2024 yılı konkordato yılı oldu. 500 şirket iflas için gün sayıyor

Konkordato ilan eden şirket sayısı 2024 yılının ilk 5 ayında 500’e yaklaştı. Şirketlerin alacaklılarının endişeli bekleyişi sürürken iş dünyası ise konkordatoların zincirleme etkiye neden olmasından korkuyor.

2024 yılının başından bu güne kadar 491 şirket için konkordato kararı alarak mahkemeye başvurdu.

KONKORDATO SAYISI YIL SONUNDA BİNE ULAŞABİLİR ENDİŞESİ

2024 yılı Mayıs itibari ile konkordato geçici mühlet kararı verilen dosya sayısı 491, kesin mühlet kararı verilen dosya sayısı ise 202 oldu.

2020 yılında 419 adet, 2021 yılında 454 adet, 2022 yılında ise 404 konkordato başvurusunun kabul edilmişti. 2023'te ise 519 konkordato kararı alınmışta. Bu yılın sonuna kadar ise konkordato ilan eden şirket sayısının bini bulabileceği belirtiliyor.

TEKSTİL İLK SIRADA İNŞAAT İKİNCİ SIRADA

2024 yılının ilk 5 ayında konkordato başvurusu reddedilen dosya sayısı 233 olurken, 44 şirket için de iflas kararı verildi.

2023 yılının tamamında iflas kararı verilen dosya sayısı ise 65 olarak gerçekleşmişti.

Konkordato ilan eden şirketlerin dağılımına bakıldığında ilk sırada tekstil geldi. Tekstil sektöründe 35 konkordato kararı verilirken tekstil ve konfeksiyonda toplam konkordato sayısı 48’e ulaştı. 2. sırada ise 27 konkordato ile inşaat yer aldı. 3. sırada ise mobilya sektörü 19 konkordato ile yer aldı.