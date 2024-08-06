2024 YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) adayları, tercih sonuçlarının açıklanmasını büyük bir merakla bekliyor. Tercih süreci, 25 Temmuz'da başlamış ve yoğun talep üzerine 4 Ağustos'a kadar uzatıldı.

Şimdi ise tüm gözler, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından duyurulacak olan sonuçlara çevrilmiş durumda. Geçen yılki takvime bakıldığında, tercihlerin bitiminden yaklaşık iki hafta sonra sonuçların açıklandığı görülmekte.

ÖSYM'nin resmi sonuç sayfası olan https://sonuc.osym.gov.tr üzerinden, kişisel T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak yerleştirme sonuçlarını öğrenebilecek olan adaylar, bu yıl Yerleştirme Sonuç Belgesi'nin basılmayacağını ve adreslerine gönderilmeyek.