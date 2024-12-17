2024'ün en iyi kadın futbolcusu Aitana Bonmati oldu

Barcelona ve İspanya Milli Takımı’nın başarılı orta saha oyuncusu Aitana Bonmati, FIFA En İyi Kadın Futbolcu Ödülü’nü bu yıl da kazanarak üst üste ikinci kez bu onura layık görüldü. 26 yaşındaki oyuncu, 2023 Kadınlar Dünya Kupası’nda İspanya’nın zaferinde büyük rol oynamış, turnuvanın en iyi oyuncusuna verilen Altın Top Ödülü’nü kazanarak adını futbol tarihine yazdırmıştı.

Bonmati, geçtiğimiz iki yıl boyunca kulüp ve milli takım düzeyinde elde ettiği başarılarla futbol dünyasında öne çıkmaya devam ediyor. 2023 ve 2024 yıllarında ardı ardına Kadınlar Ballon d'Or‚ UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi, Liga F, Copa de la Reina ve Supercopa zaferleriyle tarihi bir dönem geçirdi.

İspanya'da eleştirilerin hedefi oldu! Kadınlarda Ballon d'Or'un sahibi olan Aitana Bonmati tartışmaya noktayı koydu

Barcelona formasyla Bonmati, 2023-2024 sezonunda kulüp düzeyinde kazanılabilecek tüm kupaları kazandı. Takımıyla birlikte Şampiyonlar Ligi, Liga F, Copa de la Reina ve Supercopa zaferleri elde ederek tarihi bir dönem yaşayan yıldız oyuncu, tüm organizasyonlarda toplamda 19 gol atarak kariyerinin en iyi istatistiğine ulaştı. Bu performansı sayesinde, Zambiyalı Barbra Banda ve Barcelona'daki takım arkadaşı Caroline Graham Hansenı geride bırakarak bu büyük ödülün sahibi oldu.

Bonmati, FIFA ödül töreninde yaptığı konuşmada, “Bu ödül benim için büyük bir gurur kaynağı. Ancak, futbol bir takım oyunudur ve başarımızda hem Barcelona hem de İspanya Milli Takımı’ndaki tüm arkadaşlarımın emeği büyük” diyerek başarıyı paylaştı.

2024 yılının en iyi futbolcusu Vinicius Junior seçildi