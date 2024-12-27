2024 KPSS Ortaöğretim tercihleri ne zaman başlayacak? KPSS Ortaöğretim tercihlerini yaparken nelere dikkat edilmeli?

2024 KPSS Ortaöğretim tercihleri ne zaman başlayacak? KPSS Ortaöğretim tercihlerini yaparken nelere dikkat edilmeli?
Kaynak: Haber Merkezi

2024 KPSS ortaöğretim tercihleri için geri sayım başladı. ÖSYM, tercih kılavuzunu yayımlayacak ve adaylar, aldıkları puanlar ve boş kontenjanlara göre tercih yapacak. Tercihlerin aralık ayında başlaması bekleniyor. Adaylar, ÖSYM’nin internet sitesinden tercih işlemlerini bireysel olarak gerçekleştirecek.

1/10
2024 KPSS Ortaöğretim tercihleri ne zaman başlayacak? KPSS Ortaöğretim tercihlerini yaparken nelere dikkat edilmeli? 1

ÖSYM, 20 Eylül’de önlisans ve 4 Ekim’de ortaöğretim sonuçlarını açıkladı. Bu sonuçlarla birlikte KPSS tercih işlemleri de gündeme geldi.

2/10
2024 KPSS Ortaöğretim tercihleri ne zaman başlayacak? KPSS Ortaöğretim tercihlerini yaparken nelere dikkat edilmeli? 2

Ancak, tercihlerin ne zaman başlayacağına dair henüz bir açıklama yapılmadı.

3/10
2024 KPSS Ortaöğretim tercihleri ne zaman başlayacak? KPSS Ortaöğretim tercihlerini yaparken nelere dikkat edilmeli? 3

Geçen yıl, ortaöğretim ve önlisans tercihlerinin 21 Aralık'ta başladığı göz önüne alındığında, 2024 KPSS ortaöğretim ve önlisans tercih kılavuzunun aralık ayının son haftasında yayımlanması bekleniyor.

4/10
2024 KPSS Ortaöğretim tercihleri ne zaman başlayacak? KPSS Ortaöğretim tercihlerini yaparken nelere dikkat edilmeli? 4

KPSS tercihi, adayların ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numarası ve aday şifresiyle giriş yaparak bireysel olarak yapılacak.

5/10
2024 KPSS Ortaöğretim tercihleri ne zaman başlayacak? KPSS Ortaöğretim tercihlerini yaparken nelere dikkat edilmeli? 5

Adayların, tercih kılavuzunu dikkatlice incelemeleri gerektiği unutulmamalıdır.

6/10
2024 KPSS Ortaöğretim tercihleri ne zaman başlayacak? KPSS Ortaöğretim tercihlerini yaparken nelere dikkat edilmeli? 6

KPSS ortaöğretim taban ve tavan puanları, geçmiş yıllarda olduğu gibi, adayların bu yılki tercihlerini etkileyebilir.

7/10
2024 KPSS Ortaöğretim tercihleri ne zaman başlayacak? KPSS Ortaöğretim tercihlerini yaparken nelere dikkat edilmeli? 7

2024 KPSS ortaöğretim sonuçlarının açıklanmasının ardından, adaylar 60, 65, 70 ve 75 puanlarla hangi bölümlere yerleşebileceklerini araştıracaklar.

8/10
2024 KPSS Ortaöğretim tercihleri ne zaman başlayacak? KPSS Ortaöğretim tercihlerini yaparken nelere dikkat edilmeli? 8
9/10
2024 KPSS Ortaöğretim tercihleri ne zaman başlayacak? KPSS Ortaöğretim tercihlerini yaparken nelere dikkat edilmeli? 9
10/10
2024 KPSS Ortaöğretim tercihleri ne zaman başlayacak? KPSS Ortaöğretim tercihlerini yaparken nelere dikkat edilmeli? 10
Bunlar da İlginizi Çekebilir
AUZEF final sınavı ve bütünleme sınavı ne zaman, hangi tarihte? AUZEF sınav giriş belgesi açıklandı mı?
AUZEF final sınavı ve bütünleme sınavı ne zaman, hangi tarihte? AUZEF sınav giriş belgesi açıklandı mı?
32. dönem POMEM ön başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 12 bin polis alımı için sonuçlar ne zaman açıklanacak?
32. dönem POMEM ön başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
Polis adayları dikkat! 32. dönem POMEM alımları ne zaman?
Polis adayları dikkat! 32. dönem POMEM alımları ne zaman?
Korkunun Gizemli Dünyası: İlk Kez Duyacağınız 25 İlginç Fobi
Korkunun Gizemli Dünyası: İlk Kez Duyacağınız 25 İlginç Fobi
Sakız Çiğnemek Kalori Yakar mı?
Sakız Çiğnemek Kalori Yakar mı?
Bir çay kaşığı toprakta ne kadar mikrop var?
Bir çay kaşığı toprakta ne kadar mikrop var?