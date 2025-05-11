2025 Aile Yılı’nda Tekirdağ’da Yeşilçam şarkılarıyla nostalji gecesi!

Tekirdağ Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi’nde gerçekleşen etkinlikte, “Yeşilçam Şarkıları” temalı konser yoğun ilgi topladı. Tekirdağ İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nün iş birliğinde düzenlenen programda, Türk sinemasının unutulmaz Yeşilçam şarkıları sahnelendi. Sanatçı Aygün Karadoğan, yorumladığı şarkılarla dinleyicilere duygusal bir müzik şöleni yaşattı. Konserde, Yeşilçam’ın ikonik film müziklerinin tınılarıyla salonda adeta geçmişe bir yolculuk yapıldı.

Konserin sonunda Vali Recep Soytürk, sanatçı Aygün Karadoğan’a teşekkür ederek çiçek verdi. Vali Soytürk, konuşmasında esprili sözleriyle izleyicileri tebessüm ettirdi. Etkinliğe, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcıları, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Protokol Şube temsilcileri, farklı siyasi partilerden isimler ve çok sayıda vatandaş katıldı.