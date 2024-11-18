2024'ün üçüncü çeyreğinde işsizlik oranı düştü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılı üçüncü çeyrek iş gücü istatistiklerini açıkladı. Verilere göre, mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı, önceki çeyreğe göre 0,1 puan düşerek yüzde 8,7 seviyesine geriledi. 15 yaş ve üzerindeki işsiz sayısı ise 20 bin kişi azalarak 3 milyon 106 bine düştü. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 6,9, kadınlarda ise yüzde 12,1 olarak kaydedildi.

İstihdam edilenlerin sayısı, bir önceki çeyreğe göre 136 bin kişi artarak 32 milyon 734 bin kişiye ulaştı. İstihdam oranı ise yüzde 49,6’ya yükseldi. Özellikle erkeklerde bu oran yüzde 67,2, kadınlarda ise yüzde 32,4 olarak belirlendi.

Ayrıca, iş gücüne katılım oranı da bir önceki çeyreğe göre 0,1 puan artışla yüzde 54,3 seviyesine ulaştı. Bu oran erkeklerde yüzde 72,1, kadınlarda ise yüzde 36,9 olarak kaydedildi.

Genç nüfus arasında (15-24 yaş) işsizlik oranı ise önceki çeyreğe göre 0,5 puanlık artışla yüzde 16,8 olarak belirlendi. Bu yaş grubundaki erkeklerin işsizlik oranı yüzde 13,3, kadınların ise yüzde 23,5 oldu.

Sektörel bazda bakıldığında, mevsim etkisinden arındırılmış istihdamın yüzde 58,2'si hizmet sektöründe yer almaktadır. Sanayi sektöründe 46 bin, inşaat sektöründe 12 bin ve hizmet sektöründe 110 bin kişilik bir artış gözlemlenirken, tarım sektöründe 32 bin kişilik bir azalma yaşandı.

Sonuç olarak, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 42,6 saate düştü. Atıl iş gücü oranı ise yüzde 26,5 olarak kaydedildi. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin oranı ise yüzde 17,8, potansiyel iş gücü ve işsizlerin oranı ise yüzde 18,4 şeklinde tahmin edildi.