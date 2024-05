2024 yılı 65 yaş maaşı ne kadar?

Yılın başlamasıyla birlikte öncelikle asgari ücrete zam yapıldı. Ardından, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerinin aylıkları arttırıldı. Her yıl olduğu gibi, 2024'te asgari ücretin artmasıyla birlikte devlet tarafından yapılan sosyal yardım tutarlarında da bir artış yaşandı. Bu sosyal yardım kalemleri arasında 65 yaş aylığı da yer alıyor.

65 yaş aylığı, sosyal güvencesi olmayan ve aylık bağlanacak kişinin kendisi ve eşi dikkate alınarak, kişi başına düşen aylık gelirin net asgari ücretin üçte birinden az olduğu durumlarda 65 yaşını doldurmuş vatandaşlara yapılan sosyal bir yardımdır. 65 yaşından büyük kişiler ile onların vasisi veya vekili, 65 yaş aylığının bağlanması için başvuruda bulunabilirler.

65 YAŞ MAAŞINI KİMLER ALABİLİR?

65 yaş maaşının alınabilmesi için son günlerde en çok araştırılan konu başlıklarından biri haline geldi. Devlet tarafından ödenen bu maaşın alınabilmesi için bazı koşulların yerine getirilmesi gerekiyor. Bu koşullar şu şekilde sıralanabilir:

- Kişinin ilk olarak 65 yaşını doldurmuş olması gerekiyor.

- Kişinin kendisine bakmakla yükümlü birinin bulunmaması gerekiyor.

- Sosyal Sigortalar Kurumu'ndan herhangi bir şekilde ve isimle aylığının ya da gelirinin bulunmaması gerekiyor.

- Kişiye herhangi bir nafakanın bağlanmamış olması gerekiyor.

- Başvuruda bulunacak kişinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekiyor.

- Kişinin muhtaçlığının il ya da ilçe Vakıf Mütevelli Heyetlerinden alınabilecek belgelerle kanıtlanmış olması gerekiyor.

2024 65 YAŞ MAAŞI

2024 yılında 65 yaş maaşı, asgari ücret ve enflasyon oranlarına göre yeniden düzenlendi. Ocak ayındaki zamların ardından, 65 yaş maaşı 2023 Temmuz ayında 2.348 lira seviyesindeyken, 2024 yılının Ocak ayında 3.504,84 liraya yükseltildi. Bu zamla birlikte sosyal yardım ödemelerinde artış yaşandı ve hak sahiplerinin hesaplarına Şubat ayından itibaren yatırılmaya başlandı.

65 YAŞ MAAŞI BAŞVURUSUNDA İSTENİLEN BELGELER NELERDİR?

Ülkemizde yaşayan ve herhangi bir sosyal güvencesi olmayan altmış beş yaş üstü bireyler, devlet tarafından sağlanan sosyal yardımdan nasıl yararlanacaklarını merak ediyorlar. 65 yaş maaşı başvurularında kişilerden istenilen belgeler arasında şunlar bulunuyor:

- Başvuru formu: Aylık istek dilekçesi ile mal bildirim belgesi, başvuruda bulunan kişi tarafından doldurulup imzalanmalıdır.

- Muhtaçlık belgesi: İkametgah ilmühaberi ve vukuatlı nüfus kayıt örneği ile yetkililerce doldurularak imzalanacak ve mühürlenecektir.

- Aylık talebinin vasi tarafından yapılması durumunda mahkemeden alınmış vasilik kararı, başvuru sırasında talep edilen belgeler arasında yer alır.

65 YAŞ MAAŞI NE ZAMAN ÖDENİYOR?

65 yaş maaşına ilişkin en yaygın merak edilen sorulardan biri, ödemelerin hangi tarihlerde hak sahiplerine yapıldığıdır. PTT aracılığıyla gerçekleştirilen ödemeler, hak sahiplerinin doğum yılının son rakamına göre düzenlenir. Buna göre, 65 yaş maaşı ödeme günleri şu şekildedir:

- Doğum yılının son rakamı 0 - 5 olanlar, her ayın 5'inde 65 yaş maaşını alır.

- Doğum yılının son rakamı 1 - 6 olanlar, her ayın 6'sında 65 yaş maaşını alır.

- Doğum yılının son rakamı 2 - 7 olanlar, her ayın 7'sinde 65 yaş maaşını alır.

- Doğum yılının son rakamı 3 - 8 olanlar, her ayın 8'inde 65 yaş maaşını alır.

- Doğum yılının son rakamı 4 - 9 olanlar, her ayın 9'unda 65 yaş maaşını alır.