2024’ün en büyük 11 teknoloji fiyaskosu

GoPro Hero 2024

Eylül ayında piyasaya sürülen GoPro Hero 2024, kompakt, uygun fiyatlı ve kullanımı son derece kolay bir cihaz olarak, özellikle yeni başlayanlara hitap edecek şekilde tasarlandı. Yani aksiyon kameraları dünyasına uygun maliyetle adım atmak isteyenler için son derece cazip bir imaj yaratmıştı. Bu tür bir donanımın doğası gereği bazı fedakarlıkların yapılması beklenebilir, ancak GoPro bu modelde fazlasıyla taviz verdi.

GoPro Hero, görüntü kalitesi açısından sınıfta kaldı. Özellikle elverişsiz ışık koşullarında performansının yetersizliği eleştirilere neden oldu. Ayrıca yalnızca üç kayıt modu sunması da tepki yarattı.

4K çekimlerde 30 fps ile sınırlı ve harici mikrofon bağlama seçeneği bulunmaması da bütün bu olumsuzluklara eklenince büyük umutlar beslenen cihaz "istenmez" oldu. Cihazın eleştirilere maruz kaldığı diğer bir özelliği ise rüzgarlı havalarda ses kalitesinin ciddi şekilde düşmesi oldu.