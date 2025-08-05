2025-25 model Göztepe deplasman tablosunu değiştirmek istiyor

Süper Lig'de 2025-2026 sezonunun ilk haftasında 9 transferle yenilediği kadrosuyla pazar günü Çaykur Rizespor'a konuk olacak Göztepe geçen sezonki deplasman karnesini iyileştirmeye çalışacak.

Geçen sezon dış sahada 18 maçta yalnız 3 galibiyet alabilen Göz-Göz, bu galibiyetlerin ikisini ligin son haftalarında küme düşen Adana Demirspor ve son maçta Kasımpaşa önünde elde etti. İzmir ekibi bu takımların yanı sıra dış sahada yalnız Beşiktaş'ı yendi.

GÖZTEPE RİZESPOR'DAN RÖVANŞ HESABI YAPIYOR

Deplasmanda geçen sezon çıktığı 18 maçın 10'unu kaybeden Göztepe, 5 kez sahadan beraberlikle ayrıldı. Sarı-kırmızılı ekip geçen sezon evinde taraftarı önünde ise 18 maçın 10'unu kazanmayı başarıp yalnız 2 mağlubiyet almıştı. Geçen sezon Çaykur Rizespor'a deplasmanda 18 Mayıs'ta oynanan maçı 6-3 kaybeden Göz-Göz, rakibinden bu kez rövanşı da almaya çalışacak. İzmir temsilcisi Karadeniz ekibini deplasmanda son olarak 2022-2023 sezonunda 1'inci Lig'de yenmişti. Çaykur Rizespor'u Göztepe'nin eski teknik patronlarından İlhan Palut çalıştırıyor.