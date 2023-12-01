2024’te hangi burçtaki insanların başına neler geleceği belli oldu

Koç-Terazi aksında gerçekleşen Güneş ve Ay Tutulmaları, 2024 yılına kadar sürecek ve hayatımızın pek çok alanında değişimlere yol açacak. Bu tutulmaların etkisi, Nisan 2023’te başladı ve 2024’te de devam edecek.

Tutulmalar, hem dünya hem de bireysel düzeyde nelerin değişmeye ihtiyacı olduğunu gösterir. Bu akstaki son tutulmaları 2004-2005 yıllarında deneyimlemiştik. O zamanlarda yaşadığınız olaylarla şimdikiler arasında benzerlikler bulabilirsiniz.

Tutulmaların gerçekleştiği tarihler şunlardır:

20 Nisan 2023’te Koç burcunda hibrit Güneş tutulması, 14 Ekim 2023’te Terazi burcunda halkalı Güneş tutulması, 25 Mart 2024’te Terazi burcunda Ay tutulması, 8 Nisan 2024’te Koç burcunda tam Güneş tutulması, 2 Ekim 2024’te Terazi burcunda halkalı Güneş tutulması. Eğer doğum gününüz bu tarihlerden birine yakınsa, bu dönemde hayatınızda önemli değişimler yaşayabilirsiniz. Ancak tutulmaların size nasıl etki edeceğini anlamak için doğum haritanızı detaylı bir şekilde analiz etmek gerekir.

KOÇ-TERAZİ AKSINDAKİ TUTULMALAR, HANGİ KONULARI İÇERİYOR?

Koç, kendimizi, Terazi ise ilişkilerimizi ve başkalarını temsil eder. Bu aksta tutulmalar, diplomasi kurmak, uzlaşmak ve işbirliği yapmak gerektiğini hatırlatır. Evlilik, ortaklık, güzellik, sanat, tasarım, siyaset, arabuluculuk, askeriye, savaş, hukuk, yasa, hak ve özgürlük gibi konular gündemde olacak. Kendi çıkarlarımızla ilişkilerimiz arasında bir denge kurmaya çalışacağız.

Koç burçları, hayatlarının her alanında büyüme ve değişim fırsatları bulacaklar. Evlenebilir, boşanabilir, yeni bir işe başlayabilir, mevcut işlerini genişletebilirler. Dikkatli olmaları gereken konular, ilişkiler ve ortaklıklardır. Karşı tarafı göz ardı etmek, bencillik yapmak, ilişkilerini zedeleyebilir, yeni ilişkilere girmek için acele etmemeleri gerekebilir. Boğa burçları, kendilerine fayda sağlamayan iş, alışkanlık ve rutinleri bırakabilirler. Ruhani ihtiyaçlarını keşfederek, kişisel gelişimlerine yönelecekleri bir süreç yaşayabilirler. Eğer doğum gününüz tutulma tarihlerine yakınsa, bu dönemde hayatınızda radikal değişiklikler yapabilirsiniz.

Aslan burçları, eğitim, yabancı ülkeler ve kültürler konusunda şanslılar. Seyahat etmek, yeni yerler görmek, yeni insanlarla tanışmak için harika bir dönem. Öğrenci Aslanlar, akademik başarı elde edecekler. Yakın çevre, komşu ve kardeşlerle ilgili problemler yaşayabilir, araçlarını değiştirebilirler.

Başak burçları, maddi alanda değişim yaşayacaklar. Miras, nafaka, tazminat, sponsorluk gibi başkalarından gelen kaynaklardan faydalanabilirler. Eşlerinin veya ortaklarının hayatlarında değişimler olabilir. Yeni ortaklıklar kurabilirler.

Terazi burçları, evlenebilir ve ortaklı işlere girebilirler. Sağlıklarına özen göstermeleri gerekiyor. Bazı davranış kalıplarından vazgeçmeleri, çevreye uyum sağlamaları gerekebilir. Görünümlerinde değişiklik yapabilirler. Akrep burçları, çok yoğun bir döneme giriyorlar, iş değiştirebilirler.

Sağlıklarına daha çok önem verecekler ve sağlıklı bir yaşam biçimi benimseyecekler.

Yay burçları, yeteneklerini ve yaratıcılıklarını ortaya çıkarıyor. Çocuk sahibi olabilir ya da uzun süreli romantik ilişkilere girebilirler. Bazı arkadaşlıkları sona erebilir veya sosyal çevrelerinde değişim olabilir.

Oğlaklar hayatlarında büyük değişimlere hazır olmalı. Taşınma, ev alma, arsa yatırımı gibi fırsatlar yakalayabilirler. Arkadaş çevrelerinden destek ve ilgi görebilirler. Derneklerde veya topluluklarda popülerlik kazanabilirler. İkizler ise aşk ve çocuk konularında şanslı olabilirler. Yeni bir ilişkiye başlayabilir veya çocuk sahibi olabilirler. Ancak bu alanlarda bazı fedakarlıklar yapmaları gerekebilir.

Yengeçler ise kariyerlerinde ve statülerinde yükselişe geçebilirler. İş hayatlarında başarılı ve aktif olabilirler. Ev veya emlak ile ilgili sorunlar yaşayabilirler. Yer değiştirmek veya taşınmak zorunda kalabilirler. Bazı Yengeçler evlilik kararı alabilir veya evliliklerini bitirebilirler.

Oğlaklar da benzer şekilde hayatlarında radikal kararlar verebilirler. Boşanabilir, iş değiştirebilir, emekli olabilir veya evden çalışmaya başlayabilirler.

Kovalar ise iletişim becerilerini geliştirebilir ve kullanabilirler. Sosyal medyada daha aktif olabilir, kitap yazabilir, seyahat edebilir veya eğitim alabilirler. Kardeşleri veya kuzenleri ile ilgili önemli gelişmeler olabilir.

Balıklar ise maddi durumlarını iyileştirmek için çaba gösterebilirler. Yeteneklerini ortaya koyabilir ve kazanç sağlayabilirler. Başkalarından yardım istemek zor olabilir. Bu yüzden kendi ayakları üzerinde durmaya çalışabilirler. Bazı Balıklar kendi işlerini kurabilir veya işe geri dönebilirler.