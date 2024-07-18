2024-KPSS Ortaöğretim başvuruları alınmaya başlandı

Düzenleme: Kaynak: AA
2024-KPSS Ortaöğretim başvuruları alınmaya başlandı

ÖSYM, 2024 Kamu Personeli Seçme Sınavı (2024-KPSS Ortaöğretim) için başvuruların alınmaya başlandığını duyurdu.

2024 Kamu Personeli Seçme Sınavı (2024-KPSS Ortaöğretim) için başvurular başladı. Karar, ÖSYM sosyal medya hesabından duyuruldu.

Yapılan paylaşımda, 15 Eylül'de yapılacak sınav için başvuru sürecinin, 30 Temmuz'da sona ereceği ifade edildi.

DHBT BAŞVURULARI AĞUSTOS'TA

Diyanet İşleri Başkanlığı din hizmetleri alanında görev almak isteyenlerin katılacakları Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) ise 22 Eylül'de uygulanacakken, sınav için başvurular, 9-15 Ağustos'ta alınacak.

DHBT'ye ortaöğretim düzeyinden başvuracak adayların da aynı tarihler arasında başvuru yapmaları gerektiği söylendi.

SAAT VERİLDİ

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecek.

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