2024'ün en iyi hava yolu şirketi belli oldu. THY'nin sıralaması şaşırttı
2024'ün en iyi hava yolu şirketi belli oldu. THY'nin sıralaması şaşırttı
Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Airlinerating Havayolu Mükemmellik Ödülleri kapsamında bu yıl dünyanın en iyi havayollarını sıralayan 2024 yılına ait rapor nihayet yayınladı. Havayolu derecelendirme sitesi, dünyanın en iyilerini belirlemek için filo yaşı, güvenlik derecelendirmesi, yolcu değerlendirmeleri, kârlılık, ürün derecelendirmesi, yenilik ve mevcut filo siparişleri gibi farklı faktörleri inceliyor.