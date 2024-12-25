2024’ün en büyük 11 teknoloji fiyaskosu

Concord
Sony’nin dev AAA oyun markalarından biri olan Concord, birçok farklı şekilde tanımlanabilir. Örneğin: Overwatch gibi, ama ücretsiz değil.
Sony bu oyunun felsefesini “Concord size ait, siz Concord’a değil” şeklinde açıklayarak sürekli Battle Pass dayatmalarından uzak bir canlı servis kahraman nişancı deneyimi sunduğunu belirtmişti. Ancak asıl sorun, Ağustos ayında oyun piyasaya çıktığında kimsenin onu “sahiplenmek” istememesi oldu.
Oyuncu sayısı utandırıcı derecede düşük seviyelerde kaldı ve PS5 ile PC’deki satışlar inanılmaz zayıf seyretti.
Bu da Concord’un çıkışından sadece iki hafta sonra sunucularının kapatılmasına ve oyunu satın alanların ücretlerinin iade edilmesine yol açtı. Durum, Ekim ayı sonunda oyunun geliştiricisi Firewalk Studios’un kapatılmasıyla daha da kötüleşti.
Concord’a harcanan para ve zaman, iddialara göre yüz milyonlarca dolar ve sekiz yıllık geliştirme süresi göz önüne alındığında bu oyun, tarihinin en büyük başarısızlıklarından biri olarak kabul ediliyor. Açıkçası buna itiraz etmek pek mümkün değil. Peki, ne bu kadar yanlış gitti?
Bunu çözmek zor, ancak Concord’a yönelik ana eleştiriler arasında oyunun fazla sıradan, genel ve klişe olduğu yer alıyor. Ayrıca karakter tasarımlarına yönelik kararlar da eleştirildi; bazı oyuncular için yeterince ilgi çekici kahramanlar sunulamamıştı.
Concord için yapılan yorumların hepsi kötü değildi, bunu da teslim etmek gerek. Ancak, oyunculardan gelen olumsuz tepkiler ve PS5 sahiplerinin bu şanssız 5v5 nişancı oyununa cüzdanlarını kapalı tutma kararı, oyunun kötü kaderini değiştiremedi.