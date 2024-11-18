2025 Afrika Uluslar Kupası elemelerinde Malavi, Burundi ile berabere kaldı

Malavi milli futbol takımı, 2025 Afrika Uluslar Kupası (AFCON) elemelerinde ilk puanını, Fildişi Sahili’nin Abidjan kentinde Burundi’ye karşı oynanan maçta aldığı 0-0’lık beraberlikle kazandı.

Bu karşılaşma, teknik direktörlük görevine geçici olarak getirilen Zimbabveli Kalisto Pasuwa’nun ilk maçıydı. Pasuwa’ya yardımcı olarak Peter Mponda ve Pritchard Mwansa eşlik etti. Maça etkili bir savunma anlayışıyla çıkan Malavi, önemli fırsatları değerlendiremedi.

Öne Çıkan Anlar

Karşılaşmanın ilk yarısında Malavi’nin gol yollarındaki en etkili ismi Frank Gabadinho Mhango, bir serbest vuruşla rakip kaleyi yokladı. Ancak top az farkla dışarı çıktı. İkinci yarıda ise Burundi, Fredic’in kafa vuruşuyla gole yaklaştı, ancak kaleci Williams Thole kritik bir kurtarış yaptı.

65. dakikada hakemin yanlışlıkla MacDonald Lameck’e kırmızı kart göstermesi maça kısa süreli gerginlik getirdi. Hakem, protestoların ardından kararını geri aldı. Pasuwa, oyuncu değişiklikleriyle takımını tazeledi ancak bu hamleler gol getirmedi. Son dakikalarda Mhango’nun röveşatası auta gidince maç 0-0 sona erdi.

Elemelerdeki Durum

Bu sonuçla Malavi, beşinci maçında ilk puanını aldı. Burundi’nin dört puanı bulunurken, grup L’de Burkina Faso ve Senegal Afrika Uluslar Kupası’na katılmaya hak kazandı.

Pasuwa’dan Açıklamalar

Maç sonrası teknik direktör Pasuwa, “Bu sonuç, oyuncularımla yeterince çalışamadığımızı düşündüğümüzde iyi bir başlangıç. Rakip savunmayı geçmekte zorlandık, ancak savunmada sağlam durmayı başardık” ifadelerini kullandı.

Malavi, cuma günü ülkesine dönecek ve salı günü Burkina Faso ile karşılaşacak. Maç, Lilongwe’deki Bingu Ulusal Stadyumu’nda oynanacak.