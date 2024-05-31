2024’ün ilkbahar-yaz renkleri belli oldu. İşte çok konuşulacak palet

Tasarımcılar, 2024 ilkbahar-yaz sezonu için doğanın çeşitli renklerinden ilham alarak, benzersiz koleksiyonlarını oluşturmak için çalışmalara başladı.
AÇIK RENKLER MODA OLACAK
Bu sezon, özellikle açık mavi, pembe, lavanta ve sarı gibi pastel tonlar moda dünyasında öne çıkıyor. Bu yumuşak ve romantik renkler, ilkbaharın tazeliğini ve yazın enerjisini yansıtıyor.
Sezonun sadece pastel tonlardan ibaret olmadığını söylemek gerekir. Cesur ve parlak renkler de tasarımcıların koleksiyonlarında yer alıyor.
CANLI RENKLER DE MODA OLACAK
Kırmızı, turuncu, mor gibi canlı tonlar, giysilere ve aksesuarlara dinamik ve çarpıcı bir hava katıyor. Bu renkler, moda dünyasında cesur bir ifade arayanların tercihi olacak gibi görünüyor.
Dolayısıyla, 2024 ilkbahar-yaz sezonunda hem doğadan ilham alan pastel tonlar hem de cesur ve parlak renkler moda severlerin dikkatini çekecek.