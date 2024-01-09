2024'ün en şanssız burçları belli oldu. Bu burçlar 'keşke 2024'e girmeseydik' diyecek

2024 yılına gireli günler oldu, birçok kişi aşk ve burçlar arasındaki ilişkiyi merak etmeye başladı. Peki, 2024 yılında aşk konusunda en şanssız burçlar hangileri? İşte o burçlar ve ayrıntıları…