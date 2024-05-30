2024'ün en iyi hava yolu şirketi belli oldu. THY'nin sıralaması şaşırttı

2024'ün en iyi hava yolu şirketi belli oldu. THY'nin sıralaması şaşırttı
Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Airlinerating Havayolu Mükemmellik Ödülleri kapsamında bu yıl dünyanın en iyi havayollarını sıralayan 2024 yılına ait rapor nihayet yayınladı. Havayolu derecelendirme sitesi, dünyanın en iyilerini belirlemek için filo yaşı, güvenlik derecelendirmesi, yolcu değerlendirmeleri, kârlılık, ürün derecelendirmesi, yenilik ve mevcut filo siparişleri gibi farklı faktörleri inceliyor.

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2024'ün en iyi hava yolu şirketi belli oldu. THY'nin sıralaması şaşırttı 1

Listenin 25. sırasında American Airlines yer aldı. AirlineRatings'in editörü Geoffrey Thomas, Forbes'a yaptığı açıklamada American Airlines'in düşük sıralamasının "Filo yaşının yüksek olması ve yolcuların negatif geri bildirimlerinden" kaynaklandığını söyledi.

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2024'ün en iyi hava yolu şirketi belli oldu. THY'nin sıralaması şaşırttı 2

24. sırada bir başka ABD hava yolu şirketi olan United Airlines yer aldı. United Airlines, 1920'lerde ilk kez faaliyete geçmesinden bu yana dünyanın en büyük hava taşıyıcılarından biri haline geldi.

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2024'ün en iyi hava yolu şirketi belli oldu. THY'nin sıralaması şaşırttı 3

Cirium verilerine göre Kuzey Amerika'nın en dakik hava yolu şirketi unvanını kazanan ABD'li Delta Air Lines, listenin 23. sırasında yer aldı.

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2024'ün en iyi hava yolu şirketi belli oldu. THY'nin sıralaması şaşırttı 4

Listenin 22. sırasında ABD'li olmayan bir havayolu şirketi yer alıyor. Kanada'nın en büyük havayolu Air Canada, son yıllardaki başarılı performansıyla listeye girmeye hak kazandı.

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2024'ün en iyi hava yolu şirketi belli oldu. THY'nin sıralaması şaşırttı 5

British Airways ve Iberia diye bilinen IGA Grup birleşeni, 21. sırada bulunuyor.

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2024'ün en iyi hava yolu şirketi belli oldu. THY'nin sıralaması şaşırttı 6

20 Mayıs 1933'te Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı "Devlet Hava Yolları İşletmesi" olarak kurulan THY, 2024'ün en başarılı 20. hava yolu şirketi seçildi.

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2024'ün en iyi hava yolu şirketi belli oldu. THY'nin sıralaması şaşırttı 7

2024 yılında ABD'deki varlığını büyük ölçüde genişleterek destinasyon listesine Raleigh-Durham, NC ve Minneapolis-St. Paul seferlerini ekleyen Alman hava yolu firması Lufthansa, mükemmel güvenlik puanıyla 19. sıraya oturdu.

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2024'ün en iyi hava yolu şirketi belli oldu. THY'nin sıralaması şaşırttı 8

Kuzey Amerika'nın beşinci büyük hava yolu olan Airlines, 2024 yılı için dünyanın en iyi 18. hava yolu şirketi seçildi.

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2024'ün en iyi hava yolu şirketi belli oldu. THY'nin sıralaması şaşırttı 9

Hawaii seyahatlerinde için tercih edilen bir numaralı hava yolu şirketi olan Hawaiian Airlines, 2024'ün en başarılı 17. hava yolu şirketi seçildi.

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2024'ün en iyi hava yolu şirketi belli oldu. THY'nin sıralaması şaşırttı 10

16. sırada ise düşük maliyetli Amerikan havayolu şiketi JetBlue Airways yer aldı. Hava yolu, uygun fiyatlarının yanı sıra geçen yıl Tampa'ya giden bir uçuşta bir uçuş görevlisinin komik bir güvenlik gösterisi yapmasıyla viral olmuştu.

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2024'ün en iyi hava yolu şirketi belli oldu. THY'nin sıralaması şaşırttı 11

Dünya genelinde 150 noktaya uçan Finlandiyalı şirket Finnair, dünya hava yolları sıralamasında 15. sırada yer aldı.

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2024'ün en iyi hava yolu şirketi belli oldu. THY'nin sıralaması şaşırttı 12

2023'te yayınlanan listede 13. sırada bulunan T﻿AP Portekiz, 2024 yılı için dünyanın en iyi 14. hava yolu şirketi olarak seçildi.

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2024'ün en iyi hava yolu şirketi belli oldu. THY'nin sıralaması şaşırttı 13

Listenin 13. sırasında renkli uçaklarıyla meşhur Tayvanlı EVA Air şirketi bulunuyor.

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2024'ün en iyi hava yolu şirketi belli oldu. THY'nin sıralaması şaşırttı 14

Geçenlerde SQ321 sefer sayılı uçuşunda yaşanan türbülans faciasıyla gündeme gelen Singapur Havayolları, 2024 yılının en iyi 12. havayolu şirketi konumunda.

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2024'ün en iyi hava yolu şirketi belli oldu. THY'nin sıralaması şaşırttı 15

Singapur Havayollarını geride bırakarak herkesi şaşırtan Vietnam Havayolları listede 11. sırada yer alıyor.

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2024'ün en iyi hava yolu şirketi belli oldu. THY'nin sıralaması şaşırttı 16

2024 yılının "En İyi Kabin Ekibi Ödülü" sahibi Virgin Australia, dünyanın en iyi 10. hava yolu şirketi oldu. ﻿

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2024'ün en iyi hava yolu şirketi belli oldu. THY'nin sıralaması şaşırttı 17

9. sırada yine bir Avustralya şirket olan Qantas yer alıyor. Qantas bu senenin "En İyi Yolcu Salonlarına Sahip Hava Yolu" ödülünü kazanmıştı.

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2024'ün en iyi hava yolu şirketi belli oldu. THY'nin sıralaması şaşırttı 18

Bu yıl üst üste üçüncü kez "En Çevreci Havayolu Ödülü"ne layık görülen Etihad Havayolları listede 8. sırada yer alıyor.

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2024'ün en iyi hava yolu şirketi belli oldu. THY'nin sıralaması şaşırttı 19

Japonya'nın en büyük havayolu şirketi All Nippon Airways, bu yılın listesinde 7. sırada yer aldı.

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2024'ün en iyi hava yolu şirketi belli oldu. THY'nin sıralaması şaşırttı 20

Air France, Avrupalı hava yolları arasında zirveye çıkarak listede 6. sıraya oturdu.

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2024'ün en iyi hava yolu şirketi belli oldu. THY'nin sıralaması şaşırttı 21

"En İyi Uçak İçi Eğlence" ve "Dünyanın En İyi Premium Ekonomisi" dallarında 1. sırada bulunan Emirates, 2024'ün dünyada en iyi 5. hava yolu seçildi.

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2024'ün en iyi hava yolu şirketi belli oldu. THY'nin sıralaması şaşırttı 22

Airlineratings'e göre Air New Zealand, 2024'ün en iyi 4. hava yolu oldu. Şirket aynı zamanda "En İyi Ekonomi Sınıfı" ödülüne de layık görüldü.

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2024'ün en iyi hava yolu şirketi belli oldu. THY'nin sıralaması şaşırttı 23

Uçuşlarda 24 saat ücretsiz iptal olanağı sunan ender şirketlerden ve "2018 Business Traveller China" ödüllerinde "En İyi Havayolu Ekonomi Sınıfı" ödülünü evine götüren Cathay Pacific Airways, dünyanın en iyi 3. hava yolu şirketi oldu.

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2024'ün en iyi hava yolu şirketi belli oldu. THY'nin sıralaması şaşırttı 24

"2024 Global Traveler﻿ Leisure and Lifestyle Travel Ödülü" sahibi bulunan Korean Air, 2024'ün en iyi 2. hava yolu şirketi seçildi.

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2024'ün en iyi hava yolu şirketi belli oldu. THY'nin sıralaması şaşırttı 25

2024'ün "En İyi İkram Ödülü"nün yanı sıra üst üste beşinci kez "En İyi Business Class Ödülü"nü de kazanan Qatar Airways, geçtiğimiz sene elde edilen ikinciliğin ardından bu sene listenin 1. sırasına oturdu.

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