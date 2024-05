2024 sosyal yardım ne kadar? Kaç TL para yardımı yapılıyor?

Maddi sıkıntılarla mücadele edenler, işsizler, geliri olmayanlar veya sosyal güvencesi olmayan vatandaşlara, devlet tarafından çeşitli kriterlere bağlı olarak sosyal yardımlar sağlanıyor. Sosyal yardım parası, 2023 yılında başlatılan Aile Destek Programı'nın bir parçası olarak uygulanıyor.

Bu program kapsamında, ihtiyaç sahibi ailelere on iki ay boyunca maddi destek sunulmaktadır. Programın bir yıl daha uzatılması kararının ardından, ailelere on iki ay daha destek sağlanması kararlaştırılmıştır. Bu çerçevede, ihtiyaç sahibi aileler, ikinci on iki aylık dönemde, hane halkı geliri başına düşen tutara bağlı olarak belirlenen dört farklı gelir aralığı için farklı yardım miktarlarıyla aylık olarak destekleniyor.

SOSYAL YARDIMLAŞMA PARASINDAN KİMLER YARARLANABİLİR?

Devlet tarafından ihtiyaç sahibi ailelere sunulan sosyal yardımlaşma parası, belirli kriterlere sahip bireylere yönelik bir destektir. Devletin belirlediği şartlara uyan aileler, sosyal yardım parasından faydalanabilirler. Sosyal yardım parasından yararlanabilmek için belirlenen kriterler şu şekildedir:

- Başvuru yapan bireylerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaları gerekmektedir.

- Başvuru sahiplerinin mavi kart sahibi olmaları gerekmektedir.

- Yerleşim yerlerinin yurtdışında olmaması gerekmektedir.

- Başvuru sahiplerinin on sekiz yaşından küçük olmamaları gerekmektedir.

- Başvuru sahiplerinin hanelerinde memur, noter veya muhtar olarak çalışan, yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan veya özel sandıklar kapsamında olan kişilerin bulunmaması gerekmektedir.

- Sosyal yardım ödemesine başvuran bireylerin cezaevi veya tutukevinde hükümlü veya tutuklu olmamaları gerekmektedir.

- Başvuru sahiplerinin öğrenci yurtlarında kalmamaları gerekmektedir.

- Başvuru yapan bireylerin yetiştirme yurdu veya bakım kurumu gibi yerlerde yaşamamaları gerekmektedir.

- Zorunlu askerlik görevini yerine getiren er/erbaş statüsünde asker olmamaları gerekmektedir.

SOSYAL YARDIMLAŞMA PARASI TÜRLERİ NELERDİR?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sunulan sosyal yardımlaşma parası türleri şu şekildedir:

1. Aile Destek Programı: Bu program kapsamında, hane içindeki kişi başına düşen aylık gelir 450 TL ve altında olan ailelere 1,250 TL, 450 TL'nin üzerinde olan ailelere 911,15 TL ve altı olan ailelere ise 1,100 TL ödeme yapılır.

2. Engelli Aylığı: Yüzde kırk ve üzeri engelli raporu olan bireylere bu aylık verilir.

3. 65 Yaş Aylığı: 65 yaşını doldurmuş ve belirtilen koşullara uygun olan kişilere sağlanır.

4. Yetim Aylığı: Anne ya da babasını kaybetmiş çocuklara, gerekli şartları sağlamaları durumunda verilir.

5. Muhtaçlık Aylığı: Muhtaç olduğu belgelenmiş kişilere sağlanır.

SOSYAL YARDIMLAŞMA TUTARI NE KADAR?

2024 yılı için sosyal yardımlaşma ödemeleri belirli gelir aralıklarına göre şu şekilde yapılmaktadır:

- Kişi başına düşen aylık gelir aralığı 450 TL ve altındaysa, aylık destek tutarı 1.250 TL olarak belirlenmiştir.

- Kişi başına düşen aylık gelir aralığı 450 TL'nin üzerinde ve 911,15 TL altındaysa, aylık destek tutarı 1.100 TL'dir.

- Kişi başına düşen aylık gelir aralığı 911,15 TL'nin üzerinde ve 1.372,30 TL'nin altındaysa, aylık destek tutarı 950 TL olarak belirlenmiştir.

- Kişi başına düşen aylık gelir aralığı 1.372,30 TL'nin üzerinde ve 3.800,78 TL'nin altındaysa, aylık destek tutarı 850 TL'dir.

Yukarıdaki kriterlere uyan kişiler, belirtilen gelir aralıklarına göre düzenli olarak ödemelerini alacaklar.