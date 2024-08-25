2024’ün ilk yarısında 16 kadın tedbir kararına rağmen öldürüldü

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
2024’ün ilk yarısında 16 kadın tedbir kararına rağmen öldürüldü

Kadın cinayetlerinin geldiği son durum açıklanan bir raporla gözler önüne serildi. CHP’li Gamze Akkuş İlgezdi, 2024’ün ilk yarısında 16 kadın tedbir kararına rağmen öldürüldüğünü söyledi.

Kadın cinayetleri Türkiye’nin en büyük sorunlarından biri olmaya devam ediyor. Her yıl yüzlerce kadın maruz kaldıkları şiddet nedeniyle hayatını kaybediyor. Açıklanan son rapora göre 2024 yılının ilk 6 ayında 16 kadın alınan tedbirlere rağmen öldürüldü.

CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu ve Anıt Sayaç verilerini değerlendirdi. İlgezdi, 2024 yılının ilk 7 ayında 225 kadın cinayeti gerçekleştiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"AKP iktidarı için kadının adı, kıymeti yok. 2013-2023 yılları arasında en az 3 bin 969 kadın cinayete kurban gitti. 2013 yılında en az 232, 2014 yılında en az 291, 2015 yılında en az 294, 2016 yılında en az 292, 2017 yılında en az 354, 2018 yılında en az 408, 2019 yılında en az 425, 2020 yılında en az 418, 2021 yılında en az 432, 2022 yılında en az 409, 2023 yılında en az 414 kadın cinayeti yaşandı. İllere göre 2024 yılının ilk 6 ayında kadın cinayetinde İstanbul birinci sırada, Ankara ikinci ve İzmir üçüncü sırada.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu verilerine göre, 2024’ün ilk 6 ayında 16 kadın tedbir kararına rağmen öldürüldü. AKP iktidarı için kadının adı, kadının kıymeti yok bu acı gerçek apaçık ortada. AKP iktidarının yarattığı yeni Türkiye’de veriler bize kadınların en çok evlerinde öldürüldüğünü gösteriyor. 2024 yılının ilk 6 ayında kadınların 117’si evinde öldürüldü, öldürülen 205 kadının 86’sı evli olduğu erkek, 20’si eskiden evli olduğu erkek, 19’u babası, 15’i tanıdığı biri, 10’u akrabası, 9’u oğlu, 3’ü kardeşi tarafından öldürüldü. Aileyi korumak adına atılan her adım aslında 6284’ün etkinliğini zayıflatıyor, kadınlar sokak ortasında vahşice öldürülüyor, buna son vereceğiz.”

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