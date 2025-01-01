2024'ün en iyi 15 transferi

2024'ün en iyi 15 transferi
Düzenleme: Serkan Talan

Avrupa futbolunda 2024-25 sezonunda transfer olan oyuncular, yeni kulüplerinde gösterdikleri performansla dikkat çekiyor. Bu yılın transfer yıldızları kimler? İşte, sezonun en iyi transferleri ve performansları!

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2024'ün en iyi 15 transferi 1

Ayoze Perez

Villarreal’e transfer olan Ayoze Perez, İspanya'ya dönüşüyle dikkat çekti. 13 maçta 13 gole katkı sağlayarak kariyerinin en parlak dönemini yaşıyor. Villarreal’in La Liga’da üst sıralara tırmanışında kritik rol oynayan Perez, sakatlık problemlerini geride bırakmış görünüyor.

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2024'ün en iyi 15 transferi 2

Mason Greenwood

Mason Greenwood’un tartışmalı transferi, sahada etkileyici bir performansa dönüştü. 16 maçta attığı 11 gol, taraftarın desteğini kazandırdı. Manchester United’dan ayrılışı sonrası yeni bir sayfa açan Greenwood, Fransa Ligi’nde kendini yeniden kanıtlıyor.

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2024'ün en iyi 15 transferi 3

Scott McTominay

İtalya Serie A’da şampiyonluk mücadelesi veren Napoli, eski Manchester United oyuncusu Scott McTominay'in katkılarıyla dikkat çekiyor. 28 yaşındaki İskoç yıldız, 30 milyon avro bonservis bedeliyle transfer olduğu Napoli’de hayranların sevgilisi oldu.

Teknik direktör Antonio Conte, McTominay'i daha ileri bir pozisyonda görevlendirerek büyük bir değişim sağladı. Bu taktik, hem Inter hem de Torino’ya karşı atılan kritik gollerle sonuç verdi. Her yönüyle sahada fark yaratan McTominay, Napoli’nin İtalya’daki İskoç oyuncu dalgasının önemli bir parçası haline geldi.

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2024'ün en iyi 15 transferi 4

Mohamed Amoura

Belçika'da Union Saint-Gilloise formasıyla gösterdiği performansın ardından Wolfsburg'a kiralık olarak transfer olan Mohamed Amoura, Bundesliga'da kalitesini ispatlıyor.

Wolfsburg, Amoura'yı 17 milyon euro karşılığında satın alma zorunluluğu ile kadrosuna kattı. Cezayirli oyuncu, Alman ekibinde çıktığı 15 maçta 12 gole doğrudan katkı sağlayarak (5 gol, 7 asist) beklentileri şimdiden aştı. Özellikle ilk dört Bundesliga maçında yaptığı 5 asistle dikkat çeken Amoura, takımının hücum hattına büyük bir dinamizm kazandırdı.

Belçika'daki başarılı kariyerinin ardından Bundesliga'ya hızlı bir giriş yapan 23 yaşındaki futbolcu, Wolfsburg'un transfer politikası açısından önemli bir örnek oldu. Almanya temsilcisinin bu transferden son derece memnun olduğu belirtilirken, Amoura'nın gelecek yıllarda adından daha çok söz ettireceği düşünülüyor.

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2024'ün en iyi 15 transferi 5

Tim Kleindienst

29 yaşında Almanya millî takımına yükselen golcü, dikkat çeken performansıyla adından söz ettiriyor.

Borussia Mönchengladbach, Heidenheim’dan 7 milyon avroya transfer ettiği Tim Kleindienst ile müthiş bir kazanım elde etti. Daha önce çok tanınmayan bu isim, Bundesliga’da ortaya koyduğu etkileyici performansla hem takımına hem de Almanya millî takımına katkı sağladı.

29 yaşında ilk kez Almanya millî takımına çağrılan Kleindienst, Bundesliga’da 15 maçta 14 gole katkı yapmayı başardı. Eski takımı Heidenheim’a karşı attığı iki gol ve Werder Bremen’e karşı yaptığı üç asistlik performans, onun takım için ne kadar değerli bir transfer olduğunu gözler önüne serdi.

Borussia Mönchengladbach için oldukça akıllıca bir yatırım olan Kleindienst, güçlü fiziği ve oyun zekâsıyla önümüzdeki haftalarda da dikkatleri üzerine çekmeye devam edecek gibi görünüyor.

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2024'ün en iyi 15 transferi 6

Michael Olise

Crystal Palace’dan Bayern Münih’e transfer olan Michael Olise, 60 milyon avroluk bonservis bedelinin hakkını veriyor. 22 maçta yaptığı 16 gole katkıyla Bundesliga’da ve Şampiyonlar Ligi’nde fark yaratıyor.

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2024'ün en iyi 15 transferi 7

Mateo Retegui

Arjantin doğumlu, İtalya milli takımı oyuncusu Mateo Retegui'nin kariyeri Atalanta'ya transferiyle yeni bir döneme girdi.

Atalanta, Ağustos ayında Genoa’dan 28 milyon euro karşılığında transfer ettiği Mateo Retegui ile önemli bir yatırım gerçekleştirdi. Lakabı "Eşek arısı" olan Retegui, Serie A'da 12 golle gol krallığı yarışında zirveyi paylaşarak takımını liderlik mücadelesinde öne taşıdı.

Ancak, son haftalarda yaşadığı kısa süreli gol sessizliği ve Empoli karşılaşmasında yaşadığı sakatlık, hem taraftarları hem de teknik ekibi endişelendiriyor. Yine de Retegui'nin performansı, Atalanta'nın şampiyonluk yolunda en önemli kozlarından biri olmaya devam ediyor.

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2024'ün en iyi 15 transferi 8

Moise Kean

Fiorentina'nın beklenmedik çıkışında önemli bir rol üstlenen Moise Kean, bu sezon performansıyla adından söz ettiriyor. Henüz 24 yaşında olan genç oyuncu, kariyerindeki bir diğer dönüm noktasını Floransa'da yaşıyor.

Geçtiğimiz sezon Juventus formasıyla gol sevinci yaşayamayan Kean, bu yıl Fiorentina'da adeta küllerinden doğdu. 21 maçta tam 14 kez fileleri havalandırarak gol yollarında etkisini gösteren İtalyan forvet, Hellas Verona karşısında kaydettiği galibiyet getiren hat-trick ile dikkatleri üzerine çekti.

13 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen Kean, hem Fiorentina'nın başarısına katkı sağlıyor hem de kendi kariyerini yeniden inşa ediyor.

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2024'ün en iyi 15 transferi 9

Joao Neves

Paris Saint-Germain, Lionel Messi, Neymar ve Kylian Mbappe gibi yıldızların ardından yeni bir kahraman buldu: Portekizli genç orta saha oyuncusu Joao Neves.

Joao Neves, 60 milyon euro bedelle Benfica'dan transfer edildiği PSG'de hem performansı hem de katkılarıyla kısa sürede taraftarların sevgilisi oldu.

PSG, yaz transfer döneminde Manchester United gibi devlerin ilgisine rağmen 20 yaşındaki Joao Neves’i kadrosuna kattı. Benfica'dan transfer edilen genç oyuncu, 60 milyon euroluk bedelin hakkını vererek sezona hızlı bir giriş yaptı. İlk iki maçında dört asist yapan Neves, Marsilya karşısında ilk golünü atarak taraftarların gönlünde taht kurdu.

Bu performans, PSG'nin hücum hattındaki süperstarların ardından genç yeteneklere yönelmesinin başarılı bir örneği olarak gösteriliyor. Neves, hem saha içindeki etkisi hem de taraftarlarla kurduğu bağ sayesinde PSG'de adından söz ettirmeye devam ediyor.

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2024'ün en iyi 15 transferi 10

Nikola Milenkovic

Fiorentina’dan transfer edilen Nikola Milenkovic, Nottingham Forest savunmasının kilit ismi oldu. Şampiyonluk mücadelesi veren Forest’ın yükselişinde önemli bir katkı sağlayan Milenkovic, aynı zamanda kritik maçlarda attığı gollerle de adından söz ettiriyor.

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2024'ün en iyi 15 transferi 11

Victor Osimhen

Galatasaray, Napoli'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Victor Osimhen ile büyük bir transfer gerçekleştirdi. Osimhen, Napoli'den ayrılmak isteyen bir oyuncu olarak, beklenmedik bir şekilde Galatasaray'a kiralık olarak katıldı. Bu transfer, futbolseverler için sürpriz olmayacak şekilde oldukça ses getirdi.

Osimhen, adeta bir yıldız gibi parladı. 15 maçta 12 gol atan ve 5 asist yapan Nijeryalı oyuncu, Galatasaray'ın tüm kulvarlardaki mücadelesinde büyük katkı sağladı. Ancak, Osimhen'in Galatasaray'daki geleceği sezon sonuna kadar sınırlı görünüyor.

Avrupa'nın büyük kulüpleri, transfer için sırada bekliyor ve oyuncunun Ocak ayında ayrılması da ihtimaller arasında. Galatasaray ise, bu süre zarfında Osimhen'in yeteneklerinden faydalanmayı planlıyor.

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2024'ün en iyi 15 transferi 12

Hugo Ekitike

Ekitike, Paris Saint-Germain'de yaşadığı hayal kırıklığı sonrası Eintracht Frankfurt’ta kariyerini yeniden inşa ediyor. Reims formasıyla genç yaşta parlayan 22 yaşındaki oyuncu, Ocak ayında kiralık olarak transfer olduğu Frankfurt’ta yaz döneminde 16,5 milyon euro karşılığında kalıcı olarak takıma katıldı.

Almanya’da kendini kanıtlayan Ekitike, 11 gol ve 6 asistle hem gol yollarında hem de yaratıcı oyunuyla dikkat çekiyor. Eintracht Frankfurt, Bundesliga şampiyonluğu mücadelesinde üst sıraları zorlarken, Ekitike de bu başarının önemli bir parçası haline geldi. Genç yetenek, çok yönlü hücum gücüyle Almanya’da potansiyelini gerçekleştirme yolunda emin adımlarla ilerliyor.

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2024'ün en iyi 15 transferi 13

David De Gea

Manchester United’dan ayrıldıktan sonra Fiorentina’ya transfer olan David De Gea, İtalya’da adeta yeniden doğdu. 13 maçta 6 temiz sayfa tutarak takımının Serie A’da zirve mücadelesine destek verdi. Özellikle AC Milan’a karşı kurtardığı iki penaltı hafızalardan silinmeyecek.

14/15
2024'ün en iyi 15 transferi 14

Kerem Aktürkoğlu

Galatasaray'da uzun süredir istikrarlı bir performans sergileyen milli oyuncumuz Kerem Aktürkoğlu, 25 yaşında Avrupa'nın dev kulüplerinden biri olan Benfica'ya transfer oldu. Yaz transfer döneminde, Benfica, Kerem için 12 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek, ona büyük bir fırsat sundu.

Benfica, Kerem için mantıklı bir sonraki adım gibi görünüyordu. Ancak, genç oyuncu, şu ana kadar oynadığı 25 maçta 20 gol katkısı yaparak, daha büyük hedefler için hazır olduğunu gösterdi. Özellikle, Rio Ave'ye karşı oynadığı maçtaki hat-tricki, onun bu seviyedeki yeteneklerini kanıtlayan önemli bir an oldu.

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2024'ün en iyi 15 transferi 15

Samu Aghehowa

Samu Aghehowa’nın transfer hikayesi futbol dünyasında dikkat çekmeye devam ediyor. Atletico Madrid’den Chelsea’ye 42 milyon euro karşılığında transferi tıbbi kontrollerde yaşanan sorunlar nedeniyle iptal olan 20 yaşındaki forvet, Porto’ya yalnızca 15 milyon euro bedelle transfer oldu.

Porto, Chelsea’nin kaçırdığı fırsattan fazlasıyla faydalanmış görünüyor. Aghehowa, bu sezon çıktığı 20 maçta 16 gol atarak takımını sırtladı. Manchester United’a karşı UEFA Avrupa Ligi’nde attığı iki gol ise performansını taçlandırdı. Genç yıldızın bu başarısı, gelecekte Chelsea’nin onu tekrar kadrosuna katmak istemesine neden olabilir.

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