2024'ün en iyi 15 transferi

Joao Neves
Paris Saint-Germain, Lionel Messi, Neymar ve Kylian Mbappe gibi yıldızların ardından yeni bir kahraman buldu: Portekizli genç orta saha oyuncusu Joao Neves.
Joao Neves, 60 milyon euro bedelle Benfica'dan transfer edildiği PSG'de hem performansı hem de katkılarıyla kısa sürede taraftarların sevgilisi oldu.
PSG, yaz transfer döneminde Manchester United gibi devlerin ilgisine rağmen 20 yaşındaki Joao Neves’i kadrosuna kattı. Benfica'dan transfer edilen genç oyuncu, 60 milyon euroluk bedelin hakkını vererek sezona hızlı bir giriş yaptı. İlk iki maçında dört asist yapan Neves, Marsilya karşısında ilk golünü atarak taraftarların gönlünde taht kurdu.
Bu performans, PSG'nin hücum hattındaki süperstarların ardından genç yeteneklere yönelmesinin başarılı bir örneği olarak gösteriliyor. Neves, hem saha içindeki etkisi hem de taraftarlarla kurduğu bağ sayesinde PSG'de adından söz ettirmeye devam ediyor.