187 TL (170 TL + %10 KDV) oluyor.

Yemek Bedeli İstisnası Nedir?

Yemek bedeli istisnası, işverenlerin çalışanlarına sunduğu yemek ücretinin vergiden düşülmesine olanak sağlar. Bu durum, işverenlerin yemek kartı kullanarak çalışanlarına sağladıkları destek miktarını belirler. Bu tutar her yıl güncellenir ve Resmi Gazete’de duyurulur.

2024 yılı için yemek bedeli 187,00 TL (170,00 TL + %10 KDV) olarak belirlendi.

Yemek Bedeli İstisnası Nasıl Hesaplanır?

Yemek bedeli istisnasının hesaplanmasında belirli faktörler göz önünde bulundurulur. İşverenlerin vergiden muaf tutularak çalışanlarına sağlayabileceği günlük yemek bedeli, Gelir Vergisi Kanunu’na göre belirlenir. Bu bedel, çalışanın iş günü sayısına göre hesaplanır ve belirlenen miktarda aylık periyotlarla düzenli olarak ödenir.

2024 Yılında Yemek Ücreti ile İlgili Bilinmesi Gerekenler

2024 yemek ücreti konusunda bilinmesi gereken bazı önemli noktalar bulunmaktadır. İşverenler, yemek kartı kullanarak çalışanlarına sağladıkları günlük yemek bedelinde Kanunda belirtilen tutarı aşmadıkça vergi ödemelerinden muaf olurlar. Bu kanuna göre, 2024 yılında işverenlerin çalışanlarına sağlayabileceği günlük yemek bedeli KDV dahil 187 TL’dir.

Yemek Ücreti Nasıl Belirlenir?

Yemek ücreti, işverenler tarafından belirlenir. Bu ücretin belirlenmesinde, işletmenin mali durumu, çalışanların ihtiyaçları ve Gelir Vergisi Kanunu’na uygunluk gibi faktörler göz önünde bulundurulur. İşverenler, yemek ücretini belirlerken aynı zamanda yemek bedeli istisnasının güncel miktarını da göz önünde bulundurmalıdır.

Yemek Ücreti Vergiye Tabi Midir?

Yemek ücreti, Gelir Vergisi Kanunu’na göre belirli bir miktarı aşmadığı sürece vergiye tabi değildir. 2024 yılında bu miktar 170 TL’dir. Ancak işletmelerin yemek ödemelerini yemek kartıyla yapmaları durumunda KDV ile birlikte bu tutar 187 TL’ye yükselmektedir.