2024 YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

Kaynak: Haber Merkezi
2024 YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

Üniversite adaylarının merakla beklediği YKS tercih sonuçları için geri sayım başladı. 4 Ağustos'ta tamamlanan tercih sürecinin ardından, gözler ÖSYM'nin yapacağı açıklamaya çevrildi.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) adayları, tercih sonuçlarının açıklanmasını büyük bir merakla bekliyor. Tercih süreci, 25 Temmuz'da başlamış ve yoğun talep üzerine 4 Ağustos'a kadar uzatıldı.

Şimdi ise tüm gözler, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından duyurulacak olan sonuçlara çevrilmiş durumda. Geçen yılki takvime bakıldığında, tercihlerin bitiminden yaklaşık iki hafta sonra sonuçların açıklandığı görülmekte.

ÖSYM'nin resmi sonuç sayfası olan https://sonuc.osym.gov.tr üzerinden, kişisel T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak yerleştirme sonuçlarını öğrenebilecek olan adaylar, bu yıl Yerleştirme Sonuç Belgesi'nin basılmayacağını ve adreslerine gönderilmeyek.

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