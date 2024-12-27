2024 KPSS Ortaöğretim tercihleri ne zaman başlayacak? KPSS Ortaöğretim tercihlerini yaparken nelere dikkat edilmeli?
2024 KPSS Ortaöğretim tercihleri ne zaman başlayacak? KPSS Ortaöğretim tercihlerini yaparken nelere dikkat edilmeli?
Kaynak: Haber Merkezi
2024 KPSS ortaöğretim tercihleri için geri sayım başladı. ÖSYM, tercih kılavuzunu yayımlayacak ve adaylar, aldıkları puanlar ve boş kontenjanlara göre tercih yapacak. Tercihlerin aralık ayında başlaması bekleniyor. Adaylar, ÖSYM’nin internet sitesinden tercih işlemlerini bireysel olarak gerçekleştirecek.