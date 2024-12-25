2024’ün en büyük 11 teknoloji fiyaskosu

2024’ün en büyük 11 teknoloji fiyaskosu
Gülsüm Alpkıray

Bu yıl teknoloji dünyasında neyin beklentilerin altında kaldığını öğrenmek ister misiniz? Hadi 2024'ün teknoloji alanındaki en büyük hayal kırıklıklarına birlikte bakalım!

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2024’ün en büyük 11 teknoloji fiyaskosu 1

GoPro Hero 2024

Eylül ayında piyasaya sürülen GoPro Hero 2024, kompakt, uygun fiyatlı ve kullanımı son derece kolay bir cihaz olarak, özellikle yeni başlayanlara hitap edecek şekilde tasarlandı. Yani aksiyon kameraları dünyasına uygun maliyetle adım atmak isteyenler için son derece cazip bir imaj yaratmıştı. Bu tür bir donanımın doğası gereği bazı fedakarlıkların yapılması beklenebilir, ancak GoPro bu modelde fazlasıyla taviz verdi.

GoPro Hero, görüntü kalitesi açısından sınıfta kaldı. Özellikle elverişsiz ışık koşullarında performansının yetersizliği eleştirilere neden oldu. Ayrıca yalnızca üç kayıt modu sunması da tepki yarattı.

4K çekimlerde 30 fps ile sınırlı ve harici mikrofon bağlama seçeneği bulunmaması da bütün bu olumsuzluklara eklenince büyük umutlar beslenen cihaz "istenmez" oldu. Cihazın eleştirilere maruz kaldığı diğer bir özelliği ise rüzgarlı havalarda ses kalitesinin ciddi şekilde düşmesi oldu.

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2024’ün en büyük 11 teknoloji fiyaskosu 2

Evie Yüzüğü

Akıllı yüzük 2024'ün başlarında piyasaya sürüldü ve kadınlara özel tasarımıyla dikkat çeken bir akıllı yüzük olarak bazı avantajlar sundu. Bu yüzüğün en belirgin özelliklerinden biri, parmak boyutlarındaki günlük dalgalanmalara uyum sağlamak için hafif bir boşluğa sahip “açık yüzük” tasarımıydı. Ayrıca regl takibi ve semptom günlüğü gibi kadınların ihtiyaçlarına yönelik işlevleri de içeriyordu.

Evie, uyku takibi, kalp atış hızı izleme gibi geleneksel özellikleri de uygun fiyatlı bir yüzükte bir araya getiriyor ve ek bir abonelik ücreti gerektirmiyordu. Ancak Evie Yüzüğü'nün zayıf noktası uygulama aşamasında kendisini göstermeye başladı.

Regl takibi oldukça basitti, aktivite izleme özellikleri de son derece sınırlıydı, uyku takibi ise rakiplerine kıyasla pek de doğru sonuçlar sunmuyordu. Genel olarak, veri analizine yönelik özellikler yetersizdi ve toplanan verilerin sunumu oldukça yüzeysel kaldı.

Kısacası, Evie Yüzüğü’nün tüm özellikleri oldukça basit düzeyde kalıyor ve rakip akıllı yüzüklerle karşılaştırıldığında geride kaldı.

Evie Yüzüğü bir bakıma "akıllı yüzük teknolojisinin büyük bir sıçrama yaptığı bir yılda piyasaya sürülme talihsizliğini yaşadı" ve bu nedenle başarısız oldu.

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2024’ün en büyük 11 teknoloji fiyaskosu 3

Windows Recall

Microsoft, Mayıs 2024'te Windows 11 için "Recall" adlı bir özelliği tanıttı. Söz konusu özellik, duyurulmasının hemen ardından öyle yoğun bir tartışmaya yol açtı ki uzun zamandır bir işletim sistemine karşı böylesi büyük bir hoşnutsuzluk dile getirilmiş değildi.

Hatırlatmak gerekirse, Recall, yapay zeka sayesinde Windows 11'de arama işlevini geliştiren bir yenilik olarak tanıtıldı. Ancak bu özellik yalnızca güçlü bir NPU (Sinirsel İşlem Birimi) gerektirdiği için Copilot+ PC'lerle sınırlı kaldı.

Microsoft, doğal dil tabanlı bu arama özelliğinin sisteminizdeki her şeyi bulabileceğini iddia etti. Ancak, bunun gerçekleşmesi için bilgisayarınızdaki tüm etkinliklerin düzenli olarak ekran görüntülerini alması gerektiği ortaya çıktı.Tam da bu ekran görüntüsü alma yöntemi, güvenlik ve gizlilik konusunda ciddi endişelere yol açtı ve Microsoft’un Recall'u hızla geri çekip yeniden tasarlama sürecine sokmasına neden oldu.

Yılın ilerleyen dönemlerinde test aşamasında yeniden piyasaya sürülmesi planlanmıştı ancak Microsoft bu adımı atmaktan vazgeçti.

Sonunda Recall, Kasım ayının sonlarında test için yeniden kullanıma sunuldu. Ancak bu sefer de garip ve can sıkıcı hatalarla karşılaşıldı. Dahası, "hassas bilgi filtresi" kısa sürede arızalandı. Microsoft’un hâlâ özelliği testin ilk aşamalarında olduğunu kabul etmemiz gerekse de, Recall’un kaotik ve özensiz bir şekilde uygulanması, özellikle bu kadar tartışmalı bir işlev söz konusu olduğunda, kullanıcı güvenini zedeledi.

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2024’ün en büyük 11 teknoloji fiyaskosu 4

Sonos App

Sonos, Mayıs 2024’te hoparlörleri için tamamen yeni bir uygulama tanıttı ve herkes, eski yazılıma kıyasla ne gibi iyileştirmeler sunacağını merakla bekliyordu. Ancak işler pek de planlandığı gibi gitmedi...

Uygulama yayınlanır yayınlanmaz sadece hata raporları değil, eksik özelliklere dair şikayetler de yağmaya başladı.

Uygulamadaki eksikler birçok Sonos hoparlör kullanıcısının güvendiği işlevlere hizmet ediyor. Örnek vermek gerekirse uyku zamanlayıcıları ve alarmlar, şarkı sırasını düzenleme ve bunun gibi temel diğer pek çok özellik...

Dahası görme engelli kullanıcılar için ekran okuyucu teknolojisiyle uyumsuzluk da dikkat çeken önemli bir eksiklikti.

Beri yandan Sonos’un kullanıcı geri bildirimlerini dikkate alma konusunda iyi bir iş çıkardığını söylemek gerek. Şirket, eksik kalan işlevlerin geri getirileceğine dair söz verdi ve Ekim ayına kadar bu özelliklerin büyük bir kısmı yeniden uygulamaya eklendi.

Ancak, uygulamanın sadeleştirilmesi sırasında geliştiricilerin ne kadar fazla şeyden feragat ettiklerini gözden kaçırmış olmaları kafa karıştırıcıydı. Bu durum, uygulamanın ilk versiyonunu adeta bir beta sürüm gibi hissettirdi ki bu, vaat edilenden çok uzaktı. Umarız, benzer türde hataları bir daha görmeyiz.

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2024’ün en büyük 11 teknoloji fiyaskosu 5

Concord

Sony’nin dev AAA oyun markalarından biri olan Concord, birçok farklı şekilde tanımlanabilir. Örneğin: Overwatch gibi, ama ücretsiz değil.

Sony bu oyunun felsefesini “Concord size ait, siz Concord’a değil” şeklinde açıklayarak sürekli Battle Pass dayatmalarından uzak bir canlı servis kahraman nişancı deneyimi sunduğunu belirtmişti. Ancak asıl sorun, Ağustos ayında oyun piyasaya çıktığında kimsenin onu “sahiplenmek” istememesi oldu.

Oyuncu sayısı utandırıcı derecede düşük seviyelerde kaldı ve PS5 ile PC’deki satışlar inanılmaz zayıf seyretti.

Bu da Concord’un çıkışından sadece iki hafta sonra sunucularının kapatılmasına ve oyunu satın alanların ücretlerinin iade edilmesine yol açtı. Durum, Ekim ayı sonunda oyunun geliştiricisi Firewalk Studios’un kapatılmasıyla daha da kötüleşti.

Concord’a harcanan para ve zaman, iddialara göre yüz milyonlarca dolar ve sekiz yıllık geliştirme süresi göz önüne alındığında bu oyun, tarihinin en büyük başarısızlıklarından biri olarak kabul ediliyor. Açıkçası buna itiraz etmek pek mümkün değil. Peki, ne bu kadar yanlış gitti?

Bunu çözmek zor, ancak Concord’a yönelik ana eleştiriler arasında oyunun fazla sıradan, genel ve klişe olduğu yer alıyor. Ayrıca karakter tasarımlarına yönelik kararlar da eleştirildi; bazı oyuncular için yeterince ilgi çekici kahramanlar sunulamamıştı.

Concord için yapılan yorumların hepsi kötü değildi, bunu da teslim etmek gerek. Ancak, oyunculardan gelen olumsuz tepkiler ve PS5 sahiplerinin bu şanssız 5v5 nişancı oyununa cüzdanlarını kapalı tutma kararı, oyunun kötü kaderini değiştiremedi.

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2024’ün en büyük 11 teknoloji fiyaskosu 6

Windows 11 24H2 Güncellemesi

Windows 11’in 2024 yılına özel büyük güncellemesi olan 24H2, ekim ayının başından itibarensunulmaya başladı. Ne yazık ki, bu güncellemeyi hatalar izledi ve kullanıcılar için can sıkıcı bir sorun akışı haline geldi.Bazı hatalar büyük, bazıları küçük çaplıydı.

Özellikle PC oyuncularının deneyimini ciddi şekilde baltalayan ve oldukça garip aksaklıklar içeren bir dizi sorun vardı. Bu hataların ortak noktası, sadece sayılarının fazlalığı değil, aynı zamanda tuhaflıklarıydı. Örneğin, ekran menülerinin üst köşeden kaybolması veya uygulamalar arasında Alt-Tab yapmanın son derece yavaş işlemesi gibi anormallikler yaşandı. Neyse ki dosya silme veya bilgisayarları kullanılamaz hale getirme gibi büyük çaplı sorunlar yaşanmadı. Ancak bu tuhaf hatalar zinciri, yeni platform altyapısı olan Germanium’un bu durumun kaynağı olabileceğini düşündürdü.

Germanium, sistemin temelinde büyük değişiklikler içeriyor ve bu kapsamlı yenilikler bazı beklenmedik yan etkilere yol açmış olabilir. Hayal kırıklığı yaratan bir diğer nokta, 24H2 güncellemesinin özellik açısından çok da heyecan verici olmamasıydı. Yine de, birkaç kullanışlı yeni işlev dahil edildi. Büyük değişiklikler sunmasa da, Germanium’un Windows 11’in güvenliği ve genel performansını güçlendirdiği bir gerçek.

Sonuç olarak, Windows 11 24H2 güncellemesi uzun vadede olumlu bir adım olabilir. Ancak bu yıl yaşananlar göz önüne alındığında, oldukça dengesiz bir başlangıç yaptığı açık. Okuyucularımızın görüşleri de bunu doğrular nitelikte; zira 24H2, beklenmedik bir şekilde Recall’un önüne geçerek sıralamalarda üst sıralara yerleşmiş durumda.

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2024’ün en büyük 11 teknoloji fiyaskosu 7

AirPods Max 2024

Apple'ın en üst düzey AirPods kulaklıkları 2020'de piyasaya sürüldü ve kablosuz kulak sektöründe ciddi şekilde etkileyici oldu. Gerek ülkemizde gerek yurtdışında yapılan AirPods Max incelemelerinde, orijinal AirPods Max'in "inanılmaz bir ses performansı" sunduğunu ve harika bir gürültü engelleme sağladığından övgülerle bahsedildi. Bunlar, AirPods Max 2'nin büyük bir heyecanla beklenmesine neden oldu. Ancak Apple, ikinci nesil kulaklıkları Eylül 2024'te tanıttığında kullanıcıların karşılaştığı en büyük yenilikler lightning yerine bir USB-C bağlantı noktası ve bazı yeni renkler oldu.

Apple, bu AirPods Max "yenilemesini" yeni bir ürün olarak duyurma cesaretini gösterdi ve kulaklıkların aynı fiyattan satılacağını "gururla" açıkladı.AirPods Max yenilemesi için büyük beklentiler ve kulaklıkların yeni versiyonunun uzun süre beklenmesi göz önüne alındığında, 2024'te gördüklerimiz ancak büyük bir hayal kırıklığı olarak tanımlanabilir. Görünüşe göre Apple, en azından yakın gelecekte, yüksek kaliteli kulaklıklarını neredeyse tamamen terk etmiş gibi.

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2024’ün en büyük 11 teknoloji fiyaskosu 8

Rabbit R1

Rabbit R1, CES 2024'te Ocak ayında güneş ışığında göz kırparken ortaya çıkan ve Mayıs ayında tam olarak piyasaya sürülmesi beklenen bir "AI arkadaşı" olarak tanıtıldı.

Pek çok kullanıcı Rabbit R1'i "sevimli ama yarım kalmış bir fikir" olarak tanımdı. Fakat zamanla birlikte işler de değişti. Kabul etmek gerekir ki Rabbit R1, parlak turuncu retro görünümleriyle, kesinlikle göz ardı edilemeyecek kadar ilgi çekici. Rabbit'e her türlü yapay zeka sorusunu sorabilirsiniz ve cihazın Bulut'taki Büyük Aksiyon Modeli (LAM) aracılığıyla bir yanıt alırsınız. Ancak bu cevabı alırken biraz beklemeniz gerekebilir, çünkü R1 soruyu iletip bağlanırken bir hayli zaman geçiyor.

Temel soru ise tüm bu işlemleri zaten akıllı telefonunuzla yapabileceğinizken, neden başka bir cihaz taşımak isteyesiniz?

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2024’ün en büyük 11 teknoloji fiyaskosu 9

Spotify Wrapped 2024

Spotify Wrapped çoğunuzun bildiği gibi yıl boyunca en çok dinlediğiniz şarkılara bakarak eğlenceli bir değerlendirme sunar. Ancak 2024'te bu eğlence sona erdi ve öfke başladı. Bunun birkaç ana nedeni var; bunlardan biri, Spotify’ın yapay zeka özelliklerini abartmasıydı. İkincisi, Spotify, en çok dinlediğiniz şarkılarla ilgili daha az istatistik sundu ve en çok çaldığınız türler ve albümlerle ilgili verileri atladı.Ayrıca, oldukça sevilen Sound Town özelliği kaldırıldı ve bu yıl Spotify Wrapped, genel olarak bir "çaba eksikliği hissi" verdi.

Üstüne bir de, insanlar hiç dinlemedikleri veya az dinledikleri şarkıların ya da sanatçılarının birdenbire en üst sıralara girmesi problemi ortaya çıktı.

Spotify için işleri daha da kötüleştiren bir diğer durum ise, bu yıl Apple Music Replay’ın oldukça başarılı olmasıydı.

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2024’ün en büyük 11 teknoloji fiyaskosu 10

Humane AI Pin

Bu yıl akıllı telefonunuzu alt etmek isteyen tek kişisel yapay zeka cihazı Rabbit R1 değildi.

Uzun zamandır beklenen Humane AI Pin nihayet Nisan 2024'te geldi ve şüphecilerin bu aygıtın ilk demolardan gerçek olamayacak kadar iyi göründüğü konusunda haklı oldukları ortaya çıktı.

Sunulan konsept inkar edilemeyecek kadar cesurdu: giysilerinize mıknatıs aracılığıyla takabileceğiniz, Star Trek tarzı küçük bir giyilebilir bilgisayar olan ve dahili bir kamera içeren bir cihaz... Çoğunlukla sesli komutlarla kullandığınız merkezi bir yapay zeka asistanı etrafında inşa edildi. Diğer taraftan elinize bir arayüz ışınlayabilen minyatür bir lazer projektörü de mevcut.

Teknoloji yorumcuları Humane AI Pin'i kınama konusunda âdeta ittifak kurdu ve Marques Brownlee bunun “şimdiye kadar incelediğim en kötü ürün” olduğunu ilan etti.İğne, yenilikçiliği ve gerçekten akıllı fiziksel tasarımıyla takdir topluyor ancak aygıtın kendisi çok pahalı, taleplerinizle ilgilenmede çok yavaş ve verdiği yanıtlarda çoğu zaman yanlış. Tıpkı Rabbit gibi, bu da sorun arayan bir çözüm ve akıllı telefonunuzu kullanmanız daha iyi olur.

Bunun geleceğe bir bakış olabileceği doğru, ancak Humane AI Pin'in pratik bir anlam ifade etmediği mevcut bir zaman çizelgesine hala sıkı sıkıya bağlı olduğumuzu kanıtlıyor.

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2024’ün en büyük 11 teknoloji fiyaskosu 11

Apple Vision Pro

Görsel ve işitsel deneyim ne kadar iyi olursa olsun, bir kulaklık için 3.500 dolar gibi bir meblağ oldukça gülünç kaçıyor. Bu bizim gibi doların zirvede olduğu ülkeler için değil ABD ve AB üyesi ülkeler için de geçerli.

Hangi açıdan bakarsanız bakın, bu kadar pahalı bir cihazda bile Apple'ın inandığı kadar çok satış gerçekleşmedi ve bu nedenle de uygulama geliştiricileri çok niş bir kitle olarak algılanan bu cihaza mal satmak için akın etmiyor.

Setapp tarafından yapılan yıllık Mac geliştirici anketinde, geliştiricilerin %35'i Vision Pro için bir uygulama yapma planlarının olmadığını ve neredeyse yarısının kulaklığı herhangi bir yazılımla destekleme konusunda şüpheli olduğunu söyledi.

Vision Pro bazı açılardan mükemmel bir ürün olabilir; ancak çok yüksek fiyatlandırma, satışlardaki belirgin düşüş ve destek konusundaki heves eksikliği açısından Apple'ın kulaklığının bir fiyasko olduğu inkar edilemez.

Apple'da düşünüldüğü söylenen daha uygun fiyatlı bir Vision Pro sonunda günü kurtaracak mı? Bunu zaman gösterecek, ancak Apple'ın "uygun fiyatlı" kavramının göreceli bir kavram olduğunu da unutmamak gerek.

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