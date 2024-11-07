2024 KPSS puanları yeniden hesaplandı

Düzenleme: Kaynak: AA
2024 KPSS puanları yeniden hesaplandı

ÖSYM, 2024 Kamu Personel Seçme Sınavı (2024-KPSS Lisans) kapsamındaki 4 sorunun yargı kararları gereği iptal edilerek yeniden değerlendirmesinin yapıldığını bildirdi. Değerlendirme sonuçlarına ÖSYM'nin "sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebileceği ifade edildi.

ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 14 Temmuz'da yapılan 2024-KPSS Lisans'ın Genel Kültür-Genel Yetenek oturumunda yer alan Genel Yetenek Testi Temel Soru Kitapçığı'ndaki 3. ve 29. sorular ile Genel Kültür-Genel Yetenek oturumunda yer alan Genel Kültür Testi Temel Soru Kitapçığı'ndaki 33. ve 36. sorular, yargı kararları gereği iptal edilerek yeniden değerlendirmesi yapıldı.

Adaylar, yargı kararı gereği yapılan değerlendirme sonuçlarına ÖSYM'nin "sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.

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