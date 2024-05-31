2024’ün ilkbahar-yaz renkleri belli oldu. İşte çok konuşulacak palet

2024’ün ilkbahar-yaz renkleri belli oldu. İşte çok konuşulacak palet
Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Bu yılın renk paleti açıklandı. Yumuşak pastel tonları, canlı ve enerjik renkler ile bir araya gelerek sezonun ana temasını oluşturdu.

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2024’ün ilkbahar-yaz renkleri belli oldu. İşte çok konuşulacak palet 1

Tasarımcılar, 2024 ilkbahar-yaz sezonu için doğanın çeşitli renklerinden ilham alarak, benzersiz koleksiyonlarını oluşturmak için çalışmalara başladı.

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2024’ün ilkbahar-yaz renkleri belli oldu. İşte çok konuşulacak palet 2

AÇIK RENKLER MODA OLACAK

Bu sezon, özellikle açık mavi, pembe, lavanta ve sarı gibi pastel tonlar moda dünyasında öne çıkıyor. Bu yumuşak ve romantik renkler, ilkbaharın tazeliğini ve yazın enerjisini yansıtıyor.

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2024’ün ilkbahar-yaz renkleri belli oldu. İşte çok konuşulacak palet 3

Sezonun sadece pastel tonlardan ibaret olmadığını söylemek gerekir. Cesur ve parlak renkler de tasarımcıların koleksiyonlarında yer alıyor.

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2024’ün ilkbahar-yaz renkleri belli oldu. İşte çok konuşulacak palet 4

CANLI RENKLER DE MODA OLACAK

Kırmızı, turuncu, mor gibi canlı tonlar, giysilere ve aksesuarlara dinamik ve çarpıcı bir hava katıyor. Bu renkler, moda dünyasında cesur bir ifade arayanların tercihi olacak gibi görünüyor.

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2024’ün ilkbahar-yaz renkleri belli oldu. İşte çok konuşulacak palet 5

Dolayısıyla, 2024 ilkbahar-yaz sezonunda hem doğadan ilham alan pastel tonlar hem de cesur ve parlak renkler moda severlerin dikkatini çekecek.

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2024’ün ilkbahar-yaz renkleri belli oldu. İşte çok konuşulacak palet 6
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2024’ün ilkbahar-yaz renkleri belli oldu. İşte çok konuşulacak palet 7
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2024’ün ilkbahar-yaz renkleri belli oldu. İşte çok konuşulacak palet 8
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