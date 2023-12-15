2024 Yemek Ücreti Ne Kadar Olacak?

Günlük Yemek Bedeli İstisnası Nedir?

Günlük yemek bedeli istisnası, işverenlerin çalışanlarına sağladıkları yemek ücretlerinde vergi indirimlerinden yararlanmalarını sağlayan tutardır. Bu tutar, her yıl Resmi Gazete’de yayınlanır ve yürürlüğe girer.

2024 Yılı Günlük Yemek Ücreti Tahmini Ne Kadar?

2023 yılında günlük yemek bedeli istisnası 110 TL olarak belirlenmişti. MultiNet yemek kartı gibi çözümleri tercih eden işverenler, çalışanlarına vergi muafiyetinden yararlanarak 121 TL (110 TL + %10 KDV) olarak ödeme yaptılar.

2024 günlük yemek ücretinin ise 2024 için belirlenen yeniden değerleme oranına uygun olarak artması bekleniyor. Bu oranla artması durumunda ise günlük yemek bedeli istisnasının 174,30 TL olması öngörülüyor.

Kısacası 2024 yemek ücreti MultiNet yemek kartı sahibi çalışanlara 191,73 TL (173,30 TL 4 %10 KDV) olarak yatabilir. Ancak bu tutar, işveren tarafından değiştirilebiliyor. Yani daha yüksek ve daha az ödeme yapılması mümkün. Ancak işverenlerin çok büyük bir kısmı, belirlenen ücreti çalışanlarına yansıtıyorlar.

Günlük Yemek Bedeli İstisnasından Nasıl Yararlanılır?

MultiNet yemek kartı gibi çözümlere başvuran işverenler, yemek ücretlerini ödeyip yemek bedeli istisnası ile SGK işçi ve işveren primi, işsizlik sigortası işveren ve işçi primleri ile gelir ve damga vergilerinden muaf olarak çalışanlarına ödeme yapabiliyor. Böylece 100’e varan vergi tasarrufu fırsatından yararlanabiliyorlar.

2024 Yılı Günlük Yemek Bedeli İstisnası Hakkında Bilinmesi Gerekenler

2024 yılı günlük yemek bedelinin ne kadar olacağı, Resmi gazete’de yayınlanması ile belirlenecek. Ancak tahminler, 2024 yılında günlük yemek bedelinin KDV dahil 191,73 TL olacağı yönündedir.

2023 Yılı Günlük Yemek Bedeli Ne Kadardı?

2023 yılı için günlük yemek bedeli 110 TL olarak belirlenmişti. Yemek kartını tercih eden işletmeler bu tutardan 121,00 TL olarak ödeme yapabildi ve %100’e varan vergi muafiyetinden yararlanabildi.

2024 Günlük Yemek Bedeli Ne Zaman Yürürlüğe Girecek?

İşveren olarak çalışanlarınıza yemek ücreti öderken vergi muafiyetinden yararlanabilirsiniz. Resmi Gazete’de her yıl “günlük yemek bedeli istisnası tutarı” yayınlanır. Bu tutar Resmi Gazete’de yayınlandığında yürürlüğe girecek. Tahmini tutar ise 2024 için 191,73 TL’dir.

İşveren, Personele Yemek Parası Vermek Zorunda Mı?

İş Kanunu’na göre işverenlerin çalışanlarına yemek ücreti verme zorunluluğu bulunmaz. Ancak iş sözleşmeleri veya toplu iş sözleşmesinde yemek giderlerinin ödeneceğine dair bir ibare yer alıyorsa, yemek ücreti ödenmesi zorunludur.

Bir Çalışanım Var Yine de Yemek Kartı Alabilir miyim?

İster 1 ister 1000 çalışanınız olsun MultiNet yemek kartı gibi çözümlerden yararlanabilirsiniz. Ayrıca çalışan sayınız fark etmeksizin tüm fırsatlardan yararlanabilirsiniz.

Not: 2024 yemek ücreti tahminidir, Resmi Gazete'de yayınlanacak tutar dikkate alınmalıdır.