2024 İŞKUR maaşları ne kadar?

İŞKUR, iş arayan milyonlarca kişiye iş bulma imkanı sunan ve aynı zamanda işverenlere de personel temini konusunda yardımcı olan önemli bir kurumdur. İŞKUR aracılığıyla işbaşı yapılması durumunda, hem işverenler hem de çalışanlar çeşitli avantajlardan faydalanabilirler.

İŞKUR, iş bulma sürecine katkı sağlamanın yanı sıra, işsiz kalan kişilere belirli şartları karşılamaları halinde işsizlik maaşı da ödemektedir. İşsizlik maaşı olarak bilinen bu destek, kişilerin iş buluncaya kadar ekonomik olarak ayakta kalabilmelerine yardımcı olur. Ancak bu yardımı alabilmek için kişilerin belirli devlet koşullarını sağlaması gerekmektedir.

İŞKUR İŞSİZLİK MAAŞI NASIL HESAPLANIR, ŞARTLARI NELERDİR?

İŞKUR tarafından işsizlik maaşı verilmesi için belirli koşulların karşılanması gerekmektedir. İşsizlik maaşı hesaplanırken belirli kriterler dikkate alınır. Günlük işsizlik ödeneği, sigortalının son dört aylık prime esas kazançları göz önünde bulundurularak hesaplanan günlük ortalama kazancının yüzde kırkı olarak belirlenir. Bu şekilde hesaplanan işsizlik ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde seksenini geçemez. İşsizlik ödeneği, damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi değildir.

2024 yılı için İŞKUR işsizlik maaşı alabilmek için aşağıdaki şartlar gerekmektedir:

1. Hizmet akdinin sona ermesinden önceki yüz yirmi gün, hizmet akdine tabi olmak,

2. Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde en az altı yüz gün süre işle işsizlik sigortası primi ödemiş olmak,

3. Hizmet akdinin feshinden sonraki otuz gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen veya elektronik ortamda başvuruda bulunmak.

İŞKUR EĞİTİM PROGRAMI ŞARTLARI NELERDİR?

İŞKUR, maaş alınmasını sağlayan bir diğer hizmet olarak işbaşı eğitim programlarını sunmaktadır. İŞKUR'un listelediği işbaşı eğitim programlarından faydalanabilmek için belirli şartların yerine getirilmesi gerekmektedir. Bu şartlar şu şekilde sıralanabilir:

1. İŞKUR'a kayıtlı işsiz olmak,

2. On beş yaşını tamamlamış olmak,

3. İşverenin birinci veya ikinci derece kan hısımlığı ya da eşi olmamak,

4. Emekli olmamak,

5. Programa başladığı tarihten önceki bir yıl içerisinde program düzenlenecek işverene ait vergi numarası altında yer alan iş yerlerinde sigortalı olmamak,

6. Kurumca aynı meslekte düzenlenen kurs veya programı tamamlamamış olmak,

7. Programa katılmama yönünde yaptırım uygulanmamış olmak,

8. İş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden faydalanma şartlarının sağlanmış olması.

İŞKUR İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI MAAŞ TABLOSU

İŞKUR'un işbaşı eğitim programları, birçok kişinin hayalindeki iş hayatına adım atmasını sağlıyor. Yukarıda belirtilen şartları sağlayan herkes, İŞKUR'un sunduğu bu avantajlı hizmetten yararlanabilmektedir. 2024 yılı için geçerli olan İŞKUR işbaşı eğitim programı maaş tablosu şu şekildedir:

- İş arayan kişiler için: 653,93 TL

- Öğrenciler için (lise ve altı örgün eğitime devam eden katılımcılar hariç, herhangi bir öğrencilik statüsü olanlar): 653,93 TL

- Öğrenciler için (lise ve altı örgün eğitime devam edenler): 490,45 TL

- İşsizlik ödeneği alanlar için: 326,97 TL

Bunların yanı sıra, geleceğin meslekleri olarak belirlenen ve buna istinaden düzenlenen programlara katılan kişilere günlük cep harçlığı ödeneği olarak 719,32 TL verilmektedir.

İŞKUR İşbaşı Eğitim Programının Faydaları

İŞKUR işbaşı eğitim programı, işverenlere istihdam etmek istedikleri personel adaylarını programa dahil ederek asgari ücretli bir çalışanın işverene maliyeti kadar bir tasarruf sağlama fırsatı sunar. Bu sayede işverenler, işe almayı düşündükleri personeli, istihdam edeceği alanda çalışırken gözlemleme imkanı bulurlar. Aynı zamanda, personeli kendi kurum kültürüne ve ihtiyacına göre eğitme fırsatını da elde ederler.