2024 yılında yaşamını kaybeden Türk ünlü kadınlar

Ayla Algan (1937 - 4 Ocak 2024)

Türk tiyatrosunun ve sinemasının önemli isimlerinden biri olan Ayla Algan, 4 Ocak 2024'te İstanbul'da geçirdiği beyin kanaması sonucu 86 yaşında hayatını kaybetti. Sanat yaşamı boyunca tiyatro, sinema ve müzik alanlarında pek çok ödül kazanan Algan, aynı zamanda şarkıcılık da yaparak Türk sanat müziğine katkı sağlamıştır. Ayla Algan, özellikle "Yeşilçam dönemi" sinemasının önemli yüzlerinden biri olarak, Türk tiyatrosunun gelişimine de büyük katkı sunmuştu.

Algan’ın kariyerinde en çok dikkat çeken yapımlardan biri, "Vesikalı Yarim" adlı sinema filmi olup, bu filmdeki performansı sinemaseverler tarafından hala hatırlanmakta. Algan, aynı zamanda sahneye koyduğu tiyatro oyunlarıyla da adından söz ettirmişti.