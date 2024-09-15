2024 KPSS Ortaöğretim Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

1 milyon 864 bin 867 adayın katılımıyla gerçekleşen sınav, Türkiye genelinde ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde toplam 227 sınav merkezinde yapıldı.

Sınav, 17 Eylül 2024 tarihinde sabah saat 10.15’te başladı ve adaylara 120 soruyu çözmeleri için 130 dakika süre verildi. Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinden oluşan sınav, adayların eğitim kariyerlerinde önemli bir dönüm noktası olarak kabul ediliyor. Şimdi ise gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi.

2024 KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin resmi açıklamasına göre, 2024 KPSS Ortaöğretim sınav sonuçları 4 Ekim 2024 tarihinde erişime açılacak. Sonuçlar, ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden adayların T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile sorgulanabilecek. Ayrıca, sınav sonuçları ÖSYM’nin mobil uygulaması üzerinden de takip edilebilecek.

SONUÇLAR NEREDEN ÖĞRENİLECEK?

KPSS Ortaöğretim sınavına giren adaylar, sonuçlarını ais.osym.gov.tr adresinden ve ÖSYM AİS mobil uygulaması üzerinden öğrenebilecek. Sonuçlar açıklandığında, adayların sınavda aldığı puanlar, branş sıralamaları ve başarı durumları detaylı bir şekilde görüntülenebilecek.

2024 KPSS TERCİH DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Sonuçların açıklanmasının ardından ÖSYM, tercih kılavuzunu yayımlayarak tercih sürecini başlatacak. Adaylar, kılavuzda yer alan kadrolar ve pozisyonlar için tercihte bulunabilecek. Tercih dönemiyle ilgili resmi açıklamaların ÖSYM tarafından yapılması bekleniyor.

KPSS sonuçlarını bekleyen adaylar için ipucu: Sınav sonuçlarını erken öğrenmek için ÖSYM’nin internet sitesini ve mobil uygulamasını takip etmeyi unutmayın. Sonuçlar açıklanır açıklanmaz yoğunluk yaşanabileceği için, sonuçlara erişimde zaman zaman gecikmeler yaşanabilir.