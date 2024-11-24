2024 Miss Earth seçildi

2001 yılından beri düzenlenen Miss Earth yarışması çevre, doğal yaşam ve insani sorunlara farkındalık yaratmak amacıyla her yıl düzenleniyor. Bu yıl Miss Earth Filipinler’in Manila’da yapıldı.

YERYÜZÜ GÜZELİ AVUSTRALYALI OLDU

2024 yılı Miss Eart yani Yeryüzü Güzeli seçilen isim ise Avustralyalı Jessica Lane oldu.

Jane Lane, 75 adayı geride bırakırken üç saat süren etkinlikte Lane'in güzelliği, duruşu ve çevresel amaçlara olan bağlılığıyla dikkat çekti.

Miss Eart düzenlenen diğer güzellik yarışmalarından farklı olup, dünyadaki kadınların çevresel amaçlara adanmışlığını, buna dair yeteneklerini ve doğayı koruma yeterliliğini ölçmektedir.

22 yaşında bir üniversite öğrencisi olan Jane Lane Miss Eart’e katılarak iklim ve çevre sorunlarına dikkat çekmeyi amaçladı.

Jane Lane "Doğa ananın sesi olmak istiyorum" şeklinde açıklamalarıyla birinciliğe layık görüldü.

Ayrıca Jane Lane Miss Earth yarışmasında birinciliğe layık görülen ilk Avustralyalı oldu.