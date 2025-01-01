2024'ün en iyi 15 transferi

Tim Kleindienst

29 yaşında Almanya millî takımına yükselen golcü, dikkat çeken performansıyla adından söz ettiriyor.

Borussia Mönchengladbach, Heidenheim’dan 7 milyon avroya transfer ettiği Tim Kleindienst ile müthiş bir kazanım elde etti. Daha önce çok tanınmayan bu isim, Bundesliga’da ortaya koyduğu etkileyici performansla hem takımına hem de Almanya millî takımına katkı sağladı.

29 yaşında ilk kez Almanya millî takımına çağrılan Kleindienst, Bundesliga’da 15 maçta 14 gole katkı yapmayı başardı. Eski takımı Heidenheim’a karşı attığı iki gol ve Werder Bremen’e karşı yaptığı üç asistlik performans, onun takım için ne kadar değerli bir transfer olduğunu gözler önüne serdi.

Borussia Mönchengladbach için oldukça akıllıca bir yatırım olan Kleindienst, güçlü fiziği ve oyun zekâsıyla önümüzdeki haftalarda da dikkatleri üzerine çekmeye devam edecek gibi görünüyor.